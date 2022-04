Analyse SWOT du marché des camions lourds 2022 et stratégies commerciales clés par les principaux acteurs – MAN, Tata Motors, fabricants chinois, Scania, IVECO

Marché mondial des camions lourdsLe rapport fournit une analyse méticuleuse de la dynamique du marché, des développements actuels et des stratégies commerciales tendances. Ce rapport donne une analyse complète des différents segments en fonction du type, de l’application et de la région. Il offre une analyse qualitative et quantitative de la taille du marché, de sa part, des opportunités de croissance futures et des tendances actuelles. Cette recherche complète offre une analyse détaillée du développement du marché et des facteurs de croissance, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions. L’étude recalibre l’impact des facteurs macroéconomiques et microéconomiques susceptibles d’avoir un impact sur l’expansion du marché des camions lourds. En outre, ce rapport met en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion employées par les principales entreprises du marché des camions lourds.

La taille du marché mondial des poids lourds atteindra 292,31 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 6,3 % sur la période d’analyse.

Principales entreprises du marché mondial des camions lourds : –

MAN, Tata Motors, fabricants chinois, Scania, IVECO, Ashok Leyland, Isuzu, Daimler Trucks, KANAZ, Paccar, Navistar International, Volvo Trucks, Hino Motors,*

Aperçu du marché:

Le développement économique et la demande de systèmes de transport et de logistique efficaces et efficients stimulent la demande de camions lourds. La mondialisation croissante et les activités commerciales à travers le monde alimentent la croissance du marché. Le processus de logistique du camionnage peut impliquer plusieurs facteurs, notamment l’identification des itinéraires les plus efficaces pour la flotte, les types de carburant optimaux pour la flotte, le meilleur camion pouvant répondre aux exigences du service particulier et les besoins des clients. Le camion pour la logistique permet aux chauffeurs de camion d’augmenter leur efficacité, y compris l’utilisation d’une meilleure communication entre eux et leurs manutentionnaires, ce qui a créé des opportunités de marché importantes pour le marché des camions lourds qui continuera de croître au cours de la période de prévision.

Nouvelles et développements de l’industrie :

En avril 2020, le groupe Volvo et Daimler truck AG ont signé un accord non contraignant pour former une nouvelle coentreprise axée sur le développement de systèmes de pile à combustible avancés pour les applications de véhicules utilitaires lourds en Europe.

En novembre 2020, le groupe TRATON de Volkswagen et Navistar ont annoncé un accord de fusion dans lequel TRATON acquerra toutes les actions en circulation de Navistar afin d’améliorer la rentabilité et l’amélioration de la part de marché à long terme dans le segment des camions de classe 8.

Segmentation du marché mondial des camions lourds par types :

Véhicule complet Véhicule

incomplet

Semi-remorque Tracteur

Segmentation du marché mondial des camions lourds par applications:

Développement immobilier

Infrastructure Construction

Marché du fret

Autres

L’analyse régionale porte sur :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Pérou, Chili et autres)

Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

Europe de l’Est (Pologne et Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Afrique australe et Afrique du Nord)

Des facteurs, tels que l’augmentation des activités de fabrication et l’amélioration de l’infrastructure routière, stimulent la demande de poids lourds en Asie-Pacifique. Géographiquement, la Chine est en tête des ventes mondiales de camions lourds parmi diverses autres régions. Le rythme rapide de l’industrialisation en Chine stimule la production et les ventes du marché des poids lourds. Les mégaprojets en cours en Chine nécessitent le déplacement de machines et de matériaux d’une partie du pays à l’autre. Des projets, comme le projet hydroélectrique de Tianhuangping, le projet de transfert d’eau Sud-Nord et l’aéroport de Pékin, déploieront un grand nombre de camions lourds.

Table des matières:

– Aperçu de l’industrie des camions lourds

– Analyse de l’industrie en amont et en aval des camions lourds

– Analyse des propositions de développement des canaux de commercialisation des poids lourds

-Analyse de l’environnement de développement

– Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet de camion lourd

– Conclusions de l’industrie des camions lourds

-Tendance mondiale du développement de l’industrie des camions lourds

-Conclusions de la recherche sur l’industrie mondiale des camions lourds

Question clé répondue dans le rapport :

-Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché des camions lourds?

-Quels sont les principaux moteurs de croissance et les tendances du marché qui ont un impact sur le marché mondial des camions lourds?

-Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché des camions lourds ?

-Quelle est la taille du marché en termes de valeur et de volume pour le marché mondial des camions lourds ?

-Qui sont les principaux acteurs du marché et qui sont les nouveaux acteurs du marché qui opèrent sur le marché mondial des camions lourds avec une part de marché estimée ?

-Quels sont les investissements futurs et les opportunités sur le marché mondial des camions lourds?



