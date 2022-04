La taille du marché des systèmes d’échappement automobiles connaît une croissance incroyable en 2030

Marché des systèmes d’échappement automobiles : type de véhicule (voiture de tourisme, véhicule utilitaire léger, camion, autobus), type de carburant (essence, diesel), dispositifs de post-traitement (DOC (catalyseur d’oxydation diesel), DPF (filtre à particules diesel), SCR (filtre sélectif Catalyst Reduction), LNT (Lean NOx Trap) et région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché du système d’échappement automobile couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des systèmes d’échappement automobiles.

Rapport de recherche sur le marché mondial des systèmes d’échappement automobiles, 2018-2025 (en milliards USD)

Système d’échappement automobile : Introduction au marché

Le système d’échappement automobile est un composant automobile utilisé pour réguler les gaz d’échappement de la combustion du moteur. Le collecteur d’échappement automobile, la soupape d’échappement automobile, le filtre d’échappement automobile, le silencieux, le silencieux, le convertisseur catalytique et le tuyau d’échappement du véhicule sont les principaux composants d’un système d’échappement automobile. Les systèmes d’échappement automobiles réduisent les gaz d’émission nocifs provenant des gaz d’échappement d’un moteur à combustion interne. Le convertisseur catalytique est l’un des composants importants et coûteux du système d’échappement automobile qui augmente l’économie de carburant des véhicules. De plus, les matériaux utilisés dans les systèmes d’échappement automobiles sont développés avec des matériaux légers et ont également une durabilité thermique et mécanique.

Système d’échappement automobile : dynamique du marché

Des normes / réglementations strictes en matière d’émissions de véhicules à travers le monde pour réduire la pollution ainsi que pour augmenter l’économie de carburant sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché des systèmes d’échappement automobiles. De plus, une augmentation du nombre de véhicules routiers affecte directement la production de véhicules commerciaux, ce qui alimentera la croissance du marché des systèmes d’échappement automobiles.

Selon l’OICA (formulaire complet), en 2019, la production automobile a diminué d’environ 5,2 % en raison d’une augmentation de la vente de voitures d’occasion ainsi que de l’introduction du BS-VI, qui a fait augmenter le prix du véhicule. Ces facteurs entravent la croissance du marché des systèmes d’échappement automobiles.

La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité environnementale oblige les fabricants à développer des systèmes d’échappement de haute qualité et à faibles émissions. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché des systèmes d’échappement automobiles au cours de la période de prévision. De plus, les constructeurs automobiles se concentrent également sur le développement de produits respectueux de l’environnement, qui seront l’USP (argument de vente unique) pour les nouvelles voitures et stimuleront positivement la croissance du marché mondial des systèmes d’échappement automobiles.

L’augmentation des ventes et de la production de véhicules électriques dans le monde est l’un des principaux défis du marché des systèmes d’échappement automobiles. Le gouvernement de nombreux pays subventionne les voitures électriques, ce qui a un impact direct sur les ventes de véhicules conventionnels. Une baisse des ventes de véhicules traditionnels affecte négativement la croissance du marché des systèmes d’échappement automobiles.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des systèmes d’échappement automobiles sur la base du type de véhicule, du type de carburant et des dispositifs de post-traitement.

En fonction du type de véhicule, le marché des systèmes d’échappement automobiles est segmenté en

Voiture de voyageurs

véhicule commercial

Véhicules utilitaires légers

Camion

Autobus

Sur la base du type de carburant, le marché des systèmes d’échappement automobiles est segmenté en

De l’essence

Diesel

Sur la base des dispositifs de post-traitement, le marché des systèmes d’échappement automobile est segmenté en

DOC (catalyseur d’oxydation diesel)

DPF (filtre à particules diesel)

SCR (réduction catalytique sélective)

LNT (piège pauvre en NOx)

Marché des systèmes d’échappement automobile par type de véhicule, 2018-2025 (en milliards USD)

