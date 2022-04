Croissance étonnante du marché hôtelier cinq étoiles avec des acteurs clés influents tels que Marriott International, Hilton, Starwood Hotels & Resorts (Marriott), Hyatt Hotels

Marché mondial des hôtels cinq étoilesLe rapport fournit une analyse méticuleuse de la dynamique du marché, des développements actuels et des stratégies commerciales tendances. Ce rapport donne une analyse complète des différents segments en fonction du type, de l’application et de la région. Il offre une analyse qualitative et quantitative de la taille du marché, de sa part, des opportunités de croissance futures et des tendances actuelles. Cette recherche complète offre une analyse détaillée du développement du marché et des facteurs de croissance, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions. L’étude recalibre l’impact des facteurs macroéconomiques et microéconomiques susceptibles d’avoir un impact sur l’expansion du marché des hôtels cinq étoiles. En outre, ce rapport met en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion employées par les principales entreprises du marché hôtelier cinq étoiles.

Principales entreprises du marché hôtelier cinq étoiles mondial : –

Marriott International, Hilton, Starwood Hotels & Resorts (Marriott), Hyatt Hotels, Four Seasons Holdings Inc., Shangri-La International Hotel Management Ltd., InterContinental Hotels Group PLC, Mandarin Oriental International Limited, The Indian Hotels Company Limited, Jumeirah International LLC, Kerzner International Resorts, Inc., ITC Hotels Limited, Hamilton Hotel *

Aperçu du marché:

L’essor de l’industrie du voyage et du tourisme et l’évolution des modes de vie ont entraîné une croissance progressive des tendances du marché des hôtels cinq étoiles. La demande d’hôtels cinq étoiles varie selon le type de propriétés et est influencée par des facteurs tels que l’emplacement, la taille et les propriétés sur place. L’augmentation du revenu disponible, la vulgarisation de la culture du week-end, l’introduction de services aériens à bas prix et le secteur des services en plein essor devraient stimuler le marché. L’inflation du pouvoir d’achat et du niveau de vie sont quelques-uns des éléments clés responsables de l’attraction des clients vers les hôtels de luxe. L’accueil d’événements sportifs par une ville ou un pays est également un facteur important qui propulse la demande d’hébergements de luxe. Les équipes sportives, ainsi que les spectateurs venant de différentes destinations pour le tournoi,

DEVELOPPEMENTS récents:

En novembre 2020, la société hôtelière parisienne Accor et la société hôtelière londonienne Ennismore ont entamé des négociations exclusives pour former ce qu’ils prétendent être le premier opérateur mondial de style de vie dans le secteur de l’hôtellerie. Grâce à cette fusion entièrement en actions, une nouvelle entité autonome asset-light combinera les marques Hoxton, Gleneagles, Delano, SLS, Mondrian, SO/, Hyde, Mama Shelter, 25h, 21c Museum Hotels, Tribe, Jo&Joe et Working From.

En février 2020, Hamilton Hotel Partners, basé à Londres, et Pyramid Hotel Group, basé à Boston, ont finalisé la fusion des deux entreprises. L’entreprise ou l’actif combiné gère 141 hôtels avec 32 000 chambres dans huit pays.

Segmentation du marché mondial des hôtels cinq étoiles par types:

Hôtel d’affaires

Suite Hôtel

Aéroport Hôtel

Complexes hôteliers Hôtel

Segmentation du marché mondial des hôtels cinq étoiles par applications :

Room

F&B

SPA

Others

L’analyse régionale porte sur :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Pérou, Chili et autres)

Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

Europe de l’Est (Pologne et Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Afrique australe et Afrique du Nord)

Le marché mondial des robots de manutention est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé de 14,07 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique détenait la part la plus élevée en termes de valeur en 2019, représentant 56 % cette année-là, et la demande est principalement tirée par l’industrie des semi-conducteurs. Le marché asiatique est principalement tiré par les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, où la demande d’hôtels cinq étoiles de l’industrie des semi-conducteurs augmente rapidement. L’APAC est la plaque tournante de l’industrie de l’électronique grand public qui est desservie par le nombre d’usines de fabrication présentes dans la région APAC.

Table des matières:

– Présentation de l’industrie hôtelière cinq étoiles

– Analyse de l’industrie des hôtels cinq étoiles en amont et en aval

– Analyse des propositions de développement des canaux de marketing des hôtels cinq étoiles

-Analyse de l’environnement de développement

– Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet d’hôtel cinq étoiles

– Conclusions de l’industrie hôtelière cinq étoiles

-Tendance mondiale du développement de l’industrie hôtelière cinq étoiles

-Conclusions de la recherche mondiale sur l’industrie hôtelière cinq étoiles

Continuez…

