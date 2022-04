Le marché des pneus agricoles connaîtra une croissance significative d’ici 2030

Marché des pneus agricoles : par canal de vente (OEM et remplacement), par application (tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs et autres), par type de produit (radial et biais) et par région – taille, croissance, tendance, opportunité et Prévisions (2020-2025)

Le rapport sur le marché mondial des pneus agricoles couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie mondiale des pneus agricoles.

Aperçu du marché mondial des pneus agricoles

La taille du marché mondial des pneus agricoles est de 5,6 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 4,67 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Les pneus agricoles ont une qualité supérieure, ce qui améliore les performances des machines agricoles. En outre, l’augmentation de l’utilisation des machines agricoles réduit le gaspillage et augmente la productivité dans le domaine agricole. Un tel facteur est la tendance majeure dans l’industrie mondiale des pneus agricoles.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/agriculture-tire-market-valued-at-usd-7-3-billion-by-2025

Facteurs affectant le marché mondial des pneus agricoles au cours de la période de prévision

La croissance de la population mondiale augmente considérablement la demande alimentaire mondiale, ce qui augmente la nécessité d’une productivité accrue et augmente l’utilisation de diverses machines agricoles. Cette demande de machines et d’équipements agricoles augmentera la demande et la consommation du marché des pneus agricoles au cours de la période de prévision.

Les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde, le Mexique et le Brésil adoptent largement des machines pour augmenter leur capacité de production alimentaire et réduire la charge de travail humaine. Le marché mondial est également témoin de l’augmentation de la demande de machines agricoles lourdes, qui peuvent soulever plus de poids et travailler efficacement. Cela devrait stimuler la demande de pneus agricoles lourds sur le marché mondial tout au long de la période de prévision.

Les entreprises développent des techniques avancées pour la conception de pneus agricoles qui peuvent aider les machines à mieux fonctionner et à donner de bons résultats. Dans des pays tels que l’Inde, la Chine, le Japon, les États-Unis, l’UE et le Brésil, il existe une forte demande de pneus agricoles lourds, qui devraient ouvrir des opportunités aux entreprises de pneus agricoles.

Cependant, le coût de fabrication des pneus agricoles dépend des matières premières telles que le caoutchouc naturel et le Brent. La volatilité continue des prix du marché nuit à la demande et à la consommation de pneus agricoles à l’échelle mondiale.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des pneus agricoles

La pandémie de Covid-19 a perturbé le marché des maisons de fabrication pour travailler selon les directives de sécurité, ce qui ralentit la production et la plupart des maisons de fabrication ont été temporairement fermées. La chaîne d’approvisionnement mondiale pendant la pandémie est perturbée, ce qui donne des opportunités aux acteurs locaux. Les pays en développement ont également connu une baisse de la consommation de pneus agricoles en raison de cette pandémie.

Marché mondial des pneus agricoles : portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des pneus agricoles en fonction du canal de vente, de l’application et du type de produit.

Marché mondial des pneus agricoles, par canal de vente –

FEO

Remplacement

Marché mondial des pneus agricoles, par application –

Tracteurs

Récolteuses

Pulvérisateurs

Les autres

Marché mondial des pneus agricoles, par type de produit –

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/agriculture-tire-market-valued-at-usd-7-3-billion-by-2025?opt=2950

Radial

Biais

Marché mondial des pneus agricoles : perspectives géographiques

Le marché mondial des pneus agricoles a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des pneus agricoles, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Le marché européen est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en matière de demande de pneus agricoles au cours de la période de prévision en raison de la croissance du taux de mécanisation, qui stimule l’utilisation des tracteurs. De plus, la présence d’économies agricoles développées cruciales telles que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France et la Turquie devrait contribuer de manière significative à la croissance de la région sur le marché mondial des pneus agricoles dans les années à venir.

Principaux concurrents du marché des pneus agricoles

Les entreprises manufacturières du marché mondial des pneus agricoles devraient bénéficier de la formation de partenariats stratégiques et de collaborations avec des acteurs mondiaux impliqués dans l’industrie des pneus agricoles. Les principaux fabricants de pneus agricoles sur le marché mondial comprennent

michelin

Bridgestone

Titan International Inc.

Pneus BKT

Continental

Campo

Pneus Apollo Ltée

Investissement arctique

Pneus blindés

CEAT

Système de roues Trelleborg

JK Tire & industrie Ltd

Mitas

Bonne année

Vredestein

Le rapport sur le marché mondial des pneus agricoles fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et du marché de chaque segment.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @

https://www.marketstatsville.com/table-of-content/agriculture-tire-market-valued-at-usd-7-3-billion-by-2025

ractivité. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

L’analyse régionale du marché mondial des pneus agricoles comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Demande de rapport Description @ https://www.marketstatsville.com/agriculture-tire-market-valued-at-usd-7-3-billion-by-2025

Marché des pneus agricoles : public cible

Fabricants de pneus agricoles

Fabricants de pneus

FEO automobiles

Fabricants de matériel agricole

Associations, associations, revues et forums

Les organismes gouvernementaux comprennent les régulateurs et les décideurs

Sociétés de recherche et de conseil