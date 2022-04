Le marché des tests et de l’inspection non perturbateurs devrait assister à une augmentation de la demande au cours de la période de prévision

La taille du marché mondial des tests et de l’inspection non perturbateurs était évaluée à 8,09 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 14,22 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les essais et l’inspection non destructifs sont les méthodes utilisées pour examiner un objet, un matériau ou un système sans nuire à son utilité future ; elle est généralement appliquée à l’investigation non médicale de l’intégrité matérielle. C’est le processus d’inspection, de test ou d’évaluation des composants matériels ou des assemblages pour les discontinuités ou les différences de caractéristiques sans détruire l’état de fonctionnement de la partie d’un système.

Facteurs affectant le marché des tests et inspections non perturbateurs au cours de la période de prévision:

Avec la complexité croissante du marché des tests et de l’inspection non perturbateurs, il y a un manque de professionnels qualifiés et des modifications croissantes des règles et réglementations du gouvernement pour sous-traiter les opérations de test non perturbateurs à d’autres parties.

Avec des changements dans les règles et réglementations des politiques gouvernementales pour protéger leur infrastructure et prévenir les défaillances catastrophiques qui peuvent causer des pertes de réputation et financières importantes à l’entreprise.

Les améliorations apportées aux techniques et à la procédure ont assuré une détection des défauts sans déviation et ont considérablement réduit la complexité des procédures de test.

L’adoption des appareils IoT est élevée et le besoin croissant d’évaluer la santé des actifs vieillissants propulse également la croissance du marché des tests et de l’inspection non perturbateurs.

Impact de COVID-19 sur le marché des tests et inspections non perturbateurs:

La pandémie de COVID-19 a nui à la croissance du marché des tests et inspections non perturbateurs. Les ventes d’équipements et de services de test et d’inspection non perturbateurs ont considérablement diminué dans plusieurs secteurs verticaux, tels que l’industrie pétrolière et gazière, qui devrait connaître une chute de 10 à 15 % en 2020. L’arrêt du nouveau secteur pétrolier et gazier les projets d’exploration, la baisse de la demande de pétrole brut et un arrêt temporaire des installations de fabrication, en particulier d’avril à mai 2020, entraîneront la chute du marché des tests et de l’inspection non perturbateurs en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des tests et de l’inspection non perturbateurs en fonction de la technique, de la méthode, du service et de l’utilisateur final.

Sur la base de la technique, le marché des tests et de l’inspection non perturbateurs est segmenté en –

Test visuel

Inspection visuelle sans aide

Inspection visuelle assistée

Essais de particules magnétiques

Test de ressuage liquide

Essais par courants de Foucault

Mesure de champ de courant alternatif

Essais à distance

Réseau à courants de Foucault

Essais par ultrasons

Test de faisceau droit

Test de faisceau d’angle

Essais d’immersion

Test d’onde de guidage

Test multiéléments

Diffraction du temps de vol

Test radiographique

Test aux rayons X

Test de rayons gamma

Radiographie cinématographique

Radiographie directe

Radiographie informatisée

Test d’émission acoustique

Les autres

Sur la base de la méthode, le marché des tests et de l’inspection non perturbateurs est segmenté en

Inspection visuelle

Inspection des surfaces

Inspection volumétrique

Les autres

Basé sur le service, le marché des tests et de l’inspection non perturbateurs est segmenté en

Services d’inspection

Services de location d’équipement

Services d’étalonnage

Services de formation

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests et de l’inspection non perturbateurs est segmenté en

Fabrication

Gaz de pétrole

Aérospatial

Infrastructures publiques

Automobile

La production d’énergie

Autres (Marine)

Marché des tests et de l’inspection non perturbateurs: perspectives régionales

Le marché des tests et de l’inspection non perturbateurs a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des tests et de l’inspection non perturbateurs, suivie de l’Europe. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des tests et de l’inspection non perturbateurs comprennent –

Le marché des tests et de l’inspection non perturbateurs a une présence de quelques petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des tests et de l’inspection non perturbateurs opérant sur le marché mondial comprennent –

Acuren

Technologie Ashtead

Bosello High Technology Srl

Cygnus Instruments Ltd.

Eddyfi

Technologie Fischer Inc.

Compagnie générale d’électricité

Inspection LynX

Magnaflux

Groupe MISTRAS

NDT Global GmbH

Nikon Métrologie

Société Olympe

Sonatest

TD Williamson Inc.

YXLON International

Zetec, Inc.

Le rapport sur le marché des tests et de l’inspection non perturbateurs analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

