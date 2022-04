Le marché des panneaux solaires bifaciaux devrait assister à une augmentation de la demande au cours de la période de prévision

La taille du marché mondial des panneaux solaires bifaciaux devrait projeter un TCAC de 28,9 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Selon le rapport Wood Mackenzie Power & Renewables, la capacité installée de biface est passée d’environ 97 MW dans le monde en 2016 à plus de 2 600 MW en 2018. Elle devrait atteindre 32 000 MW en 2027. En outre, les données récentes d’Infolink prévoient demande bifaciale mondiale pour atteindre 12 GW en 2020.

La production de panneaux bifaciaux encadrés gagne du terrain dans le monde entier, soutenue par sa facilité d’installation et sa rentabilité. De plus, en raison de sa facilité de conversion en panneaux solaires bifaciaux, les technologies photovoltaïques à couches minces se développent au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant le marché des panneaux solaires bifaciaux au cours de la période de prévision :

La demande croissante d’électricité et le coût du photovoltaïque électrique à grande échelle est inférieur à celui des combustibles fossiles sont les principaux moteurs du marché des panneaux solaires bifaciaux.

Les gouvernements du monde entier offrent des incitations et promeuvent le déploiement à grande échelle de l’énergie solaire, ce qui stimule la croissance du marché des panneaux solaires bifaciaux.

Les principaux fabricants se concentrent sur l’amélioration de diverses propriétés telles que le faible taux de dégradation, la température des cellules, l’indice d’inflammabilité élevé, la résistance mécanique, moins de flexion, la réduction du délaminage, la micro-fissuration et la corrosion par l’humidité pour améliorer la qualité et les fonctions des panneaux solaires bifaciaux. , qui attirent les clients et ont un impact positif sur la croissance du marché.

Cependant, les coûts élevés d’installation et de gestion sont le principal facteur de restriction du marché des panneaux solaires bifaciaux. Le manque de sensibilisation, de normalisation et d’interopérabilité devrait entraver la croissance du marché des panneaux solaires bifaciaux.

Impact de COVID-19 sur le marché des panneaux solaires bifaciaux :

Le COVID-19 a perturbé le marché mondial des panneaux solaires bifaciaux et les entreprises ont été contraintes de restructurer leurs plans pour faire face à la pandémie. Le COVID-19 influence l’économie mondiale de trois manières principales : impact sur la production et la demande, perturbation de la chaîne d’approvisionnement et du marché, et son effet économique sur les entreprises. En raison des écarts de fabrication et des problèmes économiques mondiaux, plusieurs entreprises ont retardé leurs plans.

Portée du rapport

Le rapport décrit le marché mondial des panneaux solaires bifaciaux en fonction du type de cellule, du type de cadre, du type de panneau solaire et de l’application.

Sur la base du type de cellule, le marché des panneaux solaires bifaciaux a été segmenté en –

Cellule à hétérojonction

Cellule arrière de l’émetteur passivé

Sur la base du type de cadre, le marché des panneaux solaires bifaciaux a été segmenté en –

Panneau solaire bifacial encadré

Panneau solaire bifacial sans cadre

Sur la base du type de panneau solaire, le marché des panneaux solaires bifaciaux a été segmenté en–

Panneaux solaires monocristallins

Panneaux solaires polycristallins

Panneaux solaires à couche mince

Sur la base de l’application, le marché des panneaux solaires bifaciaux a été segmenté en –

Résidentiel

Commercial

Marché des panneaux solaires bifaciaux : perspectives régionales

Le marché mondial des panneaux solaires bifaciaux a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial des panneaux solaires bifaciaux en 2020, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. Plusieurs pays de la région réalisent des investissements majeurs dans l’industrie de l’énergie solaire. De plus, l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et devrait avoir le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des panneaux solaires bifaciaux comprennent –

Le marché mondial des panneaux solaires bifaciaux est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des panneaux solaires bifaciaux comprennent–

LG Électronique

Mégacellule

Néo énergie solaire

Panasonic

Prisme Solaire

Solutions PVG

SolarWorld

Énergie verte Yingli

LONGi

Lumos Solaire

Silfab

Suprême

Trina solaire.

Le rapport sur le marché des panneaux solaires bifaciaux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

