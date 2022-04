Analyse SWOT du marché des édulcorants alimentaires 2022 et stratégies commerciales clés par les principaux acteurs – PureCircle, Cargill, Archer Daniels Midland Company

Marché mondial des édulcorants alimentairesLe rapport fournit une analyse méticuleuse de la dynamique du marché, des développements actuels et des stratégies commerciales tendances. Ce rapport donne une analyse complète des différents segments en fonction du type, de l’application et de la région. Il offre une analyse qualitative et quantitative de la taille du marché, de sa part, des opportunités de croissance futures et des tendances actuelles. Cette recherche complète offre une analyse détaillée du développement du marché et des facteurs de croissance, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions. L’étude recalibre l’impact des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui pourraient avoir un impact sur l’expansion du marché Édulcorant alimentaire. De plus, ce rapport met en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion employées par les principales entreprises du marché Édulcorant Alimentaire.

The global Food Sweetener market size will reach USD 90.6 billion in 2028, growing at a CAGR of 2.38% over the analysis period.

Top Companies in the Global Food Sweetener Market: –

PureCircle, Cargill, Archer Daniels Midland Company, DuPont, Roquette Freres, Celanese Corporation,*

Market Overview:

L’inquiétude croissante concernant la prévalence de l’obésité encourage les consommateurs à opter pour des édulcorants naturels et sans calorie, comme la stévia. Selon l’enquête interne du Global Stevia Institute, environ 60 % des Américains préfèrent les alcools de sucre à faible teneur en calories dans leurs aliments.

De plus, la consommation de substituts du sucre, tels que le xylitol, l’érythritol et le mannitol, augmente rapidement dans le monde. Cela est attribué à la sensibilisation des consommateurs, aux réglementations gouvernementales visant à réduire la consommation de sucre et à leur application dans de nombreux produits alimentaires de santé et de bien-être sur le marché.

Nouvelles et développements de l’industrie :

En 2021, Tate & Lyle et Codexis ont étendu leur partenariat pour améliorer la production du dernier édulcorant de Tate & Lyle : TASTEVA M Stevia Sweetener.

En 2020, Cargill a lancé C✩TruSweet® 01795, qui est un sirop de fructose pur à 95 % qui se caractérise par une douceur relative naturellement plus élevée que le saccharose. C✩TruSweet® 01795 permet une réduction de 30 % du sucre et des calories dans les boissons et autres applications alimentaires grâce à des niveaux d’utilisation plus faibles.

Segmentation du marché mondial des édulcorants alimentaires par types:

saccharose (sucre commun) édulcorants à base d’

amidon et alcools de sucre édulcorants à

haute intensité (HIS)

Segmentation du marché mondial des édulcorants alimentaires par applications :

Produits laitiers

Boulangerie

Confiserie

Boissons

Autres

L’analyse régionale porte sur :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Pérou, Chili et autres)

Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

Europe de l’Est (Pologne et Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Afrique australe et Afrique du Nord)

China is one of the world’s largest producers of sweeteners, dominating the global market for many high-intensity sweeteners, such as saccharin, cyclamate, acesulfame-K (Ace-K), stevia, aspartame, sucralose, glycyrrhizin, alitame, and neotame. Also, the consumption of sweeteners is rising rapidly in China due to the increasing demand for sugar-enriched food and beverage products. Moreover, with the growing economic importance of stevia in the country, players are focusing more on this market. Stevia producer PureCircle is seeking to ramp up production for the Chinese market after receiving a patent for its stevia Reb M sweetener in the country. Further to this, the increasing demand for natural and healthful alternatives in the region has grabbed the attention of many food and beverage giants in Asia. For example, Coca-Cola and Pepsi’s market shares have drastically declined due to the use of aspartame. Bearing this in mind, they have expanded their product ranges with natural plant-based stevia.

Table des matières:

– Aperçu de l’industrie des édulcorants alimentaires

– Analyse de l’industrie des édulcorants alimentaires en amont et en aval

– Analyse des propositions de développement des canaux de commercialisation des édulcorants alimentaires

-Analyse de l’environnement de développement

– Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet d’édulcorant alimentaire

– Conclusions de l’industrie des édulcorants alimentaires

-Tendance mondiale du développement de l’industrie des édulcorants alimentaires

-Conclusions de la recherche sur l’industrie mondiale des édulcorants alimentaires

Continuez…

Question clé répondue dans le rapport :

-Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché Édulcorant alimentaire?

-Quels sont les principaux moteurs de croissance et les tendances du marché qui ont un impact sur le marché mondial des édulcorants alimentaires?

-Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché des édulcorants alimentaires ?

-Quelle est la taille du marché en termes de valeur et de volume pour le marché mondial des édulcorants alimentaires ?

-Qui sont les principaux acteurs du marché et qui sont les nouveaux acteurs du marché qui opèrent sur le marché mondial des édulcorants alimentaires avec une part de marché estimée ?

-Quels sont les investissements futurs et les opportunités sur le marché mondial des édulcorants alimentaires? Personnalisation du rapport :



