Le marché des bâtiments préfabriqués observera une croissance exponentielle d’ici 2021-2027

Marché des bâtiments préfabriqués – segmenté par système (squelette, panneau, cellulaire, combiné et autres), par matériau (acier, béton et bois), par application (résidentiel et non résidentiel) et par région – dimensionnement, croissance, Tendance, opportunité et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché des bâtiments préfabriqués couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des bâtiments préfabriqués.

Perspectives de l’industrie du bâtiment préfabriqué

La taille du marché des bâtiments préfabriqués était évaluée à 150,4 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 181,9 milliards USD d’ici 2027 avec un TCAC de 8,2 % sur la période de prévision (2021-2027). Les matériaux en acier et en béton sur le marché des bâtiments préfabriqués gagnent du terrain en raison de la facilité d’installation et de retrait. De plus, les initiatives parrainées par le gouvernement dans les pays en développement pour fournir des maisons abordables en moins de temps constituent un autre facteur majeur de la croissance du marché des bâtiments préfabriqués au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant l’industrie du bâtiment préfabriqué au cours de la période de prévision :

En raison de l’augmentation du développement des infrastructures et de la croissance des secteurs résidentiel et commercial, le marché des bâtiments préfabriqués devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision.

La sensibilisation croissante aux déchets de construction sur l’environnement, qui peut avoir un effet négatif sur la culture sociale à l’avenir, a poussé les gens à adopter le concept de bâtiments verts, qui devrait soutenir la croissance du marché des bâtiments préfabriqués.

La construction modulaire permanente permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre nécessaires à la construction, réduisant ainsi considérablement le coût de construction, ce qui est l’un des avantages associés aux bâtiments préfabriqués.

L’une des principales opportunités pour le marché des bâtiments préfabriqués est l’urbanisation rapide et le développement technologique qui fournit des résultats efficaces.

La construction préfabriquée peut construire des structures de bâtiments résidentiels en environ la moitié du temps par rapport aux méthodes de construction conventionnelles, ce qui stimulera la croissance du marché des bâtiments préfabriqués.

Impact de COVID-19 sur le marché des bâtiments préfabriqués :

Le marché des bâtiments préfabriqués a un impact majeur en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19. L’économie mondiale a tellement perturbé, ce qui affecte l’investissement dans les technologies de pointe telles que le béton préfabriqué. De plus, en raison de l’arrêt des opérations, les entreprises de construction ont subi une perte énorme qui pourrait affecter le marché des bâtiments préfabriqués. On s’attend à ce qu’après le COVID-19, le marché adopte un schéma de reprise en V au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des bâtiments préfabriqués en fonction du type, du matériau et des applications.

Sur la base du type, le marché des bâtiments préfabriqués a été segmenté en –

Squelette

Panneau

Cellulaire

Combiné

Les autres

Sur la base du matériau, le marché des bâtiments préfabriqués a été segmenté en–

Acier

Béton

Bois

Sur la base de l’application, le marché des bâtiments préfabriqués a été segmenté en–

Résidentiel

Non résidentiel

Marché des bâtiments préfabriqués : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des bâtiments préfabriqués a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des bâtiments préfabriqués, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de construction à travers le monde.

Les principaux concurrents du marché mondial des bâtiments préfabriqués comprennent –

Le marché mondial du bâtiment préfabriqué est assez fragmenté, avec la présence d’acteurs clés à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des bâtiments préfabriqués sont–

Abtech

Structures Alta-Fab

Fabrication Art’s Way

Astron

Champion des constructeurs de maisons

CIMC Systèmes de Construction Modulaire Holding

Maisons Clayton, Inc.

DuBox

Fleetwood Australie

Bâtiments Modulaires Guerdon

Groupe Hickory

Horizon Nord Logistique

Katerra

Systèmes de construction Kirby

Kleusberg GmbH & Co. KG

KOMA modulaire

Laing O’Rourke

Société de prêt-bail

Maisons de cèdre Lindal

Préfabriqué moderne

Ingénierie modulaire

Niko Prefab Building Systems Pvt. Ltd.

Le rapport sur le marché des bâtiments préfabriqués fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans les

segment et région/pays. Les informations contenues dans le rapport comprennent les contributions d’un entretien principal avec des experts de l’industrie.

Le rapport sur le marché des bâtiments préfabriqués couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

