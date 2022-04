Demande croissante du marché des grues et opportunités futures énormes d’ici 2030

La taille du marché mondial des grues était évaluée à 14,87 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 19,23 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les grues ont été considérées comme l’un des matériaux de construction populaires en raison de leur disponibilité à partir de roches naturelles. La grue possède des propriétés telles qu’une résistance et une durabilité élevées, ce qui lui permet d’être un élément important du secteur de la construction. Plusieurs types de grues sont disponibles sur le marché, notamment les grues sur roues, les grues sur chenilles, les grues à flèche latérale, les grues ferroviaires, les grues à cheval et les grues aériennes.

Facteurs affectant le marché des grues au cours de la période de prévision :

L’urbanisation croissante associée au développement rapide des infrastructures dans les pays BRICS et à la croissance continue du transport et de la logistique avec l’introduction du transport intelligent dans les économies développées, telles que les États-Unis, offrira des opportunités de croissance au marché des grues au cours de la période de prévision.

L’augmentation des investissements gouvernementaux dans les villes intelligentes au Royaume-Uni, en Inde, en Chine, en Australie et dans d’autres, augmente l’industrie de la construction, qui stimule la croissance du marché des grues à travers le monde.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/crane-market

Cependant, le manque d’opérateurs de grue qualifiés et qualifiés entraîne d’énormes risques et des pertes de vies humaines, et les dommages causés à la région sont certains écueils associés au marché des grues. En outre, la volatilité des prix des matières premières des grues entravera la croissance du marché des grues au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des grues :

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une énorme chute dans le secteur de la construction. La mise en œuvre du verrouillage dans des pays gravement touchés par le COVID-19, tels que le Royaume-Uni, la France, l’Inde et d’autres, a entraîné le report et l’annulation de projets de construction. Cela a diminué la production de grues; par conséquent, les fabricants de grues devraient assister à une baisse considérable de leurs revenus en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des grues en fonction du produit et de l’application.

Le marché des grues a été segmenté en fonction du produit –

Grue mobile

Grue tout-terrain

Grue sur chenilles

Grue tout terrain

Grue de chargeur de camion

Grue fixe

Grue monorail

Grue à jambe raide

Grue à tour

Grue portique

Le marché des grues a été segmenté en fonction de l’application-

Construction et exploitation minière

Utilitaire

Fabrication

Transport/Expédition

Pétrole et gaz/énergie

Aéronautique et Défense

Automobile et ferroviaire

Autres (ingénierie lourde, exploitation minière et construction)

Marché des grues : perspectives régionales

Le marché des grues a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des grues, suivie de l’Europe. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché des grues au cours de la période de prévision. De plus, l’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des grues comprennent –

Le marché des grues est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des grues opérant sur le marché mondial comprennent –

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/crane-market?opt=2950

Altec inc.

Broderson Manufacturing Corp.

Société Cargotec

Société Columbus McKinnon

Effer S.P.A.

Elliott Equipment Company

Fassi Gru S.p.A.

Fushun Yongmao Construction Machinery Co. Ltd

Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Crane Co. Ltd

Ingersoll Rand, plc

Grues industrielles JASO

Kato Works Co. Ltd

Kito Corporation

Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.

Komatsu Ltd.

Konecranes

Konecranes Plc

Liebherr International AG

Manitex International, Inc.

Manitowoc

Terex.

Le rapport sur le marché des grues fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/crane-market

Le rapport sur le marché des grues couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des grues comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asdans le Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de rapport Description @ https://www.marketstatsville.com/crane-market

Marché des grues : public cible

Distributeurs et fournisseurs de grue

Utilisateurs finaux de la grue

Consultants et banquiers d’affaires

Gouvernement ainsi que des autorités de régulation indépendantes