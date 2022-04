Analyse du marché des roulements de convoyeur par facteurs de croissance émergents et prévisions de revenus jusqu’en 2027

Marché mondial des roulements de convoyeur : par type (bille, rouleau), matériau (acier, plastique, caoutchouc, autres), canal de distribution (en ligne, hors ligne), utilisateur final (automobile, aérospatiale, marine, pétrole et gaz, robotique, autres), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Perspectives de l’industrie des roulements de convoyeur

On estime que la taille du marché des roulements de convoyeur enregistrera un TCAC modeste de 5% au cours de la période de prévision (2021-2027). L’automatisation croissante dans le secteur industriel, y compris l’industrie automobile et agroalimentaire, a stimulé la demande de roulements de convoyeur à travers le monde. De plus, l’augmentation continue des dépenses de R&D par les acteurs du marché pour diversifier ses applications dans des activités inexploitées devrait encore améliorer sa consommation à travers le monde. Cependant, la hausse des prix de l’acier dans le monde devrait augmenter le prix du produit et entraver la croissance du marché.

Les roulements de convoyeur sont un composant essentiel de tout système de convoyeur dans plusieurs secteurs industriels, y compris l’alimentation et les boissons et l’exploitation minière. Parmi les types de roulements de convoyeur disponibles sur le marché, il y a l’utilisation répandue des convoyeurs à billes et des convoyeurs à roulement à billes à travers le monde. En outre, les rouleaux fous avec roulements, les roulements de bande transporteuse et les roulements à billes pour rouleaux de transport devraient prévoir de nouvelles opportunités d’investissement, en raison du changement de tendance dans le secteur industriel mondial pour répondre à la demande de production actualisée. Les roulements de convoyeur pour rouleaux sont largement utilisés dans les installations alimentaires et de commerce électronique.

Adoption croissante des roulements de convoyeur dans la robotique et les véhicules guidés automatisés

La croissance rapide du scénario concurrentiel dans le monde, compte tenu de la demande croissante de robotique après la pandémie, vise continuellement l’optimisation des processus de fabrication et de la chaîne d’approvisionnement. L’automatisation croissante des installations industrielles minimise le contact direct des travailleurs sur les chantiers et améliore la capacité de production. Ces machines gèrent les capacités de manutention, l’optimisation du temps de production, réduisent les erreurs humaines, augmentent la sécurité des travailleurs, les capacités de production élevées et améliorent la répétabilité. De tels avantages augmentent le besoin de robotique sur le marché dans les entrepôts, les installations automobiles et d’autres usines. Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), plus de 2,7 millions de robots travaillaient dans des usines du monde entier en 2020. De tels avantages augmentent la demande de robots et augmentent parallèlement la demande de roulements de convoyeurs pour améliorer encore la productivité et l’efficacité de la robotique.

Impact du COVID-19 sur le marché des roulements de convoyeur

La prévalence de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur les revenus des entreprises de roulements de convoyeurs en raison des réglementations imposées sur le verrouillage et la fermeture des installations. Cependant, la post-pandémie a largement augmenté dans la production mondiale de fabrication, ce qui devrait entraîner un besoin supplémentaire de roulements de convoyeur pour les utilisateurs finaux. Les acteurs investissent également dans l’avancement des matériaux pour minimiser globalement le prix des roulements de convoyeur et influencer davantage sa consommation sur le marché d’utilisation finale.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les roulements de convoyeur en fonction du type, du matériau, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché des roulements de convoyeur a été segmenté en –

Roulements de convoyeur à rouleaux

Roulements de convoyeur à billes

Sur la base du matériau, le marché des roulements de convoyeur a été segmenté en –

Acier

Plastique

Caoutchouc

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des roulements de convoyeur a été segmenté en –

En ligne

Hors ligne

En fonction de l’utilisateur final, le marché des roulements de convoyeur a été segmenté en –

Automobile

Aérospatial

Préparation des aliments

Marin

Gaz de pétrole

Robotique

Les autres

Marché des roulements de convoyeur par canal de distribution, 2018-2025 (milliards USD)

Source : Analyse MSG, 2021

Marché des roulements de convoyeur: perspectives régionales

Du point de vue géographique, le marché mondial des roulements pour convoyeurs a été segmenté en cinq régions géographiques : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché pour les roulements de convoyeur, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. De plus, on estime que l’Europe projette le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des roulements de convoyeur comprennent –

Le marché mondial des roulements de convoyeurs est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de roulements de convoyeur opérant sur le marché mondial sont –

1. Ansell limitée

2. Top Glove Corporation

3. Honeywell International Inc.

4. Supermax Corporation

5. Société 3M

6. Hartalega Holdings

7. WW Grainger, Inc.

8. Kimberly Clark Corporation

9. Produits industriels de protection, Inc.

10. Riverstone Holdings Ltd

11. Saf-T-Gard International, Inc.

12. Supérieur G

Love Works Ltd

13. Lakeland Industries, Inc.

14. Lindstrom Oy

15. Industries des gants Marvel

Le rapport sur le marché des roulements de convoyeur couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des roulements de convoyeur.

Le rapport sur le marché des roulements de convoyeur fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

