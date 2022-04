Le marché des roulements automobiles devrait gagner en popularité dans le monde entier d’ici 2030

La taille du marché mondial des roulements automobiles devrait augmenter de 48,1 milliards USD d’ici 2027, contre 34,1 milliards USD en 2021, à un TCAC de 5,9 % de 2021 à 2027. Les roulements sont des dispositifs mécaniques qui réduisent la friction entre les équipements rotatifs. Dans une berline traditionnelle, un nombre moyen de 60 roulements sont installés, alors qu’il y a une augmentation du roulement dans le cas des berlines et des SUV. De plus, les roulements ajoutent un poids important au véhicule; en conséquence, les équipementiers travaillent continuellement à la construction d’unités plus légères.

Certains des principaux facteurs de croissance du marché sont la promulgation des normes strictes d’économie moyenne de carburant des entreprises, l’augmentation de la réglementation de l’Agence de protection de l’environnement dans la demande et les ventes de véhicules utilitaires dans la région européenne, et l’augmentation de la production et des ventes automobiles, en particulier en Asie-Pacifique. . Toutefois, la hausse des prix de l’aluminium, particulièrement aux États-Unis, pourrait freiner la croissance du marché, car les États-Unis sont l’un des principaux pôles de fabrication automobile.

Les normes CAFÉ et les politiques de l’EPA visant à réduire les émissions automobiles et à augmenter l’efficacité énergétique poussent les constructeurs automobiles à réduire le poids de l’automobile en utilisant des matériaux légers dans la fabrication des pièces automobiles. Par la suite, l’utilisation de roulements légers dans les véhicules sera un moteur important pour le marché étudié dans le secteur automobile. Cependant, la hausse des prix des matières premières de l’aluminium ainsi que de l’acier et l’augmentation de la durée de vie des roulements automobiles constituent des obstacles majeurs à la croissance du marché étudié.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/automotive-bearings-market-will-reach-usd-23-8-billion-by-2025

Dynamique du marché mondial des roulements automobiles

Conducteurs : augmentation des ventes de véhicules

Les SUV ont considérablement contribué à la solide performance de l’industrie automobile, la Chine, l’Amérique du Nord et l’Europe représentant la plus grande part. La sous-compacte était le segment le plus populaire en Asie-Pacifique. Dans le même temps, les citadines ont obtenu la plus grande part de marché au Japon, ce qui montre que le SUV a encore de la place pour se développer à mesure que sa popularité se répand dans la région. En Chine, les ventes ont continué d’augmenter, indépendamment de l’augmentation de la taxe de vente sur les petites voitures, en raison de la croissance économique tirée par une consommation intérieure, des investissements et des exportations positifs.

Le marché automobile devrait continuer à croître modérément cette année, malgré une nouvelle hausse des taxes sur les petites voitures en janvier 2018. En Inde, l’industrie automobile a connu une forte croissance au cours des dernières années, avec une augmentation constante des voitures particulières et commerciales. Véhicules. Ventes Des facteurs tels que l’augmentation des revenus de la classe moyenne et une population jeune sont susceptibles de renforcer davantage la croissance de l’industrie.

Contraintes : Hausse des prix des matières premières

Les prix des métaux de base ont augmenté en raison de la guerre commerciale imminente entre les États-Unis et le reste du monde. L’imposition de droits de douane sur les importations en provenance des alliés des États-Unis (y compris l’Union européenne, le Mexique et le Canada) sur l’aluminium (10 %) et l’acier (25 %) devrait augmenter les prix intérieurs de l’aluminium. Les prix des matières premières sont proches d’un sommet de six ans, car les constructeurs automobiles sont confrontés à des difficultés en raison de la volatilité des prix des matières premières, telles que l’acier, l’aluminium et l’acier. Avec la mise en œuvre de normes d’émission strictes, la demande de roulements technologiquement avancés et légers a augmenté, ce qui devrait augmenter la demande de roulements et entraîner un coût de fabrication élevé.

Opportunités : augmentation de la demande et de la pénétration des véhicules électriques

Les gouvernements du monde entier poussent l’enveloppe des véhicules électriques (VE) pour réduire la pollution croissante des véhicules à essence. La Chine a vendu un demi-million de véhicules électriques en 2016 et a établi sa propre feuille de route pour rendre complètement ses transports électriques d’ici 2030. D’ici 2040, près de 54 % des ventes de voitures neuves et 33 % du parc automobile mondial devraient être électriques. Le gouvernement européen a lancé des projets et formulé diverses politiques, pour la construction de bornes de recharge dans la région, principalement pour répondre aux ventes de véhicules électriques.

Portée du rapport

L’étude classe le marché mondial des roulements automobiles en fonction du produit, du type de roulement, du matériau, du type de véhicule, du canal de distribution et de la région.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/automotive-bearings-market-will-reach-usd-23-8-billion-by-2025?opt=2950

Par perspectives de produit (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Paliers lisses

Roulements à éléments roulants

Roulements à bille

Roulements fluides

Par type de roulement Outlook (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Roulements à rouleaux

Roulements à bille

Paliers lisses

Par perspectives matérielles (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Alliage

Métal

Autres (céramique et plastique)

Perspectives par type de véhicule (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Deux-roues

Voiture de voyageurs

Véhicule commercial

Par perspectives de canal de distribution (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Marché secondaire

FEO

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine,

Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Par type de véhicule, les véhicules de tourisme représentent la plus grande part de marché

En fonction du type de véhicule, le marché mondial des roulements automobiles est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2020, le segment des véhicules de tourisme représentait la plus grande part de marché de 73,6 % sur le marché mondial des roulements automobiles. Différents types de roulements déployés dans un véhicule, sur plusieurs systèmes, comme la direction, le moteur, la transmission, la roue, la suspension, etc., pour transmettre la charge et réduire la friction. Parmi les roulements automobiles, les roulements de moteur dans les voitures particulières ont connu différentes tailles en raison de la tendance à la réduction de la taille des moteurs dans l’industrie automobile, principalement au cours des cinq dernières années.

Cependant, la demande de roulements dans les systèmes de transmission et de direction devrait augmenter plus rapidement, en raison de l’adoption croissante du système de transmission automatique et des systèmes de direction assistée électrique dans les voitures particulières. En outre, les segments automobiles, tels que les VUS, les sous-compactes et les berlines, devraient continuer à augmenter rapidement leurs ventes au cours de la période de prévision.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/automotive-bearings-market-will-reach-usd-23-8-billion-by-2025

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des roulements automobiles a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des roulements automobiles au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. L’augmentation de la production et de la vente de véhicules neufs, ainsi que l’amélioration des conditions économiques de la classe moyenne, stimulent la croissance du marché.

Après l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique sont la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision. Malgré la crise économique qui sévit dans le pays, les équipementiers continuent d’investir dans le pays, en particulier dans le sud et le sud-est du Brésil, comme São Paulo. L’un des principaux moteurs de l’augmentation des investissements dans le pays sont les investissements des banques contrôlées par l’État, comme la Banque brésilienne de développement (BNDES).

Demande de rapport Description @ https://www.marketstatsville.com/automotive-bearings-market-will-reach-usd-23-8-billion-by-2025

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs sur le marché mondial du marché des roulements automobiles sont ILJIN co., Ltd., JTEKT Corporation, Nippon Thompson Co., Ltd. (IKO International, Inc.), NSK Ltd., NTN Corporation, RBC Bearings Incorporated, Schaeffler AG, SKF, THK CO., LTD et THE TIMKEN COMPANY.