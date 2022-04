Taille, part, tendances et prévisions de la portée future du marché des amortisseurs automobiles 2022-2030

Le rapport sur le marché des Amortisseurs automobiles couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des amortisseurs automobiles. En outre, le rapport identifie et met en évidence l’impact du COVID-19 sur le marché des amortisseurs automobiles.

Marché des amortisseurs automobiles : Introduction

Les amortisseurs sont également appelés amortisseurs. Les amortisseurs sont des systèmes mécaniques destinés à absorber et à amortir les impulsions de choc dans une voiture/un véhicule. Ces amortisseurs stabilisent les voitures/véhicules sur des surfaces accidentées ou des routes inégales. L’amortisseur améliore l’expérience de conduite et améliore l’efficacité et la maniabilité des voitures/véhicules. De plus, en lissant les bosses et les chocs, la fonction principale des amortisseurs est de s’assurer que les pneus du véhicule restent en contact avec la surface du sol à tout moment avec la bonne réponse de freinage. Les amortisseurs transforment l’énergie cinétique du choc en énergie thermique, qui se dissipe ensuite. Les amortisseurs ont des soupapes électriques qui permettent un changement de hauteur de caisse ou même un contrôle de la hauteur de caisse.

Amortisseurs automobiles : dynamique du marché

Les forces motrices du marché des amortisseurs automobiles augmentent la demande automobile, les préoccupations en matière de sécurité et le confort de conduite dans toutes les conditions. De plus, la croissance du marché secondaire de l’automobile et le développement d’une technologie de suspension avancée sont des facteurs clés qui stimuleront la croissance du marché des amortisseurs automobiles. En raison de l’urbanisation croissante et des villes intelligentes, et de l’augmentation des distances de trajet quotidien, certains facteurs importants augmenteront la demande de nouveaux véhicules et auront un impact positif sur la croissance du marché des amortisseurs automobiles.

La demande croissante d’automobiles et les taux d’émissions combinés à la congestion croissante du trafic obligent de nombreux pays à mettre en place des réglementations sur les composants automobiles. Ces réglementations obligent les constructeurs à développer des amortisseurs automobiles légers.

La demande croissante d’amortisseurs automobiles économiques et légers peut créer des opportunités pour de nouveaux acteurs sur le marché mondial des amortisseurs automobiles. La demande d’amortisseurs régénératifs devrait augmenter en raison de leur application dans les véhicules électriques et hybrides. L’augmentation du transport routier de marchandises à travers le monde devrait améliorer la production de véhicules utilitaires, ce qui entraînera le besoin de pièces et de composants automobiles et alimentera directement la croissance du marché des amortisseurs automobiles. De plus, la croissance rapide du nombre de fournisseurs, de concessionnaires et de partenaires de distribution Internet devrait créer de nouvelles opportunités sur le marché des amortisseurs automobiles.

Le marché de la rechange comprend de nombreux produits contrefaits qui peuvent représenter un défi important pour les acteurs clés du marché des amortisseurs automobiles. De plus, dans les pays en développement, la baisse des coûts de réparation et la hausse des coûts des nouveaux produits peuvent entraver la croissance du marché secondaire des amortisseurs automobiles.

Le COVID-19 devrait influencer considérablement la chaîne d’approvisionnement et la demande de produits sur le marché automobile. En outre, les changements de comportement d’achat des consommateurs dus à l’incertitude entourant la pandémie pourraient avoir des conséquences importantes sur la croissance future proche de l’industrie.

Le rapport décrit l’étude de marché des amortisseurs automobiles en fonction du type d’amortisseur et du type de véhicule.

Marché des amortisseurs automobiles : veille régionale

Le marché mondial des amortisseurs automobiles est modérément fragmenté et devrait connaître une croissance régulière tout au long de la période de prévision. Dans la région Asie-Pacifique, la demande d’amortisseurs augmente en raison de la croissance du taux de remplacement des amortisseurs dans les automobiles et de l’augmentation de la sécurité et du confort des véhicules. De plus, l’Asie-Pacifique a dominé les amortisseurs automobiles mondiaux en termes de volume et de valeur, tous deux suivis par l’Europe et l’Amérique du Nord. Sur le marché des amortisseurs en Asie-Pacifique, l’Inde et la Chine sont les principaux pays pour la croissance du marché.

En raison de la demande accrue de propriétaires de véhicules et de l’amélioration du niveau de vie dans les régions en développement, l’industrie automobile devrait croître avec un taux de croissance relativement élevé dans un proche avenir. Expansion rapide de l’industrialisation et de la techno

les avancées logiques du secteur de la fabrication automobile dans les économies développées telles que les États-Unis, l’Allemagne et la France devraient alimenter la croissance du marché. Avec une concurrence croissante dans l’industrie automobile, les constructeurs automobiles de luxe et haut de gamme se concentrent désormais sur les véhicules hautes performances. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient afficher une demande accrue d’amortisseurs automobiles en raison de la réparation et de l’entretien réguliers de leurs voitures.

Paysage concurrentiel

Les principales entreprises du marché des amortisseurs automobiles sont Samvardhana Motherson Group (SMG), Brinn Inc, Magneti Marelli S.p.A., Tennerco Inc et Meritor Inc.

Les autres entreprises leaders sur le marché des amortisseurs automobiles sont ZF Friedrichshafen AG, Hitachi Automotive Systems Ltd., Gabriel India Limited, AC Delco Inc, Arnott Inc et KYB Corporation. De nombreux fabricants ont collaboré avec des fournisseurs régionaux au cours des dernières années pour augmenter leurs ventes.

En juin 2018, KYB Corporation s’est associée à un fournisseur de pièces automobiles. Elle a formé une nouvelle entreprise nommée KYB Manufacturing pour faire Brasil Fabricante de Autopecas S.A. au Brésil afin de renforcer ses activités dans la région Amérique latine des amortisseurs automobiles.

ZF Friedrichshafen AG a créé une joint-venture avec e.GO Moove GmbH en juin 2018 pour fabriquer des déménageurs pour personnes autonomes et électriques. Il devrait accélérer l’intégration des amortisseurs automobiles dans les nouveaux véhicules.

Le rapport sur le marché des amortisseurs automobiles fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques ainsi que de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

