Croissance du marché du système CVC automobile, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Marché des systèmes CVC automobiles : par technologie (manuelle et automatique), par composant (évaporateur, compresseur, condenseur, récepteur/sécheur et dispositif d’expansion), par type de véhicule (voiture de tourisme, véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd) et par Région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché du système CVC automobile couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des systèmes CVC automobiles.

Système CVC automobile : introduction au marché

La taille du marché des systèmes CVC automobiles est de 17,8 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Un système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) dans un véhicule est utilisé pour réguler la température et les conditions ambiantes du véhicule. Le système HVAC contrôle la température, surveille l’humidité et élimine l’excès d’humidité. Il dispose d’une large gamme de fonctions de contrôle thermique telles que les capteurs de buée, le contrôle automatique de la température et les modifications de la vitesse du ventilateur. Au cours des dernières décennies, l’utilisation des systèmes CVC était considérée comme une caractéristique de luxe, et tous les véhicules n’étaient pas équipés d’un système CVC. Cependant, il s’agit désormais d’une fonctionnalité prérequise pour tout véhicule en raison des exigences de base en matière de sécurité et de confort.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/automotive-hvac-system-market-will-reach-usd-21-2-billion-by-2025

Système CVC automobile : dynamique du marché

La demande croissante de véhicules de tourisme et le besoin de véhicules de luxe et de commodité sont les moteurs préliminaires de la croissance du marché des systèmes CVC automobiles. La demande du système CVC augmente en réduisant le coût des systèmes électroniques, des capteurs et des fonctions de contrôle climatique automatique du véhicule, ce qui est prévu pour la croissance du marché du CVC automobile. En outre, une augmentation du nombre de sociétés de location de voitures privées, des ventes et de la production de voitures particulières a augmenté dans les économies en développement, ce qui a eu un effet positif sur la croissance du marché des systèmes CVC automobiles.

Les économies du monde entier cherchent à réduire leurs émissions de carbone, et l’introduction de systèmes CVC automobiles respectueux de l’environnement gagne du terrain sur le marché mondial car ils sont économes en énergie et disposent d’une technologie renouvelable. L’adoption de réfrigérants respectueux de l’environnement tels que le R32 et les services gagnent en popularité dans le monde entier. La production de systèmes CVC moins chers réduirait le coût total du véhicule et, par conséquent, devrait accélérer la croissance du marché mondial des systèmes CVC automobiles. De plus, le revêtement de substances antimicrobiennes garantira l’absence d’infection microbienne sensible au CVC. Les incitations gouvernementales, ainsi que des taux de prêt bancaires plus bas, alimenteraient la croissance du marché des systèmes CVC automobiles.

Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes CVC automobiles

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché mondial des systèmes CVC automobiles et les entreprises ont été contraintes de restructurer leurs plans pour faire face à la pandémie. Le COVID-19 influence l’industrie automobile de trois manières principales : en affectant la production et la demande, en perturbant la chaîne d’approvisionnement et le marché, et par son effet financier sur les entreprises. En raison des écarts de fabrication et des problèmes économiques mondiaux, plusieurs entreprises ont retardé leurs plans. Pour empêcher la propagation du coronavirus, les travailleurs sont retournés dans leur ville natale, ce qui a considérablement affecté la production.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/automotive-hvac-system-market-will-reach-usd-21-2-billion-by-2025?opt=2950

Marché des systèmes CVC automobiles: portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché du système CVC automobile en fonction de la technologie, des composants et du type de véhicule.

Basé sur la technologie, le marché des systèmes CVC automobiles est segmenté en

Manuel

Automatique

Sur la base du composant, le marché des systèmes CVC automobiles est segmenté en

Évaporateur

Compresseur

Condenseur

Récepteur/sécheur

Dispositif d’extension

En fonction du type de véhicule, le marché des systèmes CVC automobiles est segmenté en

Voiture de voyageurs

Véhicule utilitaire léger (VUL)

Véhicule utilitaire lourd (VHC)

Marché des systèmes CVC automobiles : perspectives régionales

L’Asie-Pacifique devrait être le principal marché des systèmes CVC automobiles, derrière l’Europe et l’Amérique du Nord au cours de la période de prévision, en raison d’une augmentation de la production de véhicules automobiles haut de gamme dans le monde. On estime que l’Amérique du Nord connaîtra un TCAC croissant en raison de la demande croissante de véhicules de luxe. En plus d’une humidité considérable, la température est élevée sur la région Asie-Pacifique, y compris les systèmes HVAC pour une conduite agréable. En raison des graves conditions de basse température qui persistent presque toute l’année, la région européenne a une forte demande de systèmes CVC automobiles.

Marché des systèmes CVC automobiles: Concurrentiel et

alyse

Les principales entreprises de systèmes de CVC automobiles en 2020 comprennent Air International Thermal System, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kg., Calsonic Kansei Corporation, Denso Corporation, Eberspacher Climate Control System GmbH & Co. Kg.

Les autres sociétés sont Gertherm Incorporation, Hanon systems, Japan climate systems Corp, Johnson Electric Holdings Ltd, Keihin Corporation, Kongsberg automotive holding Asa, MAHLE Behr GmbH, Sanden Corporation, Subros Limited, Toyota Industries Corporation, Valeo SA, DelStar Technologies et Sensata. Les technologies.

Le premier compresseur de réfrigérant CO2 respectueux de l’environnement conçu pour les voitures particulières a été dévoilé en juillet 2017 par Sanden Corporation. En outre, Sanden a fourni ces compresseurs à Daimler AG.

Denso Corporation a annoncé en octobre 2015 son intention d’aider Toyota à développer la Prius afin de stimuler la technologie hybride, de capteur et thermique pour un environnement plus propre, économe en carburant et plus vert.

Le rapport sur le marché du système CVC automobile fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques ainsi que de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/automotive-hvac-system-market-will-reach-usd-21-2-billion-by-2025

Le rapport sur le marché du système CVC automobile couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du système CVC automobile comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Système CVC automobile : public cible

Demande de rapport Description @ https://www.marketstatsville.com/automotive-hvac-system-market-will-reach-usd-21-2-billion-by-2025

Fabricants de systèmes CVC automobiles

Distributeurs de systèmes CVC automobiles et fournisseurs de matières premières

Fournisseurs de composants de rang 1

Fabricants de batteries de systèmes CVC automobiles

Institutions de recherche et universités

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations

Acteurs indépendants du marché secondaire