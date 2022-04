Croissance étonnante du marché des outils d’exploration de données avec des acteurs clés influents comme IBM, SAS Institute, Oracle, Microsoft, Teradata, MathWorks

Marché mondial des outils d’exploration de donnéesLe rapport fournit une analyse méticuleuse de la dynamique du marché, des développements actuels et des stratégies commerciales tendances. Ce rapport donne une analyse complète des différents segments en fonction du type, de l’application et de la région. Il offre une analyse qualitative et quantitative de la taille du marché, de sa part, des opportunités de croissance futures et des tendances actuelles. Cette recherche complète offre une analyse détaillée du développement du marché et des facteurs de croissance, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions. L’étude recalibre l’impact des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui pourraient avoir un impact sur l’expansion du marché Outils d’exploration de données. De plus, ce rapport met en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion employées par les principales entreprises du marché des outils d’exploration de données.

La taille du marché mondial des outils d’exploration de données atteindra 903,7 millions de dollars américains en 2028, avec une croissance à un TCAC de 6,7 % sur la période d’analyse.

Principales entreprises du marché mondial des outils d’exploration de données : –

IBM, SAS Institute, Oracle, Microsoft, Teradata, MathWorks, H2O.ai, Intel, Alteryx, SAP, Rapidminer, Knime, FICO, Salford Systems, BlueGranite, Angoss Software, Megaputer Intelligence , Biomax Informatics, Frontline Systems, Suntec India, Dataiku, Wolfram Research, Reltio, SenticNet, Business Insight,*

Aperçu du marché:

Les outils d’exploration de données utilisent des calculs confus pour découvrir des connexions et des modèles afin de comprendre et d’analyser des données à partir de diverses dimensions et perspectives. Les outils d’exploration de données impliquent en outre l’extraction, le chargement et la gestion des données dans un système de base de données multidimensionnel pour atteindre l’efficacité organisationnelle.

Le volume croissant de données organisationnelles deviendra le principal moteur de la croissance du marché. Le nombre croissant de petites et moyennes entreprises dans les économies en développement, la sensibilisation croissante des entreprises à tirer parti des actifs de données disponibles, la numérisation croissante des économies et l’avènement croissant de la technologie cloud aggraveront encore la croissance du marché. L’adoption croissante de la technologie d’apprentissage automatique par les différents secteurs verticaux des utilisateurs finaux, les mandats réglementaires et de conformité, le besoin croissant de créer des informations à partir de données brutes et l’augmentation des dépenses publiques pour le développement de l’infrastructure informatique sont d’autres facteurs qui soutiennent la croissance du marché.

Segmentation du marché mondial des outils d’exploration de données par types :



cloud sur site

Segmentation du marché mondial des outils d’exploration de données par applications:

BFSI

Santé et sciences de la vie

Télécommunications et informatique

Gouvernement et défense

Énergie et services publics

Fabrication

Autres

L’analyse régionale porte sur :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Pérou, Chili et autres)

Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

Europe de l’Est (Pologne et Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Afrique australe et Afrique du Nord)

L’Amérique du Nord domine le marché des outils d’exploration de données et continuera de développer sa tendance à la domination au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité adéquate de l’infrastructure de support requise pour la mise en œuvre de technologies de pointe pour protéger les données organisationnelles et l’adoption croissante par BFSI, la distribution et les biens de consommation, la santé, les télécoms et l’informatique. L’Asie-Pacifique continuera à enregistrer des gains substantiels au cours de la période de prévision et obtiendra le TCAC le plus élevé. Cela est dû aux dépenses croissantes pour le développement de l’infrastructure informatique, à l’augmentation des investissements commerciaux de plusieurs entreprises dans la région APAC et au nombre croissant de petites entreprises.

Table des matières:

– Aperçu de l’industrie des outils d’exploration de données

– Outils d’exploration de données Analyse de l’industrie en amont et en aval

– Analyse des propositions de développement des canaux marketing des outils de datamining

-Analyse de l’environnement de développement

– Outils d’exploration de données Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet

– Conclusions de l’industrie des outils d’exploration de données

-Tendance mondiale du développement de l’industrie des outils d’exploration de données

-Conclusions de la recherche sur l’industrie des outils d’exploration de données mondiales

Continuez…

Question clé répondue dans le rapport :

-Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché des outils d’exploration de données ?

-Quels sont les principaux moteurs de croissance et les tendances du marché qui ont un impact sur le marché mondial des outils d’exploration de données?

-Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché des outils d’exploration de données ?

-Quelle est la taille du marché en termes de valeur et de volume pour le marché mondial des outils d’exploration de données ?

-Qui sont les principaux acteurs du marché et qui sont les nouveaux acteurs du marché qui opèrent sur le marché mondial des outils d’exploration de données avec une part de marché estimée ?

-Quels sont les investissements futurs et les opportunités sur le marché mondial des outils d'exploration de données?



