Le marché mondial des voitures électriques devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Marché des voitures électriques: par type de véhicule (véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV), par type de batterie (lithium-ion, plomb-acide et hydrure de nickel-métal) et par puissance de sortie (moins inférieure à 100 KW, 100-250 KW et supérieure à 250 KW), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché des voitures électriques couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des voitures électriques.

Rapport de recherche sur le marché mondial des voitures électriques, 2018-2025 (en milliards de dollars)

Présentation du marché des voitures électriques

Une voiture électrique est un véhicule à carburant alternatif, propulsé par plusieurs moteurs électriques ou moteurs de traction. Ces voitures utilisent l’énergie des batteries rechargeables pour alimenter le moteur électrique et d’autres composants de la voiture pour le faire fonctionner avec des émissions limitées. Bien que la production d’électricité contribue à la pollution de l’air, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a classé les voitures entièrement électriques dans la catégorie des véhicules à zéro émission (ZEV), car elles ne produisent ni émissions directes ni gaz d’échappement. Selon le département américain de l’énergie (US DoE), les voitures électriques sont relativement plus chères que les véhicules conventionnels et hybrides ; cependant, certains coûts peuvent certainement être récupérés grâce aux économies de carburant, aux incitations de l’État et autres.

Dynamique du marché des voitures électriques

Le développement des infrastructures de recharge des voitures électriques, les politiques de soutien, la baisse des prix des véhicules électriques et les préoccupations croissantes concernant la pollution de l’air et les émissions de GES sont les facteurs moteurs des voitures électriques sur le marché mondial. Il y avait plus de 7,3 millions de chargeurs de véhicules électriques en 2019 dans le monde, contre 2,1 millions en 2018, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). On s’attend à ce qu’il y ait 6,5 millions de chargeurs lents, et le reste sont des charges rapides. La croissance rapide de la mise en œuvre de chargeurs au niveau du sol augmentera la demande de voitures électriques au cours de la période de prévision.

De plus, l’augmentation des initiatives et des investissements pour la formation de nouvelles unités de fabrication de batteries réduira le coût des batteries sur le marché local, réduisant ainsi le coût global du véhicule électrique. On s’attend à ce que les batteries représentent 40 à 50 % du coût total des voitures électriques. L’avancement des matériaux de fabrication de batteries devrait réduire le coût dans les années à venir, car il y a eu une baisse de 13% des batteries de voitures électriques en 2019. Par conséquent, il existe diverses incitations gouvernementales pour l’achat de voitures électriques, des crédits d’impôt, subventions et autres incitations non monétaires pour les voitures électriques dans les économies respectives à travers le monde.

Cependant, le coût élevé des voitures électriques par rapport aux voitures à pétrole, la gamme limitée de voitures électriques et le manque de normalisation des infrastructures de recharge sont les principaux facteurs qui entravent peut-être la croissance du marché mondial des voitures électriques au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des voitures électriques :

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie mondiale des voitures électriques. Alors que le marché a connu une croissance positive au cours des premiers mois de 2020 et plus tard, il y a eu une forte baisse des ventes et de l’offre en raison des quarantaines et des fermetures d’usines au deuxième trimestre (T2), entraînant un approvisionnement insuffisant en pièces qui affecte l’industrie mondiale pendant une période plus longue.

Marché des voitures électriques : portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des voitures électriques sur la base du type de véhicule, du type de batterie et de la puissance de sortie.

Basé sur le type de véhicule, le marché des voitures électriques est segmenté en

Véhicule électrique à batterie (BEV)

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Basé sur le type de batterie, le marché des voitures électriques est segmenté en

Lithium-ion (Li-ion)

Plomb-acide (LA)

Nickel-hydrure métallique

Sur la base de la puissance de sortie, le marché des voitures électriques est segmenté en

Moins de 100 KW

100-250 KW

Au dessus de 250 KW

Marché des voitures électriques : perspectives régionales

Le marché des voitures électriques est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) d’un point de vue géographique. En 2019, on estime que l’Asie-Pacifique représente la plus grande part du marché mondial des voitures électriques et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision. L’infrastructure de recharge rapide et lente bien développée en Chine et le développement de véhicules électriques avancés au Japon, en Chine et en Corée du Sud sont les principaux facteurs

moteur du marché de la région. De plus, l’Asie-Pacifique compte la présence de grands constructeurs de voitures électriques, tels que BYD Auto, Geely Auto et SAIC Motor, ce qui renforce encore la variété de voitures électriques à bas prix et les stations de recharge rapide de la région.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe devrait prévoir un taux de croissance considérable du marché des voitures électriques au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’intense concentration du gouvernement sur la réduction des émissions des véhicules. En 2020, l’UE a approuvé une nouvelle norme d’économie de carburant pour les camionnettes et les voitures pour 2021-2030, avec des exigences ou des incitations spécifiques pour les véhicules électriques, conformément à l’AIE. En Europe, plus de 76 % de toutes les bornes de recharge sont installées dans seulement quatre grands pays : les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, selon Transport & Environment. En Europe, au moment de la rédaction du présent rapport, les politiques et réglementations existantes étaient maintenues et des pays, tels que la France et l’Allemagne, ont annoncé des mesures de soutien accrues aux véhicules électriques pour le reste de 2020, selon l’AIE.

Marché des voitures électriques : paysage concurrentiel

Les principaux fabricants de voitures électriques sur le marché mondial sont Tesla, Inc., BYD Auto, BAIC Motor, Zotye Auto, Renault Nissan et BMW AG.

Parmi les autres constructeurs de voitures électriques figurent General Motors, Volkswagen AG, Ford Motor Company, Kia Motors et Chery Automobile. Plusieurs constructeurs automobiles, tels que Tesla et BYD, ont renforcé leur offre de voitures électriques en investissant dans les réseaux d’expansion et de distribution à travers le monde en 2019.

En août 2020, Kandi Technologies, un constructeur automobile chinois, prévoyait de lancer une voiture électrique de 13 000 USD sur le marché américain d’ici 2020. L’entreprise visait à réduire considérablement le prix d’entrée de la possession de véhicules électriques sur le marché mondial.

En août 2020, Toyota a lancé la Yaris 2020 sur le marché européen, qui est intégrée à une nouvelle option de groupe motopropulseur hybride et a une apparence beaucoup plus distinctive.

En août 2020, Honda Cars India Limited prévoyait de lancer une voiture hybride (Honda City) en Inde en 2021. La société vise à démarrer la production et la vente de véhicules hybrides d’ici 2021.

Le rapport sur le marché des voitures électriques fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques ainsi que de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché des voitures électriques couvre une analyse complète sur:

Dynamique du marché

Segmentation du marché

Analyse régionale

Taille du marché en valeur et en volume

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Chaîne d’approvisionnement/chaîne de valeur

Analyse commerciale

Analyse des facteurs de marché

Tendances du marché

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Voitures électriques : public cible

Les constructeurs de voitures électriques

Distributeurs de voitures électriques et fournisseurs de matières premières

Fournisseurs de composants de rang 1

Fabricants de batteries de voitures électriques

Institutions de recherche et universités

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations

Acteurs Indépendants de la Rechange