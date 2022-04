Marché des canettes en aluminium 2022: analyse, croissance de l’industrie, tendances actuelles et prévisions jusqu’en 2027

Marché des canettes en aluminium : par type (boîtes de 2 pièces et canettes de 3 pièces), par pression interne (boîtes sous pression et canettes sous vide), par application (aliments, boissons, produits chimiques, produits pharmaceutiques et autres) et par région – dimensionnement de l’industrie mondiale, Croissance, tendance, opportunité et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché des canettes en aluminium couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des canettes en aluminium.

Présentation du marché des canettes en aluminium

La taille du marché des canettes en aluminium est de XX milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de XX% au cours de la période de prévision 2021-2027. Les canettes en aluminium sont légères, solides, abordables, faciles à manipuler, hautement résistantes à la corrosion et offrent des barrières exceptionnelles contre l’air, la lumière et l’humidité. Ils prolongent également la durée de conservation des produits, offrant une toile parfaite pour la décoration et l’image de marque. Les canettes en aluminium sont utilisées dans diverses applications en raison de ces caractéristiques distinctives. Ils sont utilisés pour emballer plusieurs produits, tels que les boissons gazeuses, l’huile, les produits chimiques, les parfums, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

Dynamique du marché des canettes en aluminium

Divers facteurs essentiels sont à l’origine de la croissance du marché mondial des canettes en aluminium, notamment la réduction de la pollution croissante des plastiques, qui est un facteur crucial favorisant l’adoption de l’aluminium dans les emballages dans une large mesure. La poussée réglementaire a stimulé l’adoption des canettes en aluminium dans les industries d’utilisation finale dans différentes économies en développement et développées du monde entier, stimulant la croissance du marché des canettes en aluminium. Les caractéristiques en aluminium pour garder les produits frais et légers sont deux des éléments clés qui attirent l’attention des marques d’aliments et de boissons. Au fil des ans, les marques des économies en développement ont réalisé le quotient d’aluminium durable particulièrement attrayant, donnant un coup de fouet au marché des canettes en aluminium.

En outre, les producteurs d’une myriade de produits ont exploité le potentiel de l’aluminium pour les emballages, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de chauffage sur le marché des canettes en aluminium. Plus précisément, la demande a pris de l’ampleur grâce à l’utilisation du matériau dans l’industrie de la peinture et du revêtement. De plus, l’utilisation de matériaux recyclés à partir de canettes en aluminium dans les industries du transport et de la construction a largement bénéficié de la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Canettes en aluminium

Une analyse complète est menée sur la présence de l’industrie des canettes en aluminium dans différentes régions et pays, les principales parts de marché des entreprises, le taux de croissance et l’analyse des prix. Sur le marché des canettes en aluminium, les graves perturbations causées par le COVID-19, les mesures de relance, les innovations, les nouvelles technologies et les secteurs émergents sont évalués.

Marché des canettes en aluminium: portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché des canettes en aluminium en fonction du type, de la pression interne et de l’application.

Basé sur le type, le marché des canettes en aluminium est segmenté en

Boîtes de 2 pièces

Boîtes de 3 pièces

Basé sur la pression interne, le marché des canettes en aluminium est segmenté en

Bidons pressurisés

Bidons sous vide

Sur la base de l’application, le marché des canettes en aluminium est segmenté en

Aliments

Boisson

Chimique

Médicaments

Autres

Marché des canettes en aluminium : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché des canettes en aluminium est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). Sur le marché mondial, l’Amérique du Nord représente la part de marché la plus élevée à l’échelle mondiale en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité environnementale et de la présence d’une marque leader de producteurs d’aliments et de boissons. En outre, l’Amérique du Nord est l’un des plus grands consommateurs de canettes en aluminium, et un grand nombre de consommateurs d’aliments et de boissons emballés dans le monde dominent la région. En Amérique du Nord, des investissements substantiels dans la R&D et les avancées technologiques devraient avoir un impact positif sur le marché intérieur à l’approche de la période de prévision.

De plus, le marché Asie-Pacifique des canettes en aluminium devrait croître au taux de croissance le plus élevé dans les années à venir. Cela a soutenu un excellent appétit pour l’adoption des produits dans ces régions pour la croissance du marché des canettes en aluminium. L’Asie-Pacifique émerge rapidement comme un marché de plus en plus prometteur, encouragé par l’intérêt croissant des marques de produits alimentaires et de boissons à adopter des emballages écologiques et économiques.

Marché des canettes en aluminium : paysage concurrentiel

Les principaux fabricants de canettes en aluminium sur le marché mondial sont Crown Holdings, Inc, Ball Corporation, Silgan Holdings Inc., Ardagh Group et CAN-PACK S.A.

Les autres fabricants incluent Kian Joo Group et CPMC Holdings Limited.

