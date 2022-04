Le marché des roulements aérospatiaux devrait apporter des rendements vertigineux aux investisseurs d’ici la fin des prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des roulements aérospatiaux était évaluée à 6,74 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 6,91 % au cours de la période de prévision pour atteindre 10,06 milliards USD en 2027. Les roulements aérospatiaux sont installés dans les avions pour réduire les charges radiales et axiales dans les pièces tournantes, qui augmentent considérablement le rendement énergétique de l’avion. Ces roulements aérospatiaux visent également à réduire le coût et le délai de maintenance de l’avion. Il existe différents types de roulements déjà adoptés, tels que les roulements à billes, les paliers lisses et les roulements à rouleaux. Les roulements aérospatiaux sont utilisés dans tous les aéronefs, y compris les gros porteurs, les avions à fuselage étroit, les cargos et les jets régionaux. L’utilisation principale d’un roulement dans les avions est de réduire la force axiale et radiale qui est directement appliquée aux arbres en rotation.

Compte tenu de la tendance, les fabricants de roulements aérospatiaux se concentrent sur le développement de roulements légers intégrés IoT pour diagnostiquer facilement et en toute sécurité. Les paliers lisses détiennent la plus grande part en termes de valeur des revenus dans l’industrie mondiale des paliers aérospatiaux au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant l’industrie des roulements aérospatiaux au cours de la période de prévision :

La croissance du marché des roulements aérospatiaux est principalement attribuée à l’expansion et à la croissance de l’ensemble de l’industrie aéronautique dans les pays en développement. En outre, l’augmentation du trafic mondial de passagers aériens et l’amélioration des mouvements d’avions stimulent la consommation de roulements aérospatiaux dans le monde. Les acteurs du marché opèrent sur ce marché en se concentrant sur des solutions légères et des solutions économes en carburant combinées à un investissement accru dans la technologie des matériaux pour développer des roulements hybrides et céramiques.

On estime que l’augmentation de la demande d’avions neufs pour les vols long-courriers et les vols court-courriers en raison de l’augmentation du nombre de passagers et de l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs renforcera la croissance du marché des roulements aérospatiaux au cours de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché mondial sur les roulements aérospatiaux propose une évaluation holistique du marché mondial. Le rapport propose également une analyse complète des segments clés, des tendances mondiales, des moteurs, des opportunités, des contraintes, du paysage concurrentiel, de la part de marché et de l’analyse des facteurs de croissance qui jouent un rôle important dans le développement du marché.

Impact de COVID-19 sur le marché des roulements aérospatiaux :

Le marché des roulements aérospatiaux a eu un impact majeur sur l’épidémie de coronavirus COVID-19. En raison de la pandémie, le gouvernement et d’autres autorités locales ont imposé un verrouillage complet dans les zones gravement touchées, ce qui a perturbé tout mode de transport, ce qui a empêché les passagers de voyager. En raison de ces conditions difficiles, le marché des roulements aérospatiaux n’a pas été en mesure de fabriquer des roulements pour l’avion, ce qui a entraîné une perturbation des canaux de demande et d’approvisionnement. Sur l’autre moitié de la pandémie, la situation est moins grave et le marché devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des roulements aérospatiaux basée uniquement sur le type, le matériau, l’application et le type d’avion.

Sur la base du type, le marché des roulements aérospatiaux a été segmenté en –

Rouleau

Balle

Plaine

Sur la base du matériau, le marché des roulements aérospatiaux a été segmenté en –

Acier inoxydable

Composites renforcés de fibres

À dos métallique

Plastiques techniques

Alliages d’aluminium

Sur la base de l’application, le marché des roulements aérospatiaux a été segmenté en –

Train d’atterrissage

Moteur

Système de contrôle de vol

Aérostructure

Sur la base du type d’avion, le marché des roulements aérospatiaux a été segmenté en –

Avion à fuselage étroit

Avion à fuselage large

Avions à très gros porteurs

Jet régional

Marché des roulements aérospatiaux : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des roulements aérospatiaux a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial total des roulements aérospatiaux, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des roulements aérospatiaux comprennent –

Le marché mondial des roulements aérospatiaux est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des roulements aérospatiaux sont –

Roulement de précision national

SKF

JTEKT

Roulement RBC

Roulement d’aurore

Roulements Pacamor Kubar

Timken

Roulements AST

Roulements à billes du New Hampshire

NTN

Kaman

Rexnord

Schaeffler

NSK

Régal Beloit.

Le rapport sur le marché des roulements aérospatiaux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles / régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région / pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des roulements aérospatiaux couvre une analyse complètesis sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des roulements aérospatiaux comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA+

Marché des roulements aérospatiaux : public cible

Fabricants de roulements d’aviation

Grossistes, détaillants et distributeurs de roulements d’aviation

Constructeurs d’avions

Fournisseurs de matières premières

Opérateurs aériens

Organismes de réglementation