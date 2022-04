Défis, opportunités et prévisions à venir du marché de l’équipement agricole d’ici 2021-2027

La taille du marché mondial des équipements agricoles devrait passer de 109,12 milliards USD en 2020 à 166,4 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 6,2 % de 2021 à 2027. Les pratiques agricoles comprennent l’élevage et la culture des plantes et des animaux pour fournir des fibres, de la nourriture et des médicaments et fournir d’autres articles nécessaires à l’amélioration de la vie et à la survie. Les équipements agricoles rendent ce travail plus facile et moins coûteux pour les agriculteurs. De nos jours, les agriculteurs utilisent des machines et des accessoires agricoles modernes, créatifs et à la pointe de la technologie pour une agriculture efficace. Pour obtenir une meilleure efficacité et de meilleures performances, les agriculteurs ou les utilisateurs finaux utilisent des machines, équipements et accessoires agricoles efficaces, flexibles et polyvalents tels que des accessoires de tracteurs, des charrues, des semoirs et des moissonneuses-batteuses.

Dynamique du marché des équipements agricoles:

Les subventions gouvernementales et les faibles taux d’intérêt offerts aux agriculteurs sur l’achat de matériel agricole sont des facteurs clés pour la croissance du marché mondial. La demande croissante d’équipements agricoles autonomes tels que les tracteurs et les machines devrait gagner du terrain à l’échelle mondiale.

L’adoption croissante de technologies et d’équipements modernes par les agriculteurs pour améliorer le rendement agricole et répondre à la demande croissante de nourriture devrait stimuler la croissance du marché. Les méthodes agricoles traditionnelles telles que le travail du sol, les charrues et les semoirs devraient remplacer divers équipements agricoles modernes de pointe. Des machines agricoles avancées telles que des équipements de fenaison et de fourrage, des équipements de pulvérisation, des équipements d’irrigation et de traitement des cultures et des moissonneuses sont utilisées dans divers processus pour améliorer la production et la qualité globales des cultures.

On estime que la demande croissante d’agriculture biologique et de produits agricoles biologiques créera de nombreuses opportunités sur le marché mondial des équipements agricoles. Cependant, la pénurie de main-d’œuvre dans les pays développés et la grande superficie des terres agricoles devraient alimenter la demande d’équipements agricoles automatiques au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements agricoles :

La pandémie de Covid-19 a perturbé le marché des maisons de fabrication pour travailler selon les directives de sécurité, ce qui ralentit la production et la plupart des maisons de fabrication ont été temporairement fermées. La chaîne d’approvisionnement mondiale pendant la pandémie est perturbée, ce qui donne des opportunités aux acteurs locaux. Les pays en développement ont également connu une baisse des ventes de matériel agricole en raison de cette pandémie.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des équipements agricoles en fonction du type d’équipement et de l’application.

Sur la base du type d’équipement, le marché des équipements agricoles est segmenté en –

Remorques et camions

Équipement de travail du sol

Matériel de semis et de plantation

Tracteurs

Fertilisation

Équipement de protection des plantes

Équipement d’irrigation

Matériel de récolte

Équipement de foin et de fourrage

Équipement de traitement des cultures

Équipement de manutention du grain

Cutters, Broyeurs, Batteuses, Pulvérisateurs

Sur la base de l’application, le marché des équipements agricoles est segmenté en

Développement agraire

Semis

Plantation

Cultivation

Récolte

Battage

Marché des équipements agricoles : perspectives régionales

Le marché mondial des équipements agricoles a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des équipements agricoles, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Le marché européen est le marché à la croissance la plus rapide en matière de demande d’équipements agricoles au cours de la période de prévision en raison de la croissance du taux de mécanisation, ce qui stimule l’utilisation des tracteurs. De plus, d’importantes économies agricoles développées telles que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France et la Turquie devraient contribuer de manière significative à la croissance de la région sur le marché mondial des équipements agricoles dans les années à venir.

Matériel agricole : paysage concurrentiel –

Voici quelques-unes des principales sociétés d’équipements agricoles sur le marché : AGCO Corporation, APV – Technische Produkte GmbH, Bellota Agrisolutions, CLAAS KGaA mbH, CNH Industrial N.V.

Les fabricants d’équipements agricoles sont Escorts Limited, ISEKI & Co., Ltd., J C Bamford Excavators Ltd. (JCB) (Royaume-Uni), Deere & Company (États-Unis), KUBOTA Corporation (Japon), Mahindra & Mahindra Limited (Inde), Alamo Group Incorporated, Bucher Industries AG, Valmont industries Incorporations.

Le mouvement Open-Source Agriculture implique de nombreux programmes et organisations qui coopèrent et enseignent aux agriculteurs comment construire, développer, réparer et restaurer leurs équipements et outils et gérer les opérations agricoles.

La marque Fendt d’AGCO Corporation a lancé le semoir Momentum sur le marché nord-américain de la production de cultures en rangs en février 2020. Il est conçu pour aider à faire face aux conditions de plantation difficiles.

Le rapport sur le marché des équipements agricoles fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des segments

