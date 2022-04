Croissance du marché des moteurs électriques, tendances, énormes opportunités commerciales et chaîne de valeur 2022-2030

La taille du marché mondial des moteurs électriques était évaluée à 132,8 milliards USD en 2020 et atteindrait 192,4 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les moteurs électriques sont des appareils qui fonctionnent sur le principe de l’induction électromagnétique. Les roulements, les rotors, les enroulements, les entrefers, les stators et les collecteurs sont les composants d’un moteur électrique. Les moteurs électriques se trouvent dans les voitures hybrides, les appareils électroménagers, les véhicules électriques, les ventilateurs, les pilotes de disque et les outils électriques.

Facteurs affectant l’industrie des moteurs électriques au cours de la période de prévision :

La croissance rapide des secteurs industriel et manufacturier dans les économies émergentes, en particulier dans les économies d’Asie-Pacifique, est due à la hausse continue des investissements directs étrangers dans la promotion de l’industrie manufacturière dans les économies respectives. Il devrait augmenter la demande de moteurs électriques.

L’augmentation des appareils électroménagers à moteur, les progrès rapides de la technologie des moteurs électriques, les avantages des moteurs électriques tels qu’une meilleure efficacité opérationnelle et une isolation améliorée, et l’automatisation motorisée croissante à travers le monde sont les facteurs clés qui devraient propulser la croissance du marché des moteurs électriques. sur la période de prévision.

Cependant, le coût élevé des moteurs électriques, la gamme limitée de moteurs électriques et le manque de sensibilisation des consommateurs aux avantages des moteurs électriques peuvent freiner la croissance du marché des moteurs électriques.

Impact de COVID-19 sur le marché des moteurs électriques :

Le COVID-19 est une maladie de santé publique mondiale qui a touché presque toutes les industries. L’épidémie de COVID-19 a entraîné le déclin des moteurs électriques dans le secteur pétrolier et gazier alors que les crises de coronavirus envahissent le monde et ont conduit à des couvre-feux et à des verrouillages, qui ont touché de nombreuses entreprises dans le monde, ce qui a directement affecté la production et la demande d’électricité. moteurs. Cela crée de nombreuses opportunités pour les nouveaux acteurs et petits acteurs de marquer leur présence sur le marché régional et de proposer des prix bas et des produits de qualité. Par conséquent, avec l’apparition du COVID-19, il y a une pause indéfinie qui a été observée à travers le monde, ce qui a eu un impact négatif sur la valeur marchande des moteurs électriques en 2020 et les années suivantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché des moteurs électriques en fonction du type de produit et de l’application.

Le marché des moteurs électriques a été segmenté en fonction du type de produit –

Moteurs à courant alternatif

Moteurs à courant continu

Le marché des moteurs électriques a été segmenté en fonction de l’application –

Machinerie industrielle

Résidentiel

Commercial

Transport

Autres (Agriculture)

Marché des moteurs électriques : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des moteurs électriques a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des moteurs électriques, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord en raison des progrès technologiques et des énormes investissements dans l’industrialisation de la région. De plus, l’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du financement gouvernemental et de la demande croissante pour l’industrie pétrolière et gazière dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des moteurs électriques comprennent –

Le marché des moteurs électriques est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de moteurs électriques opérant sur le marché mondial sont –

Allied Motion Technologies Inc.

Ametek Inc.

Arc Systèmes Inc.

Asmo Co. Ltd.

Baldor Electric Company Inc.

Emerson Electric Co.

Franklin Electric Co.

General Electric

Johnson électrique

Société Nidec

Automatisation Rockwell

Siemens.

Le rapport sur le marché des moteurs électriques fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des moteurs électriques couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des moteurs électriques comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, SinGapore, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des moteurs électriques : public cible

Fabricants de moteurs électriques

Constructeurs de véhicules électriques

Distributeurs et fournisseurs de composants automobiles

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations