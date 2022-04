Fabricants clés du marché des bancs de test, tendances de développement et analyse concurrentielle 2027

Marché des bancs d’essai: par type (valve, force et couple), par système (manuel et motorisé), par application (laboratoires, avionique, semi-conducteur et électronique, fabrication et ingénierie industrielles, automobile et transport, production d’énergie et services publics, pétrole et gaz , et autres), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des bancs d’essai couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des bancs d’essai.

Perspectives de l’industrie des bancs d’essai

La taille du marché mondial des bancs d’essai est de 1,3 milliard USD en 2020 et atteint 1,9 milliard USD d’ici 2027 et devrait enregistrer un TCAC de 5,0% au cours de la période de prévision (2021-2027). Analyser les circuits imprimés et tester d’autres éléments électroniques avant l’assemblage est l’un des principaux avantages, qui alimente la croissance du marché des bancs de test. Il aide également à effectuer des tests sur une chaîne de montage de semi-conducteurs, de cartes de circuits électroniques, d’appareils électriques, d’instruments et de machines, ainsi qu’un banc de test sur PC avec des outils entièrement automatisés conçus pour tester les capteurs.

Facteurs affectant le marché Banc de test au cours de la période de prévision :

L’adoption croissante de systèmes de test dans diverses applications pour répondre à la demande des clients et fournir des produits de qualité aux clients finaux a entraîné une croissance exponentielle du marché des bancs de test.

Le banc d’essai permet également d’accélérer le cycle d’avancement et d’améliorer la productivité et la rentabilité. Cela devrait stimuler la croissance du marché des bancs d’essai. De plus, les bancs de test aident les fabricants à garantir la qualité, à augmenter la durée de vie du produit et à comprendre la limitation des composants, ce qui alimentera la croissance du marché. Cependant, la certification de l’appareil sous test dans les installations de fabrication, les organisations pétrolières et gazières et les centrales électriques devrait stimuler la croissance du marché des bancs d’essai au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Banc de test :

Le marché mondial des bancs d’essai a eu un impact majeur sur l’épidémie de coronavirus COVID-19. En raison de la pandémie, le gouvernement et d’autres autorités locales ont imposé un confinement total dans les zones gravement touchées qui ont perturbé les canaux d’offre et de demande du marché. En raison de ces conditions sévères et de la diminution de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier, le marché mondial des bancs d’essai est en baisse.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de la structure en fonction du type, du système et de l’application.

Sur la base du type, le marché des bancs d’essai a été segmenté en –

Soupape

Moteurs

Meubles

Sur la base du système, le marché des bancs d’essai a été segmenté en –

Manuel

Motorisé

Sur la base de l’application, le marché des bancs d’essai a été segmenté en –

Laboratoires

Avionique

Semi-conducteur et électronique

Fabrication et ingénierie industrielle

Automobile et transport

Production d’énergie et services publics

Pétrole et gaz

Autres

Marché des bancs de test : perspectives régionales

Le marché des bancs de test a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des bancs d’essai, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’industrialisation croissante dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des bancs de test comprennent –

Le marché des bancs de test est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des bancs de test opérant sur le marché mondial comprennent –

ABL AUTOMAZIONE S.p.A.

Capteurs AMETEK

Test et étalonnage

ANDILOG Technologies

ATEQ

Blum-Novotest

Com-Ten Industries

EFCO Maschinenbau GmbH

Systèmes de flux

FuelCon SA

Greenlight Innovation Corp.

HAIDA EQUIPMENT CO., LTD

Hegewald & Peschke MeB- und Pruftechnik GmbH

IMADA, KERN & SOHN

Lorenz Messtechnik, Mark-10

MEA Testing Systems Ltd.

Mecmésin.

Le rapport sur le marché des bancs d’essai fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

