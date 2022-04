Croissance étonnante du marché des robots de manipulation de plaquettes avec des acteurs clés influents tels que Brooks Automation, ISEL Allemagne, Kensington Laboratories

La taille du marché mondial des robots de manipulation de plaquettes atteindra 2,62 milliards USD en 2028, avec une croissance à un TCAC de 8,4 % sur la période d’analyse.

Marché mondial des robots de manipulation de plaquettesLe rapport fournit une analyse méticuleuse de la dynamique du marché, des développements actuels et des stratégies commerciales tendances. Ce rapport donne une analyse complète des différents segments en fonction du type, de l’application et de la région. Il offre une analyse qualitative et quantitative de la taille du marché, de sa part, des opportunités de croissance futures et des tendances actuelles. Cette recherche complète offre une analyse détaillée du développement du marché et des facteurs de croissance, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions. L’étude recalibre l’impact des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui pourraient avoir un impact sur l’expansion du marché Robots de manipulation de plaquettes. De plus, ce rapport met en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion employées par les principales entreprises du marché Robots de manipulation de plaquettes.

Principales entreprises du marché mondial des robots de manipulation de plaquettes: –

Brooks Automation, ISEL Germany, Kensington Laboratories, DAIHEN Corporation, Kawasaki Robotics, Nidec Sankyo Corporation, Ludl Electronic Products, RORZE Corporation, JEL Corporation, Moog Inc., SINFONIA TECHNOLOGY, RAONTEC Inc. (Anciennement NAONTECH Inc.), Hirata Corporation, Milara International, MEIKIKOU Corporation, Quartet Mechanics *

Aperçu du marché:

L’industrie mondiale des semi-conducteurs connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante d’électronique grand public dans le monde. Selon le rapport de la Semiconductor Industry Association (SIA), le chiffre d’affaires mondial des semi-conducteurs a atteint 39,0 milliards de dollars pour le mois d’octobre 2020, soit une augmentation de 6,0 % par rapport au total d’octobre 2019 de 36,8 milliards de dollars et 3,1 % de plus que le total de septembre 2020 de 37,9 $. milliard. En outre, selon les prévisions de l’industrie du World Semiconductor Trade Statistics WSTS, les ventes annuelles mondiales de semi-conducteurs augmenteront de 8,4 % en 2021. Les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS) sont les composants mécaniques et électromécaniques miniaturisés (c’est-à-dire les dispositifs et structures) qui sont fabriqués à l’aide des techniques de microfabrication. Les tranches de silicium ont été largement utilisées dans la microélectronique et les MEMS comme plate-forme de fabrication. Les MEMS sont utilisés dans une grande variété de capteurs tels que les accéléromètres MEMS, les actionneurs tels que les commutateurs MEMS, les générateurs, les sources d’énergie, les boussoles numériques, les systèmes biochimiques et biomédicaux et les oscillateurs.

Segmentation du marché mondial des robots de manipulation de wafers par types :

Robots de manipulation de wafers sous vide Robots de manipulation de wafers

atmosphériques

Segmentation du marché mondial des robots de manipulation de plaquettes par applications :

Taille de plaquette de 200 mm Taille de plaquette de

300 mm

Autres

L’analyse régionale porte sur :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Pérou, Chili et autres)

Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

Europe de l’Est (Pologne et Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Afrique australe et Afrique du Nord)

Le marché mondial des robots de manutention est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé de 14,07 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique détenait la part la plus élevée en termes de valeur en 2019, représentant 56 % cette année-là, et la demande est principalement tirée par l’industrie des semi-conducteurs. Le marché asiatique est principalement tiré par les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, où la demande de robots de manipulation de plaquettes de l’industrie des semi-conducteurs augmente rapidement. L’APAC est la plaque tournante de l’industrie de l’électronique grand public qui est desservie par le nombre d’usines de fabrication présentes dans la région APAC.

