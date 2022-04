Part de marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

Marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène: par type de véhicule (véhicule de tourisme et véhicule utilitaire), par technologie (pile à combustible à membrane échangeuse de protons, pile à combustible à acide phosphorique, pile à combustible alcaline et pile à combustible à oxyde solide), par puissance de sortie (moins de 150 kW , 150-250 kW et plus de 250 kW), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des véhicules à pile à combustible à hydrogène. En outre, le rapport identifie et met en évidence l’impact du COVID-19 sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène.

Véhicule à pile à combustible à hydrogène : introduction au marché

Un véhicule à pile à hydrogène est un nouveau véhicule qui utilise une pile à hydrogène comme carburant. Le véhicule à pile à combustible à hydrogène convertit l’énergie chimique en énergie mécanique pour entraîner les véhicules. Les véhicules à pile à combustible à hydrogène utilisent des sources d’énergie renouvelables qui ne produiraient pas d’émissions de gaz à effet de serre ni de précurseurs de la couche d’ozone. Les véhicules à pile à combustible à hydrogène en sont aux premiers stades de leur introduction et devraient gagner du terrain dans un proche avenir. Dans les véhicules à pile à combustible à hydrogène, les piles à hydrogène sont rechargées par des véhicules à tube d’hydrogène comprimé, des fourgons-citernes à hydrogène liquide et le transport par pipeline d’hydrogène industriel. Les véhicules à pile à combustible à hydrogène n’ont pas de bruit de moteur et ont une reprise et un démarrage puissants. De plus, ces véhicules à pile à combustible à hydrogène sont alimentés très rapidement et ne se détériorent pas par temps froid.

Véhicule à pile à combustible à hydrogène : dynamique du marché

La préoccupation croissante de la pollution de l’environnement et de l’épuisement des ressources naturelles est l’un des facteurs vitaux pour la croissance du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène. Par ailleurs, l’initiative gouvernementale de développement de véhicules à énergies nouvelles contribue à la croissance du marché des véhicules à pile à hydrogène.

La demande croissante de véhicules économes en carburant, à hautes performances et à faibles émissions ne cesse d’augmenter sur le marché mondial, ce qui devrait accélérer la croissance du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène. En outre, les réglementations strictes en matière d’émissions et les subventions gouvernementales sur les véhicules à énergie nouvelle sont des facteurs essentiels pour développer le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène. La croissance exponentielle du nombre de fabricants, de fournisseurs et de concessionnaires devrait générer de nouvelles opportunités sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène.

Les défis rencontrés par l’utilisation de l’hydrogène dans les automobiles comprennent le maintien de l’hydrogène à bord, le coût élevé des capitaux et l’insuffisance des installations. L’hydrogène dans les piles à combustible est extrêmement inflammable et les fuites d’hydrogène sont difficiles à détecter. Ces facteurs devraient freiner la croissance du marché des piles à hydrogène.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène en fonction du type de véhicule, de la technologie et de la puissance de sortie.

Sur la base du type de véhicule, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est segmenté en

Véhicule de tourisme

Véhicule commercial

Basé sur la technologie, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est segmenté en

Pile à combustible à membrane échangeuse de protons

Pile à combustible à acide phosphorique

Pile à combustible alcaline

Pile à combustible à oxyde solide

Sur la base de la puissance de sortie, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est segmenté en

Moins de 150kW

Entre 150 et 250 kW

Plus de 250kW

Marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène: perspectives régionales

Les inquiétudes croissantes concernant les niveaux de pollution alarmants ont conduit à la croissance du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène au cours de la période de prévision. Dans un avenir proche, le marché devrait se développer à un rythme rapide en raison d’une augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales dans le monde entier sur l’amélioration de la technologie des piles à combustible. L’augmentation de l’allocation des fonds contribue également à la mise en place des installations requises telles que les stations-service pour l’hydrogène. On estime que l’Amérique du Nord dominera le marché mondial des piles à combustible à hydrogène au cours de la période de prévision.

On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance substantielle en raison de la forte demande de véhicules à énergie alternative ou nouvelle. Les économies en développement d’Asie-Pacifique ont continué à soutenir vigoureusement l’avancement de la technologie des piles à combustible. De plus, les constructeurs se concentrent sur la réduction du coût des composants des véhicules à pile à combustible à hydrogène dans les années à venir. De nombreuses économies développées d’Europe et d’Amérique du Nord proposent de transformer les flottes de taxis en taxis à pile à combustible. L’industrie se consolide actuellement; de nombreuses entreprises ont annoncé le lancement prochain de leurs piles à combustible.

Marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène: analyse concurrentielle

Hyundai Motor Corporation, Honda

Motor Company Ltd, Toyota Motor Corporation, Audi AG et BMW AG sont des acteurs importants sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène. Les autres grandes entreprises sont Volvo Group, Ballard Power Systems Inc, General Motors Company, Honda Motor Co. Ltd, MAN SE et Daimler AG.

Il existe trois modèles de voitures à hydrogène disponibles dans le commerce sur certains marchés en 2019 : le premier véhicule électrique à pile à combustible dédié au monde fabriqué en série, la Toyota Mirai, la Hyundai Nexo et la Honda Clarity. Plusieurs autres entreprises développent des automobiles à hydrogène.

Le rapport sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques ainsi que de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène couvre une analyse complète sur:

• Dynamique du marché

• Segmentation du marché

• Analyse régionale

• Taille du marché en valeur

• Analyse des prix

• Analyse commerciale

• Analyse des facteurs de marché

• Tendances du marché

• Paysage réglementaire

• Paysage de la concurrence

• Profils d’entreprise

L’analyse régionale comprend :

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

• Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

• Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Véhicule à pile à combustible à hydrogène : public cible

• Constructeurs de véhicules à pile à combustible à hydrogène

• Fabricants d’automobiles/voitures/véhicules

• Publications et magazines spécialisés

• Autorités gouvernementales, associations et organisations