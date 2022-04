Scénario actuel du marché des biscuits à haute teneur en fibres et analyse de croissance 2022-2027 en se concentrant sur des acteurs clés comme Mondel’z International, Pladis, Parle Products, Continental Biscuits

La taille du marché mondial des biscuits à haute teneur en fibres atteindra XX milliards en 2028, avec une croissance à un TCAC de 7,6 % sur la période d’analyse.

Marché mondial des biscuits à haute teneur en fibresLe rapport fournit une analyse méticuleuse de la dynamique du marché, des développements actuels et des stratégies commerciales tendances. Ce rapport donne une analyse complète des différents segments en fonction du type, de l’application et de la région. Il offre une analyse qualitative et quantitative de la taille du marché, de sa part, des opportunités de croissance futures et des tendances actuelles. Cette recherche complète offre une analyse détaillée du développement du marché et des facteurs de croissance, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions. L’étude recalibre l’impact des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui pourraient avoir un impact sur l’expansion du marché Biscuit à haute teneur en fibres. De plus, ce rapport met en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion employées par les principales entreprises du marché Biscuit à haute teneur en fibres.

Principales entreprises du marché mondial des biscuits riches en fibres: –

Mondel’z International, Pladis, Parle Products, Continental Biscuits, Galletas Gull’n, Kellogg, Life Fit Health Foods, Nairn’s Oatcakes, RYVITA, UNIBIC India, Walkers Shortbread, Weetabix, *

Aperçu du marché:

Les biscuits riches en fibres sont mis en avant dans l’industrie alimentaire et sont invités à être davantage inclus dans notre alimentation. Certains facteurs affectent la forte croissance de ce produit parmi les individus de tous les genres. Des facteurs tels que la santé digestive, la prévention des maladies cardiaques, du diabète et du cancer stimulent sa consommation. De plus, en raison de l’évolution du mode de vie des consommateurs, les gens consomment davantage de malbouffe et, afin de maintenir une alimentation saine et de perdre du poids, les consommateurs préfèrent les biscuits riches en fibres dans leur alimentation quotidienne. De plus, la valeur nutritionnelle élevée profite aux consommateurs pour maintenir une vie saine et avoir un système digestif régulateur. Néanmoins, il existe sans aucun doute certains inconvénients qui tirent le marché et découragent sa consommation. L’utilisation de fibres de grains entiers de bonne qualité, les édulcorants et les émulsifiants, entre autres, sont constamment contrôlés par l’organisme de réglementation alimentaire de chaque pays. Il est également rapporté que la consommation d’aliments riches en fibres peut entraîner l’élimination d’une bonne quantité de cholestérol et réduire l’absorption des minéraux dans le corps. Il a également été rapporté que les biscuits digestifs contiennent 10% de graisses saturées provenant d’huiles végétales modifiées, ce qui rend les aliments malsains.

DEVELOPPEMENTS récents:

En mars 2021, Mondelez International a annoncé l’acquisition de Gourmet Food Holdings Pty Ltd, une entreprise de biscuits et de craquelins haut de gamme basée en Australie. Grâce à cette transaction, Mondelez gagne en leadership en matière de snacking en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Segmentation du marché mondial des biscuits à haute teneur en fibres par types:

biscuits nature et sandwich

Biscuit

Crackers, Thins, Crackerbread et Crispbread

Segmentation du marché mondial des biscuits à haute teneur en fibres par applications:

supermarchés et hypermarchés

détaillants indépendants

dépanneurs

L’analyse régionale porte sur :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Pérou, Chili et autres)

Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

Europe de l’Est (Pologne et Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Afrique australe et Afrique du Nord)

Table des matières:

– Aperçu de l’industrie des biscuits à haute teneur en fibres

– Analyse de l’industrie des biscuits à haute teneur en fibres en amont et en aval

– Analyse des propositions de développement des canaux de commercialisation des biscuits à haute teneur en fibres

-Analyse de l’environnement de développement

– Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet de biscuits à haute teneur en fibres

– Conclusions de l’industrie des biscuits à haute teneur en fibres

-Tendance mondiale du développement de l’industrie des biscuits à haute teneur en fibres

-Conclusions de la recherche sur l’industrie mondiale des biscuits à haute teneur en fibres

Continuez…

