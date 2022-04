Le marché de la surveillance de l’état de l’huile devrait connaître une croissance rapide d’ici 2027

La taille du marché mondial de la surveillance de l’état du pétrole était évaluée à 629,5 millions USD en 2020, ce qui devrait atteindre 1 865,2 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision (2021-2027). La surveillance de l’état de l’huile est effectuée pour éviter les pannes du moteur et du groupe motopropulseur. Grâce à la surveillance de l’état de l’huile, la maintenance des moteurs, des machines et des autres systèmes est effectuée efficacement, ce qui réduit les frais d’immobilisation. Différents types de tests sont effectués pour la surveillance de l’état de l’huile, tels que les tests de surveillance de l’état de l’huile, l’analyse de la qualité des lubrifiants marins, les tests d’usure des métaux, les tests de surveillance de l’état de l’huile, etc.

Facteurs affectant le marché de la surveillance de l’état du pétrole au cours de la période de prévision :

La surveillance de l’état de l’huile est utilisée pour améliorer l’efficacité des équipements, réduire les coûts de fonctionnement et augmenter les rendements financiers des éoliennes et des générateurs, ce qui répond à la demande de solutions rentables pour la surveillance de l’état de l’huile.

L’intégration croissante de l’analyse des mégadonnées et l’adoption croissante de l’Internet industriel des objets (IIoT) devraient offrir des opportunités de croissance au système de surveillance de l’état de l’huile au cours de la période de prévision.

Cependant, la disponibilité limitée de professionnels qualifiés et les dépenses supplémentaires liées à la modernisation du système existant sont des facteurs qui entravent la croissance du marché de la surveillance de l’état de l’huile.

Impact de COVID-19 sur le marché de la surveillance de l’état de l’huile :

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté la croissance du marché de la surveillance du contrôle du pétrole. La pandémie a affecté le fonctionnement des utilisateurs finaux des systèmes de surveillance du contrôle du pétrole, ce qui a eu un impact direct sur la croissance du marché. L’industrie automobile, l’industrie pétrolière et gazière et le secteur minier ont connu une baisse considérable de leurs activités en raison de la perturbation de l’offre et de la demande de produits finis dans ces secteurs. Ceci, à son tour, a diminué le rôle de l’équipement de fabrication de contrôle de l’huile. Par conséquent, une baisse considérable de la valeur marchande de la surveillance du contrôle de l’huile peut être attendue en 2020, compte tenu de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’industrie de la surveillance de l’état de l’huile.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de la surveillance de l’état de l’huile en fonction du type de produit, du type d’échantillonnage et de l’industrie d’utilisation finale.

Sur la base du type de produit, le marché de la surveillance de l’état de l’huile est segmenté en –

Éoliennes

Compresseurs

Moteurs

Systèmes d’engrenages

Systèmes hydrauliques

Sur la base du type d’échantillonnage, le marché de la surveillance de l’état de l’huile est segmenté en

Sur site

Hors site

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché de la surveillance de l’état de l’huile est segmenté en

Transport

Industriel

Gaz de pétrole

Exploitation minière

Autres (production d’énergie)

Marché de la surveillance de l’état de l’huile: perspectives régionales

Le marché de la surveillance de l’état de l’huile a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la surveillance de l’état de l’huile, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché de la surveillance de l’état du pétrole au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la surveillance de l’état du pétrole comprennent –

Le marché de la surveillance de l’état de l’huile est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché de la surveillance de l’état de l’huile opérant sur le marché mondial comprennent –

AVENISENSE S.A.

BP Oil International Ltd.

Bureau Veritas

Société Chevron

CM Technologies

Société Eaton

Compagnie générale d’électricité

Groupe Intertek

Micromem Technologies inc.

Parker Hannifin Corporation

Systèmes Poséidon

SGS SA

Shell RLA

Instruments analytiques SPECTRO

Techénomique International

TestOil

Tribomar GmbH.

Le rapport sur le marché de la surveillance de l’état de l’huile analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