Source : Analyse MSG, 2020

Marché des systèmes d’échappement automobile: surveillance régionale

Le marché mondial du système d’échappement automobile est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial du système d’échappement automobile, suivi de l’Europe et de l’Amérique du Nord. En Asie-Pacifique, la demande croissante de voitures particulières parmi les populations de la classe moyenne a un impact direct sur la production du système d’échappement automobile. Ce facteur devrait alimenter le marché des systèmes d’échappement automobiles au cours de la période de prévision. Les pays en développement tels que l’Inde et la Chine sont les économies émergentes sur le marché des systèmes d’échappement automobile en raison de l’augmentation du nombre de ménages à deux revenus. La demande croissante dans les pays en développement pour le système d’échappement automobile est encourageante

OEMs pour mettre en place des industries manufacturières. De plus, l’APAC est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des systèmes d’échappement automobiles en raison de la demande croissante de véhicules utilitaires et de voitures particulières.

Croissance du marché des systèmes d’échappement automobiles par région, 2020-2025

Source : Analyse MSG, 2020

L’Europe détient également une part importante du marché mondial des systèmes d’échappement automobiles en raison de l’énorme flotte de voitures particulières et de VUL diesel. En outre, on estime que les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers diesel contribuent de manière significative à la croissance du marché européen des systèmes d’échappement automobiles. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des systèmes d’échappement automobiles pour véhicules utilitaires légers en raison de l’importante flotte de véhicules utilitaires légers et de l’augmentation de la production de véhicules utilitaires légers. Ce facteur devrait alimenter la croissance du marché des systèmes d’échappement automobiles. L’Amérique du Sud devrait croître avec un taux de croissance modéré en raison de l’augmentation du nombre de voitures particulières au Brésil et en Argentine.

Marché des systèmes d’échappement automobile: paysage concurrentiel

Les principaux fabricants du marché mondial des systèmes d’échappement automobiles sont Faurecia SA, Tenneco Incorporation, Continental AG, Eberspächer GmbH & Co.Kg., Friedrich Boysen GmbH & Co. Kg., Futaba Industrial Corporation Limited.

Les autres grandes entreprises du marché sont Benteler International AG, Yutaka Giken CO. Ltd., Bosal International NV. et Sejong Industrial Co. Ltd.

En juin 2018, Continental à Trutnov, en République tchèque, a ouvert une usine combinée de fabrication et de stockage pour les capteurs de NOx. Les deux lignes de développement de la technologie de montage en surface (SMT) produiront des cartes de circuits imprimés qui amélioreront le fabricant de capteurs de NOx

En février 2017, les systèmes d’échappement avec GPF ont été développés par Eberspächer. L’utilisation de filtres spéciaux garantit que la quantité de particules de suie dans les gaz d’échappement est bien inférieure à la limite réglementaire. En conséquence, les systèmes adhèrent à la prochaine norme d’émission Euro 6 point. Les filtres réduisent également le bruit d’échappement dans le moteur.

Taicang Sejong Auto Parts Co., en mai 2018. Ltd. a conclu un contrat avec Changan Automotive pour proposer des silencieux au constructeur automobile chinois. Les marchandises sont conçues pour trois modèles à venir, qui devraient commencer la production de masse en 2019.

Le rapport sur le marché des systèmes d’échappement automobiles fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques ainsi que de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché des systèmes d’échappement automobiles couvre une analyse complète sur:

Dynamique du marché

Segmentation du marché

Analyse régionale

Taille du marché en valeur

Analyse des prix

Analyse commerciale

Analyse des facteurs de marché

Tendances du marché

Paysage réglementaire

Paysage de la concurrence

Profils d’entreprise

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Marché des systèmes d’échappement automobile: public cible

Fabricants de systèmes d’échappement automobiles

Fabricants d’automobiles/voitures/véhicules

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales et magazines