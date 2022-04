Le paysage futur du marché des véhicules tout-terrain devrait connaître une croissance significative d’ici 2030

Marché des véhicules tout-terrain : application (sports, divertissement, agriculture, militaire et défense, chasse et foresterie), type (VTT utilitaire, VTT sport), nombre de places assises (un siège, deux sièges), type de carburant (essence, VTT électrique) – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché des véhicules tout-terrain couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des véhicules tout-terrain.

Rapport de recherche sur le marché mondial des véhicules tout-terrain, 2018-2025 (en milliards USD)

Introduction à l’industrie des véhicules tout-terrain

Véhicule tout-terrain (ATV), également connu sous le nom de quadricycle à usage intensif selon l’American National Standards Institute (ANSI). Le véhicule tout-terrain est un véhicule tout-terrain qui a de la force sur une large gamme de terrains. Les véhicules tout-terrain peuvent être conduits sur différents paysages pleins de terre, de sable, de boue, de gravier et de rochers. Il était historiquement conçu pour un seul passager, mais les VTT sont aujourd’hui conçus pour plusieurs passagers avec l’opérateur. Il se conduit comme une moto, mais avec plus de stabilité et de mobilité sur des terrains accidentés et instables, et il a quatre roues. Cependant, il n’est pas légal de conduire un véhicule tout-terrain dans la rue ou sur les autoroutes dans les principaux pays du monde.

Véhicule tout-terrain : dynamique du marché

De nombreux facteurs sont responsables de la demande mondiale pour le marché des véhicules tout-terrain, notamment l’augmentation des activités et des événements de loisirs hors route, des parcs à thème et des parcs à neige. De plus, la croissance du tourisme dans les économies en développement du monde entier est l’un des facteurs clés de la croissance du marché des véhicules tout-terrain. Outre l’utilisation croissante des véhicules tout-terrain dans les activités de loisirs, ces véhicules bénéficient également d’une traction dans les activités sportives, militaires, minières et agricoles. Les véhicules tout-terrain électriques devraient développer de nouvelles opportunités sur le marché. De plus, un soutien gouvernemental actif et des incitatifs pour l’aménagement de sentiers hors route augmenteraient la popularité des véhicules tout-terrain dans les années à venir.

Un nombre croissant de décès, de blessures et d’accidents causés par les VTT sont les principaux facteurs qui devraient entraver la croissance du marché des véhicules tout-terrain. En outre, des normes d’émission strictes sur les véhicules diesel et essence peuvent entraver le marché des véhicules tout-terrain à moteur thermique. En outre, les problèmes environnementaux tels que les émissions de gaz à effet de serre constituent une contrainte importante pour la croissance des véhicules tout-terrain traditionnels. On estime que l’impact du COVID-19 sur le VTT a un effet significatif sur la chaîne d’approvisionnement des véhicules et le marché de la demande. En outre, les changements dans le comportement d’achat des consommateurs en raison des incertitudes entourant la pandémie pourraient avoir des implications majeures pour l’industrie à proximité de la production future.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des véhicules tout-terrain en fonction du type de produit, de l’application, du nombre de places assises et du type de carburant.

Sur la base du type de produit, le marché des véhicules tout terrain est segmenté en

VTT utilitaire

VTT de sport

Sur la base de l’application, le marché des véhicules tout terrain est segmenté en

Des sports

Divertissement

Agriculture

Militaire & Défense

Chasse et foresterie

Sur la base de la capacité en sièges, le marché des véhicules tout terrain est segmenté en-

Un siège

Deux sièges

Basé sur le type de carburant, le marché des véhicules tout terrain est segmenté en

De l’essence

VTT électrique

Marché des véhicules tout-terrain : belvédère régional

Basé sur la région, le marché mondial des véhicules tout-terrain est segmenté en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. On estime que l’Amérique du Nord domine le marché mondial des véhicules tout-terrain, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. La demande croissante de véhicules tout-terrain dans les activités de défense et de loisirs dans la région est un facteur clé de la croissance du marché des véhicules tout-terrain en Amérique du Nord. De plus, les véhicules tout-terrain électriques sont devenus un substitut populaire aux VTT à essence et diesel en Amérique du Nord.

L’Europe détient également une part importante du véhicule tout-terrain en raison de l’augmentation des activités de loisirs de plein air telles que le camping et les aventures en forêt et d’une augmentation de l’industrie du tourisme. L’Asie-Pacifique est le marché des véhicules tout-terrain qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de parcs et de sentiers hors route qui sont devenus des centres touristiques. Ce facteur devrait stimuler la

croissance du marché des véhicules tout-terrain. De plus, les grandes entreprises de la région approuvent et coordonnent les courses tout-terrain et les sports d’aventure pour augmenter les ventes de leurs véhicules tout-terrain.

Marché des véhicules tout-terrain : paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché des véhicules tout-terrain sont Honda Motor Company Limited, Polaris Industries Incorporation, Yamaha Motor Company Limited, Bombardier Recreational Products et Arctic Cat Incorporation (Textron). Les autres acteurs importants sont Kawasaki Heavy Industries Limited, Suzuki Motor Corporation, CFMOTO Powersports Incorporation, KTM AG et BMW AG, Linhai, Deere et compagnie. De nombreuses entreprises ont adopté de nouveaux développements de produits et des fusions pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché des VTT.

Le fabricant américain Polaris Industries devrait produire des motos et des véhicules tout-terrain en Inde en 2018. L’entreprise fournissait auparavant ces véhicules pour le marché intérieur depuis les États-Unis.

En 2019, Polaris, en association avec Yansh Adventure Motorsports, a dévoilé sa 91e piste d’aventure hors route appelée Polaris Experience Zone (PEZ) à Gurgaon, en Inde.

En 2019, Yamaha Motor Corp a annoncé son véhicule tout-terrain 2020 «récréatif, utilitaire et sportif hors route éprouvé». Les deux modèles de VTT sont livrés avec différents choix de peinture et d’accessoires.

Le rapport sur le marché des véhicules tout terrain fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché des véhicules tout terrain couvre une analyse complète sur:

Dynamique du marché

Segmentation du marché

Analyse régionale

Taille du marché en valeur

Analyse des prix

Analyse commerciale

Analyse des facteurs de marché

Tendances du marché

Paysage réglementaire

Paysage de la concurrence

Profils d’entreprise

Analyse du marché régional :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Véhicule tout-terrain : public cible

Constructeurs de véhicules tout-terrain

Fabricants d’automobiles/voitures/véhicules

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisation