Scénario actuel du marché des services de migration vers le cloud et analyse de croissance 2022-2027 en se concentrant sur des acteurs clés comme Amazon Web Services, Cisco Systems, Computer Sciences Corporation

La taille du marché mondial des services de migration vers le cloud atteindra 428,83 milliards de dollars en 2028, avec une croissance à un TCAC de 23,6 % sur la période d’analyse.

Marché mondial des services de migration vers le cloudLe rapport fournit une analyse méticuleuse de la dynamique du marché, des développements actuels et des stratégies commerciales tendances. Ce rapport donne une analyse complète des différents segments en fonction du type, de l’application et de la région. Il offre une analyse qualitative et quantitative de la taille du marché, de sa part, des opportunités de croissance futures et des tendances actuelles. Cette recherche complète offre une analyse détaillée du développement du marché et des facteurs de croissance, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions. L’étude recalibre l’impact des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui pourraient avoir un impact sur l’expansion du marché des services de migration vers le cloud. De plus, ce rapport met en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion employées par les principales entreprises du marché des services de migration vers le cloud.

Principales entreprises du marché mondial des services de migration vers le cloud : –

Amazon Web Services, Cisco Systems, Computer Sciences Corporation, Google, IBM Corporation, Microsoft Corporation, NTT Data Corporation, VMware, WSM International LLC,*

Aperçu du marché:

Les services de migration vers le cloud traitent de la plate-forme ainsi que des services logiciels. Les plateformes et les fournisseurs de logiciels entrent dans cette catégorie de la chaîne de valeur. Les offres PaaS incluent la conception d’applications, le développement d’applications, la collaboration d’équipe, l’intégration de bases de données et la sécurité. Les principales tendances du marché des services de migration vers le cloud proposées par ces services sont connues sous le nom de fournisseurs de services PaaS. Différents types de fournisseurs PaaS sont disponibles sur le marché ; cependant, tous offrent des services ou des applications. Ce service est hébergé par les fournisseurs qui sont autorisés sur la base d’un abonnement. Le SaaS est utilisé par l’abonné à l’aide d’un navigateur Web. Le SaaS est devenu populaire avec l’application mobile en pleine maturité et d’autres logiciels tels que la CAO et l’ERP. Les fournisseurs SaaS et PaaS jouent un rôle important dans la chaîne de valeur du marché des services de cloud computing, en raison de l’augmentation de la demande pour les deux services. Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la demande pour le marché des services de migration vers le cloud au cours de la période de prévision.

DEVELOPPEMENTS récents:

En octobre 2017, IBM a annoncé 2 nouveaux services permettant aux entreprises de déplacer leurs données et applications vers le cloud. Ces 2 services nommés IBM Cloud Migration Services et IBM Cloud Deployment Services aident les entreprises à migrer leurs charges de travail existantes vers le cloud public, plus facilement et à moindre coût.

Segmentation du marché mondial des services de migration vers le cloud par types :

Cloud public Cloud

privé Cloud

hybride

Segmentation du marché mondial des services de migration vers le cloud par applications :

grandes entreprises

petites et moyennes entreprises (PME)

L’analyse régionale porte sur :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Pérou, Chili et autres)

Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

Europe de l’Est (Pologne et Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Afrique australe et Afrique du Nord)

Table des matières:

– Présentation du secteur des services de migration vers le cloud

– Analyse de l’industrie des services de migration vers le cloud en amont et en aval

– Analyse des propositions de développement des canaux marketing des services de migration vers le cloud

-Analyse de l’environnement de développement

– Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet de services de migration vers le cloud

– Conclusions de l’industrie des services de migration vers le cloud

-Tendance de développement de l’industrie mondiale des services de migration vers le cloud

-Conclusions de la recherche sur l’industrie mondiale des services de migration vers le cloud

Continuez…

Raisons d’investir :

Prévisions de la taille du marché : les auteurs du rapport ont fourni une estimation précise de la taille du marché mondial des services de migration vers le cloud en fonction de la valeur et du volume

Analyse des tendances du marché: cette section du rapport met en lumière les tendances et les développements à venir sur le marché mondial des services de migration vers le cloud

Perspectives d’avenir: le rapport ici offre des informations cruciales sur les opportunités enrichissantes sur le marché mondial des services de migration vers le cloud

