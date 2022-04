Défis, opportunités et prévisions à venir du marché du béton préfabriqué d’ici 2021-2027

Marché du béton préfabriqué – segmenté par élément (planchers et toits, murs et barrières, colonnes et poutres, voûtes utilitaires, poutres, tuyaux et dalles de pavage), par type de construction (construction élémentaire, bâtiments modulaires permanents et bâtiments relocalisables), par fin- Utilisation (non résidentielle et résidentielle) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché du béton préfabriqué couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché du béton préfabriqué.

Perspectives de l’industrie du béton préfabriqué

La taille du marché mondial du béton préfabriqué est de 127,4 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 189,2 milliards USD d’ici 2027 avec un TCAC de 6,3% au cours de la période de prévision (2021-2027). L’évolution progressive des entrepreneurs en construction et des consommateurs vers des techniques de construction économiques, écologiques et modernes crée des opportunités de croissance pour le marché du béton préfabriqué. L’augmentation du revenu disponible des habitants des pays en développement et l’évolution des préférences des méthodes de construction augmentent la dépendance à l’égard des techniques de construction modernes, qui stimulent la croissance du marché du béton préfabriqué.

Facteurs affectant l’industrie du béton préfabriqué au cours de la période de prévision :

Une augmentation de la population et une urbanisation rapide, qui entraînent une croissance des investissements dans les infrastructures et une industrialisation se traduisant par de nombreux nouveaux projets de construction, alimenteront le marché du béton préfabriqué. De plus, la réduction des délais et des coûts des projets de construction est l’un des facteurs clés de la croissance du marché du béton préfabriqué.

La facilité d’enlèvement et d’installation est l’un des principaux avantages associés au béton préfabriqué. Raison Le ralentissement économique dans les grandes régions a créé un défi important pour l’industrie pour surmonter la crise économique.

L’une des principales opportunités pour le secteur du béton préfabriqué est l’augmentation des nouveaux projets de construction dans les économies émergentes.

Cependant, le manque de sensibilisation à la méthode du béton préfabriqué parmi les utilisateurs finaux est l’une des menaces de l’industrie et entrave la croissance du marché du béton préfabriqué.

Impact du COVID-19 sur le marché Béton préfabriqué :

Le marché du béton préfabriqué a un impact majeur en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19. L’économie mondiale a tellement perturbé, ce qui affecte l’investissement dans les technologies de pointe telles que le béton préfabriqué. De plus, en raison de l’arrêt des opérations, les entreprises de construction ont subi une perte énorme qui pourrait affecter le marché du béton préfabriqué. On s’attend à ce qu’après le COVID-19, le marché adopte un schéma de reprise en V au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial du béton préfabriqué en fonction des éléments, du type de construction et de l’utilisateur final.

Sur la base de l’élément, le marché du béton préfabriqué a été segmenté en –

Sols & Toits

Murs et barrières

Colonnes et poutres

Voûtes utilitaires

Poutres

Tuyaux

Dalles de pavage

Sur la base du type de construction, le marché du béton préfabriqué a été segmenté en–

Construction élémentaire

Bâtiments modulaires permanents

Bâtiments relocalisables

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du béton préfabriqué a été segmenté en –

Non résidentiel

Résidentiel

Marché du béton préfabriqué : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial du béton préfabriqué a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial total du béton préfabriqué, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial du béton préfabriqué comprennent –

Le marché mondial du béton préfabriqué est assez consolidé, avec la présence d’acteurs clés à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du béton préfabriqué sont –

Actividades De Construccion Y Servicios, S.A.

Groupe Atco

Balfour Beatty PLC

Bouygues Construction

Cemex S.A.B. De C.V.

Automate CRH

Julius Berger Nigeria PLC

Société Kiewit

Laing O’rourke

Larsen & Toubro Limitée

Services de logement de la mer Rouge

Skanska AB

Taisei Corporation.

Le rapport sur le marché du béton préfabriqué fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des entretiens primaires avec des experts de l’industrie.

Le rapport sur le marché du béton préfabriqué couvre une analyse complèteAu:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

