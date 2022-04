Le marché des outils de fond de trou devrait connaître une croissance rapide d’ici 2027

La taille du marché mondial des outils de fond de trou était évaluée à 4,82 milliards USD en 2020, qui devrait atteindre 6,98 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les outils de fond de trou font partie intégrante de tout bon forage et constituent un moyen économique d’améliorer les performances globales des opérations. Les outils de fond de trou offrent l’avantage d’améliorer les niveaux de production dans les activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz. Des outils de fond de trou tels que des outils tubulaires, des outils de choc, des outils de pêche, des bocaux de forage et un frottement de traînée sont utilisés pour accomplir ces activités. Les tendances sur le marché augmentent en raison de l’introduction de nouveaux outils de fond tels que le contrôle du débit et de la pression, le contrôle des impuretés, les systèmes de contrôle de fond, les outils de manipulation et le forage.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport :https://www.marketstatsville.com/request-sample/downhole-tools-market

Facteurs affectant l’industrie des outils de fond de trou au cours de la période de prévision :

La croissance rapide des secteurs industriel et manufacturier dans les économies émergentes, en particulier dans les économies d’Asie-Pacifique, est due à la hausse continue des investissements directs étrangers dans la promotion de l’industrie manufacturière dans les économies respectives. Il devrait augmenter la demande d’outils de fond de trou, offrant une croissance au marché mondial.

La croissance des outils de fond de trou sur le marché mondial est stimulée par une augmentation des activités de forage à travers le monde, la mise en œuvre de technologies nouvelles et avancées dans les puits matures et des outils de fond de trou rentables.

Faites une demande avant l’achat @ :https://www.marketstatsville.com/buy-now/downhole-tools-market?opt=2950

L’urbanisation rapide, les investissements massifs des grandes entreprises et l’accent mis sur l’utilisation de l’énergie durable sont d’autres facteurs qui devraient propulser la croissance du marché mondial.

Cependant, le coût élevé des outils de fond de trou et l’augmentation des prix des matières premières pourraient freiner la croissance des outils de fond de trou sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Outils de fond de trou :

La pandémie de COVID-19 a certainement eu un impact sur la croissance du marché des outils de fond de trou à travers le monde. L’imposition du verrouillage dans divers pays a eu un impact sur le secteur de l’énergie, les activités d’exploration pétrolière et gazière, entraînant une baisse des ventes mondiales du marché des outils de fond de trou en 2020. Le verrouillage a réduit la demande de pétrole et de gaz naturel, à cause de laquelle le la demande d’outils de fond de trou a considérablement diminué, en particulier d’avril à mai 2020. Par conséquent, une baisse considérable du marché des outils de fond de trou peut être attendue en 2020, compte tenu de l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’industrie des outils de fond de trou.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des outils de fond de trou en fonction du type et de l’application.

Le marché des outils de fond de trou a été segmenté en fonction du type –

Outils de contrôle de la contamination

Outils de forage

Outils de contrôle de la pression et du débit

Outils de manutention

Autres

Le marché des outils de fond de trou a été segmenté en fonction de l’application –

Production de pétrole et de gaz

Forage de puits

Achèvement du puits

Formation & Évaluation

Intervention sur puits

Marché des outils de fond de trou : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des outils de fond de trou a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des outils de fond de trou, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe en raison d’un grand nombre d’activités d’exploration et de champs pétrolifères matures dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison des développements récents des activités offshore dans la région.

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/downhole-tools-market

Les principaux concurrents du marché mondial des outils de fond de trou comprennent –

Le marché des outils de fond de puits est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux du marché des outils de fond de trou opérant sur le marché mondial sont –

Services des champs pétrolifères d’Anton

Compagnie Baker Hughes

Outils BILCO, Inc.

Flotec Industries

Frank’s International NV

Société Halliburton

Outils à huile Logan

Puits de pétrole national Varco

Outils de fond de trou rivaux

Schlumberger

Outils de fond de trou Stabiltec, LLC

Technologies de forage Ulterra, L.P.

United Drilling Tools Ltd.

Varel International, Inc.

Weatherford International PLC.

Le rapport sur le marché des outils de fond de trou fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Demande de description du rapport @https://www.marketstatsville.com/downhole-tools-market