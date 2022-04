Le marché du groupe motopropulseur électrique devrait se développer à un rythme soutenu 2022-2030

La taille du marché mondial des groupes motopropulseurs électriques devrait passer de 63,45 milliards USD en 2020 et atteindre 189,34 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 12,14 % au cours de la période de prévision. Le groupe motopropulseur électrique comprend la batterie, le moteur électrique et offre une transmission de puissance qui aide à générer la puissance nécessaire pour propulser le véhicule. Il remplace les moteurs à combustion interne à essence par des machines légères, à faible vibration et à générateur de couple instantané. Les groupes motopropulseurs électriques sont des systèmes de transmission économes en carburant, respectueux de l’environnement et nécessitant peu d’entretien qui soutiennent la croissance du marché.

Les véhicules électriques sont la prochaine génération de véhicules et prévoient une croissance massive de leur popularité à travers le monde. Comme les combustibles fossiles devraient s’épuiser dans les années à venir, une source alternative est nécessaire pour alimenter les véhicules.

Marché du groupe motopropulseur électrique : dynamique

Les demandes croissantes d’électrification automobile et la sensibilisation et la demande croissantes de véhicules électriques dans le monde stimulent la croissance du marché des groupes motopropulseurs électriques. Alors que l’industrie automobile s’oriente vers des transports plus respectueux de l’environnement et économes en carburant, l’industrie automobile se rapproche de solutions de groupe motopropulseur nécessitant peu d’entretien et zéro émission. Des règles et réglementations strictes et des incitations lucratives pour le déploiement massif de véhicules électriques devraient augmenter la demande de groupes motopropulseurs électriques. L’efficacité énergétique accrue et la demande croissante de réduction de la taille des moteurs alimentent également la croissance du marché mondial des groupes motopropulseurs électriques.

Le développement technologique des batteries Lithium-ion offrira de nouvelles opportunités au marché de la motorisation électrique. La baisse du coût des batteries stimulerait les ventes de véhicules électriques et aurait un impact considérable sur le marché de la motorisation électrique. Des coentreprises par différentes organisations pour développer des infrastructures de recharge auraient également un impact significatif sur la demande de groupe motopropulseur électrique. De plus, la demande croissante pour une expérience de conduite améliorée et l’arbre de transmission léger stimulent la croissance du marché.

Cependant, l’indisponibilité de l’infrastructure de recharge électrique et le développement des moteurs conventionnels freinent la croissance du marché mondial des groupes motopropulseurs électriques. De plus, le coût élevé des composants électriques est un défi important sur le marché des groupes motopropulseurs électriques.

Impact de COVID-19 sur le marché du groupe motopropulseur électrique :

La récente pandémie de COVID-19 a interrompu la croissance successive, qui a été réalisée au fil des ans. Les transports ont été touchés de multiples façons, avec la hausse des prix des automobiles, les fermetures d’usines et la diminution des transports publics pour perturber les chaînes d’approvisionnement. De plus, les changements de comportement d’achat des consommateurs dus aux incertitudes entourant la pandémie pourraient avoir des conséquences importantes sur la croissance future proche de l’industrie. Ces facteurs affecteront le marché du groupe motopropulseur électrique.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché du groupe motopropulseur électrique en fonction du type de groupe motopropulseur, du type de véhicule et du composant du groupe motopropulseur.

Sur la base du type de groupe motopropulseur, le marché du groupe motopropulseur électrique est segmenté en –

Groupe motopropulseur BEV

Groupe motopropulseur MHEV

Groupe motopropulseur hybride de série

Groupe motopropulseur hybride parallèle

Groupe motopropulseur hybride série-parallèle

En fonction du type de véhicule, le marché du groupe motopropulseur électrique est segmenté en

Véhicule électrique hybride et hybride rechargeable (HEV/PHEV)

Véhicule électrique à batterie (BEV)

Véhicule électrique hybride léger 48 V (MHEV)

Sur la base des composants du groupe motopropulseur, le marché du groupe motopropulseur électrique est segmenté en-

Moteur/Générateur

La batterie

Système de gestion de batterie

Manette

Module de distribution d’énergie

Marche-Arrêt au ralenti

Chargeur embarqué

Freinage récupératif

Les autres

Marché du groupe motopropulseur électrique : perspectives régionales

Sur la base des régions, l’Asie-Pacifique connaît la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des groupes motopropulseurs électriques en 2020, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. La croissance du marché Asie-Pacifique peut être attribuée à l’allocation de fonds par les gouvernements pour stimuler les ventes de véhicules électriques. Il est prévu que le développement et les innovations technologiques des composants du groupe motopropulseur tels que les batteries lithium-ion, les systèmes de gestion de batterie et les moteurs stimuleront davantage la croissance du marché du groupe motopropulseur électrique au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord a un taux d’adoption élevé des véhicules électriques et détient une part importante du marché mondial des groupes motopropulseurs électriques. De nombreux pays développent des infrastructures pour les véhicules électriques, telles que des bornes de recharge publiques pour voitures électriques, qui contribueront à alimenter la demande de groupes motopropulseurs électriques. L’Europe devrait être un marché majeur pour le groupe motopropulseur des véhicules électriques car l’existence de divers équipementiers marque la région. Plusieurs pays de la région, dont la Norvège, la Finlande, la Suède et les Pays-Bas, détiennent une part importante de la production mondiale de véhicules électriques et soutiennent la croissance du marché des groupes motopropulseurs électriques.

Marché du groupe motopropulseur électrique : paysage concurrentiel

Les principaux concurrents de l’electri

c marché du groupe motopropulseur sont Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Corporation, Magna International Incorporated, Continental AG et Hitachi.

Les autres sociétés sont BorgWarner Incorporation, ZF Friedrichshafen AG, Denso Corporation, Dana Incorporated, Valeo Group, Schaeffler AG, Nidec Corporation, Magneti Marelli Ck Holdings, GKN PLC, Cummins Incorporation, Meritor Incorporation, Bonfiglioli Riduttori SPA.

En août 2019, une nouvelle société de moteurs électriques, GAC Components Corporation Limited, est une Guangzhou Automobile Group Corporation Limited basée en Chine. Guangzhou Nidec Auto Drive System Corporation Limited est le nom non confirmé de la coentreprise et sera engagée dans la fabrication de moteurs de traction automobile.

Le rapport sur le marché du groupe motopropulseur électrique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché du groupe motopropulseur électrique couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du groupe motopropulseur électrique comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché du groupe motopropulseur électrique : public cible

Fabrication de groupes motopropulseurs électriques

Distributeurs de groupes motopropulseurs électriques et fournisseurs de matières premières

Fournisseurs de composants de rang 1

Institutions de recherche et universités

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations

Acteurs Indépendants de la Rechange