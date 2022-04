Le marché de la résine de silicone observera une croissance exponentielle d’ici 2021-2027

Le marché mondial de la résine de silicium est estimé à 3,9 milliards USD en 2021 et atteindra 5,56 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les résines de silicone sont une forme de matériaux en silicone façonnés à partir d’oligosiloxanes en forme de cage et ramifiés avec la formule RnSiXmOy. Les résines de silicone développent des films avec une résistance à la chaleur, une imperméabilité à l’eau, une résilience, des propriétés anti-corrosion, diélectriques, une dureté de surface et des propriétés d’isolation électrique. Les résines de silicone sont couramment utilisées dans plusieurs industries, y compris, mais sans s’y limiter, l’industrie du bâtiment et de la construction, l’industrie des peintures et des revêtements, l’industrie des soins personnels et pharmaceutique, l’industrie électrique et électronique, l’industrie automobile et l’industrie chimique. Sur la base des groupes fonctionnels trouvés dans les résines à chaîne siloxane, les résines de silicone peuvent être de différentes formes.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport :https://www.marketstatsville.com/request-sample/silicone-resin-market

Dynamique du marché de la résine de silicium

La demande croissante de résine de silicone augmente le marché mondial de la résine de silicone dans de nombreuses industries d’utilisateurs finaux. Le revêtement à base de résine de silicium offre une résistance thermique et une imperméabilité supérieures pour stimuler la demande mondiale. La croissance globale de l’industrie est alimentée par des développements technologiques tels que 4K Ultra HD et les technologies de la maison intelligente. De plus, des matériaux légers sont utilisés pour minimiser le poids des automobiles, ce qui entraîne une diminution de la consommation totale de carburant. Cela se traduirait par la croissance globale du marché.

Les coûts de fabrication élevés des résines de silicone entravent la croissance du marché mondial en raison des coûts élevés des matières premières et du raffinage. Les effets néfastes sur la santé des résines de silicone constituent une restriction à la croissance du marché. L’effet de la pandémie de COVID-19 sur l’économie mondiale impose des défis majeurs au marché de la résine de silicone.

Faites une demande avant l’achat @ :https://www.marketstatsville.com/buy-now/silicone-resin-market?opt=2950

Des activités continues de recherche et de développement pour fabriquer de manière rentable ont alimenté le marché. Les entreprises leaders devraient mettre en œuvre des technologies de pointe grâce à l’introduction de charges pour donner à l’industrie de nouvelles opportunités de croissance au cours de la période de prévision. Les industries de la résine de silicone développent des partenariats avec des entreprises du secteur de la santé pour le développement de produits à base de résine de silicone. De plus, on s’attend à ce que les avantages croissants du commerce électronique pour assurer la disponibilité des produits finis en offrant des avantages, tels que des remises et une livraison rapide, encouragent l’achat de produits à base de résine de silicone, générant à leur tour plus d’opportunités.

Impact du COVID-19 sur le marché Résine de silicone

La pandémie mondiale de COVID-19 a forcé les opérations industrielles dans le monde entier à s’arrêter brusquement, ce qui a eu un impact sur le marché des plastiques ainsi que sur leur développement et leur transformation. Pour empêcher la propagation du coronavirus, les travailleurs sont soit retournés dans leur ville natale, soit mis en quarantaine. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement en amont ont contraint les industries de la construction, de l’automobile, de la pharmacie, du textile et des revêtements à fermer. Les entreprises de transformation chimique ont arrêté leur production. Les marchés d’utilisation finale les plus gravement touchés sont l’automobile et les transports, les biens de consommation, les machines de fabrication, la construction et l’électronique. Les gouvernements encouragent les travailleurs à reprendre le travail dans le monde entier.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché de la résine de silicone sur la base du type de produit et de l’utilisateur final.

Sur la base du type de produit, le marché de la résine de silicone est segmenté en –

Résines de polyester modifiées au silicone

Le silicone modifie les résines alkydes

Le silicone modifie les résines époxy

Résines de silicone à base d’eau

Résines de silicone méthylique

Résines de phénylméthylsilicone

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la résine de silicone est segmenté en –

Industrie du bâtiment et de la construction

Industrie chimique

Industrie des soins personnels et des produits pharmaceutiques

Industrie électrique et électronique

Industrie automobile

Industrie des applications de revêtement

Industrie du transport

Industrie textile

Perspectives régionales du marché de la résine de silicone

Du point de vue géographique, le marché mondial de la résine de silicone a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en termes de valeur des revenus pour le marché de la résine de silicium, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. De plus, on estime que l’Amérique du Nord projette le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @https://www.marketstatsville.com/table-of-content/silicone-resin-market

Marché de la résine de silicium : paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de la résine de silicone sont Wacker Chemie AG, Dow Corning Limited, Shin-Etsu Chemical Corporate Limited, Evonik Tego Chemie GmbH, Bluestar Silicones.

Les autres sociétés du marché de la résine de silicone sont Kaneka Corporations, Momentive Performance Materials Holdings Incorporated, Adhis S.A.S, BRB International BV et Siltech Corporation, PCC Group, KANTO, Ashland, Kemira.

En septembre 2018, The Dow Chemical Company a annoncé une nouvelle usine de résine de silicone pour augmenter ses capacités mondiales et répondre à la demande croissante de silicone dans les industries d’utilisation finale à l’échelle mondiale.

Le silicium

Le rapport sur le marché des résines fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché de la résine de silicone couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

Demande de description du rapport @https://www.marketstatsville.com/silicone-resin-market