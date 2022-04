Marché du verre de construction 2022: analyse, croissance de l’industrie, tendances actuelles et prévisions jusqu’en 2027

La taille du marché mondial du verre de construction était évaluée à 121,4 milliards USD en 2020, qui devrait atteindre 142,6 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le verre de construction est un matériau de revêtement translucide largement utilisé dans la construction de bâtiments. Les portes en verre, les fenêtres et les murs transparents font partie des principaux cas d’utilisation du verre de construction dans l’industrie du bâtiment et de la construction. Le verre de construction possède diverses propriétés, telles que l’étanchéité, l’isolation thermique et la conservation de l’énergie, ce qui en fait une option appropriée comme matériau de construction dans le secteur de la construction. De plus, les progrès technologiques ont permis de rendre le verre de construction plus léger que le liège et plus résistant que l’acier.

Facteurs affectant le marché du verre de construction au cours de la période de prévision :

Le verre augmente l’apport de lumière naturelle dans le bâtiment ; par conséquent, il est considéré comme l’option la plus rentable dans la rénovation du bâtiment conventionnel composé de brique, de bois et de polycarbonate.

Les progrès des verres de construction, tels que le verre à contrôle solaire, le verre autonettoyant, le verre à vitrage isolant, ont augmenté la demande de verre de construction dans les applications commerciales.

Avec l’introduction d’initiatives de ville intelligente dans les économies émergentes, la hausse des dépenses dans le secteur de la construction stimule davantage la croissance du marché des matériaux de construction, offrant à son tour une croissance au marché du verre de construction dans la construction de bâtiments commerciaux dans le cadre d’initiatives de ville intelligente.

Le faible accès aux matières premières et la volatilité des prix des matières premières sont certains facteurs qui freinent la croissance du marché du verre de construction.

Impact du COVID-19 sur le marché Verre de construction :

L’épidémie de COVID-19 a perturbé l’économie mondiale, entraînant un impact financier sur les entreprises de divers secteurs, à savoir le bâtiment et la construction, les produits chimiques, l’automobile et autres. Le marché du verre de construction connaîtra une chute considérable après l’épidémie de COVID-19 en raison du report ou de l’annulation de projets de construction à grande échelle. Le confinement dans les économies développées et émergentes a stoppé la construction d’immeubles de grande hauteur, entraînant une baisse de la demande de matériaux de construction, dont le verre de construction. De plus, un énorme fossé dans les chaînes d’approvisionnement, la fermeture d’unités de fabrication au milieu de la crise a entraîné la baisse de la valeur marchande du marché du verre de construction en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial du verre de construction en fonction du type, de la composition chimique, du processus de fabrication et de l’application.

Sur la base du type, le marché du verre de construction est segmenté en –

Verre à faible émissivité

Verre à faible émissivité à revêtement dur

Verre à faible émissivité à revêtement doux

Verre à faible émissivité à contrôle solaire

Verre spécial

Verre plat

Verre feuilleté

Verre trempé

Les autres

Sur la base de la composition chimique, le marché du verre de construction est segmenté en –

Un verre de soda au citron

Verre potasse-chaux

Verre potasse-plomb

Sur la base du processus de fabrication, le marché du verre de construction est segmenté en –

Processus de verre flotté

Processus roulé/feuille

Sur la base de l’application, le marché du verre de construction est segmenté en –

Résidentiel

Commercial

Marché du verre de construction : perspectives régionales

Le marché du verre de construction a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial du verre de construction, suivie de l’Europe. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché du verre de construction au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial du verre de construction comprennent –

Le marché du verre de construction est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché du verre de construction opérant sur le marché mondial comprennent –

AGC Glass Company Amérique du Nord, Inc.

AGNORE

Central Glass Co. Ltd.

China Glass Holdings Limitée

Compagnie de Saint-Gobain S.A.

Guardian Industries Corp Ltd.

JE Berkowitz, LP

Nippon Sheet Glass Co. Ltd.

PPG Industries, Inc.

S.A. Bendheim Ltd.

Saint-Gobain S.A.

Schott SA

Groupe Sisecam

Xinyl Gas Holdings Limited.

Le rapport sur le marché du verre de construction fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

