Croissance étonnante du marché du péage électronique avec des acteurs clés comme Toshiba, Mitsubishi, MIFARE, Shutoko, Xerox, Kapsch Trafficom AG

La taille du marché mondial du télépéage atteindra 6157,9 millions USD en 2028, avec une croissance à un TCAC de 3,8 % sur la période d’analyse.

Marché mondial du « Péage électronique »Le rapport fournit une analyse méticuleuse de la dynamique du marché, des développements actuels et des stratégies commerciales tendances. Ce rapport donne une analyse complète des différents segments en fonction du type, de l’application et de la région. Il offre une analyse qualitative et quantitative de la taille du marché, de sa part, des opportunités de croissance futures et des tendances actuelles. Cette recherche complète offre une analyse détaillée du développement du marché et des facteurs de croissance, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions. L’étude recalibre l’impact des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui pourraient avoir un impact sur l’expansion du marché de Télépéage. De plus, ce rapport met en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion employées par les principales entreprises du marché du télépéage.

Principales entreprises du marché mondial du péage électronique: –

Toshiba, Mitsubishi, MIFARE, Shutoko, Xerox, Kapsch Trafficom AG, Q-Free, Hitachi, Illinois Tollway, Metro Infrasys, Conduent Transportation *

Aperçu du marché:

La croissance du marché mondial du télépéage est stimulée par l’augmentation de la demande en matière de sécurité et d’efficacité des infrastructures de transport. De plus, les avancées technologiques dans ce secteur, telles que les technologies GNSS et GPS adoptées par le Japon dans leurs systèmes de péage électronique, ont obligé les gouvernements du monde entier à investir massivement dans les voies de péage, ce qui alimente la croissance du marché du péage électronique. De plus, le soutien du gouvernement dans l’élaboration de nouvelles normes et réglementations concernant la mise en œuvre de ces systèmes et péages a propulsé la croissance de l’industrie.

DEVELOPPEMENTS récents:

En juin 2019, Kapsch TrafficCom a signé un contrat avec le groupe canadien IBI pour étendre son empreinte de gestion de péage en Europe en équipant l’autoroute grecque Olympia Odos de 30 stations de remise à débit libre.

En janvier 2019, la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority (États-Unis) a choisi TransCore pour développer un système intégré de collecte de péage électronique et d’analyse des frontières sur le pont Peace, qui traverse la rivière Niagara, reliant Buffalo, New York, et Fort Erie, Ontario. .

Segmentation du marché mondial du péage électronique par types :

Systèmes ETC basés sur Rfid Systèmes ETC

basés sur Dsrc Systèmes ETC basés sur l’

analyse vidéo Systèmes ETC basés sur

Gnss/Gps

Segmentation du marché mondial du péage électronique par applications: Péage

routier Péage

urbain

L’analyse régionale porte sur :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Pérou, Chili et autres)

Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

Europe de l’Est (Pologne et Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Afrique australe et Afrique du Nord)

Table des matières:

– Aperçu de l’industrie du péage électronique

– Analyse de l’industrie en amont et en aval du péage électronique

– Analyse des propositions de développement des canaux marketing du télépéage

-Analyse de l’environnement de développement

– Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet de télépéage

– Conclusions de l’industrie du péage électronique

-Tendance mondiale du développement de l’industrie du péage électronique

-Conclusions de la recherche sur l’industrie mondiale du péage électronique

Continuez…

Raisons d’investir :

Prévisions de la taille du marché : Les auteurs du rapport ont fourni une estimation précise de la taille du marché mondial du télépéage en fonction de la valeur et du volume

Analyse des tendances du marché: cette section du rapport met en lumière les tendances et les développements à venir sur le marché mondial du péage électronique

Perspectives d’avenir: le rapport ici offre des informations cruciales sur les opportunités enrichissantes sur le marché mondial du péage électronique

