Statistiques de croissance du marché ADAS, estimation de la taille, tendances émergentes, perspectives jusqu’en 2030

Marché ADAS (Advanced Driving Assistance System): par type de véhicule (niveau 0-5), par type de capteur (radar à longue portée (LRR), radar à courte portée et radar à moyenne portée (SRR-MRR), infrarouge (IR), Prévisions de caméra, prévisions Lidar, prévisions ultrasoniques) – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévision de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché du système avancé d’assistance à la conduite couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché ADAS.

Rapport de recherche sur le marché mondial ADAS, 2018-2025 (en milliards de dollars)

Présentation de l’industrie ADAS

La taille du marché mondial ADAS devrait être évaluée à 25,0 milliards USD en 2019 et croître à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision 2020-2025. On estime que l’introduction de véhicules autonomes créera de nouvelles opportunités dans l’industrie automobile. Les technologies ADAS ont considérablement résolu la complexité de la conduite, comme les contrôles de stabilité, les angles morts, le freinage d’urgence et la surveillance des voies, entre autres dans les véhicules autonomes et traditionnels.

Facteurs affectant le marché ADAS au cours de la période de prévision

Les préoccupations croissantes concernant la sécurité des véhicules et la réduction des coûts de maintenance et de service des véhicules devraient alimenter la croissance du marché ADAS.

Les principaux fabricants se concentrent sur l’intégration de la technologie de pointe dans les solutions ADAS pour atteindre une plus grande sécurité, attirant les équipementiers automobiles pour installer ADAS dans leurs véhicules.

De plus, d’éminents équipementiers automobiles normalisent l’ADAS dans leurs véhicules en tant que fonctionnalités supplémentaires, notamment les capteurs radar, le LiDAR et les capteurs à ultrasons.

En plus de ses exigences fonctionnelles, ADAS a également sécurisé les véhicules contre les pirates qui infiltrent le système pour prendre le contrôle des véhicules.

Manque d’infrastructures appropriées dans les économies en développement

ADAS nécessite une infrastructure appropriée telle que le marquage des voies, des routes bien organisées et une bonne connexion Internet et GPS

Une mauvaise infrastructure dans les zones rurales, des considérations de coût et une formation ou une discipline de conduite inadéquates devraient entraver la croissance du marché ADAS

Impact du COVID-19 sur le marché ADAS

La pandémie de COVID-19 a perturbé l’ADAS mondial et les entreprises ont été contraintes de restructurer leurs plans pour faire face à la pandémie. L’industrie automobile est influencée par le COVID-19 de trois manières principales : en affectant la production et la demande, en perturbant la chaîne d’approvisionnement et le marché, et par son effet financier sur les entreprises. En raison des écarts de fabrication et des problèmes économiques mondiaux, plusieurs entreprises ont retardé leurs plans. Pour éviter la propagation du coronavirus, les travailleurs sont soit retournés dans leurs villes natales, ce qui a considérablement affecté la production.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du type de capteur basé sur le marché ADAS, de l’application, du niveau d’automatisation et du type de véhicule

Sur la base du type de capteur, le marché ADAS est segmenté en-

Radar longue portée (LRR)

Radar à courte portée et radar à moyenne portée (SRR-MRR)

Infrarouge (IR)

Prévisions de caméra

Prévision Lidar

Prévision ultrasonique

Sur la base du niveau d’automatisation, le marché ADAS est segmenté en-

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Basé sur l’application, le marché ADAS est segmenté en

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Systèmes d’avertissement de sortie de voie

Système d’avertissement de collision avant

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

Systèmes de surveillance de la pression des pneus

Vision nocturne et détection des piétons

Systèmes d’aide au stationnement

Basé sur le type de véhicule, le marché ADAS est segmenté en

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers

Véhicules utilitaires lourds

Marché ADAS par type de véhicule, 2018-2025 (en millions USD)

Source : Analyse MSG, 2020

Marché ADAS : perspectives géographiques

Le marché ADAS est segmenté dans les régions suivantes, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), qui ont été segmentées en ADAS mondial. Sur le marché ADAS, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. Le lancement de technologies nouvelles et créatives dynamise l’ADAS. De plus, l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et, au cours de la période de prévision, devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial.

Croissance du marché ADAS par région, 2020-2025

Source : Analyse MSG, 2020

Principaux concurrents opérant sur le marché mondial ADAS

Le marché mondial ADAS est fortement consolidé, avec la présence d’un nouveau nombre d’acteurs sur le marché mondial ADAS à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial ADAS sont Robert Bosch, Continental AG, ZF Friedrichshafen, Valeo, Magna International et Denso Corporation. Quelques développements clés

sur le marché ADAS sont :

En février 2020, Continental a annoncé une nouvelle usine de production pour ADAS au Texas, aux États-Unis, avec un investissement de 109 millions de dollars sur les 3 prochaines années. La nouvelle usine de production fabriquera des radars à partir de 2021

En janvier 2020, ZF a lancé ZF coASSIST, un système de conduite automatisée de niveau 2+, qui constitue sa première étape dans la suite matérielle et logicielle modulaire de niveau 2+ et met en évidence les capacités de ZF en tant que fournisseur de systèmes complets. Dès 2020, ZF équipera les véhicules de production de ce nouveau système ZF pour un grand constructeur asiatique

Le rapport ADAS fournit une analyse approfondie des facteurs macro-économiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport comprennent les entrées

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché ADAS : public cible

Fabricants ADAS

Constructeurs automobiles

FEO automobiles

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations