Défis, opportunités et prévisions à venir du marché de la mésalamine d’ici 2021-2027

La taille du marché mondial de la mésalamine devrait passer de 169,5 millions USD en 2020 à 211,6 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 3,4 % sur la période de prévision 2021-2027. La mésalamine, également connue sous le nom de mésalazine, est un médicament d’ordonnance contenant de l’acide 5-aminosalicylique qui aide à guérir la colite ulcéreuse (CU) et d’autres troubles inflammatoires de l’intestin. La mésalamine est connue comme l’agent de première ligne pour le traitement de la CU active et la préservation de la récupération clinique. Il a été signalé comme agent anti-inflammatoire actif utilisé depuis les années 1940 pour traiter la RCH. Plusieurs types de médicaments à base de mésalamine peuvent être distingués en fonction de leurs moyens de retarder la libération de mésalamine jusqu’à ce qu’elle atteigne le côlon.

Dynamique du marché de la mésalamine

La mésalamine est généralement très sûre et les patients la supportent très bien. On estime que la fréquence mondiale élevée de la colite ulcéreuse (CU) alimente la demande de mésalamine. De nouvelles versions de produits devraient également prévoir la croissance du marché.

Les programmes croissants de soutien aux patients offrent de nombreuses opportunités pour le marché mondial de la mésalamine. L’augmentation de la recherche et du développement et l’amélioration des investissements dans les soins de santé dans les pays en développement favorisent davantage la croissance du marché de la mésalamine. De nouveaux partenariats et entreprises ont ouvert la voie aux acteurs du marché pour développer l’activité et la clientèle.

Les facteurs qui imposent des contraintes sur le marché mondial de la mésalamine sont les effets secondaires des traitements et des médicaments qui provoquent des nausées ou des vomissements, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs à l’estomac et à l’abdomen et des éruptions cutanées. Il peut également augmenter la perméabilité des canaux pancréatiques. Le niveau élevé de besoins cliniques non satisfaits dans la colite ulcéreuse entrave la croissance du marché mondial de la mésalamine.

Impact du COVID-19 sur le marché de la mésalamine :

En raison de l’épidémie de COVID-19, de nombreuses industries souffrent de problèmes tels que l’arrêt de la production et le manque d’approvisionnement en matières premières en raison de l’imposition du verrouillage dans divers pays. Le COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie pétrochimique et a secoué l’économie mondiale. Avec l’arrêt des projets de construction, en particulier d’avril à mai 2020, la demande de mésalamine a diminué de la part des industries d’utilisation finale. Cela devrait avoir un impact sur la valeur marchande globale de la mésalamine en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché de la mésalamine en fonction du dosage et de l’application.

Sur la base de la forme posologique, le marché de la mésalamine est segmenté en –

Capsule

Comprimés

Sur la base de l’application, le marché de la mésalamine est segmenté en –

Rectocolite hémorragique

la maladie de Crohn

Autres maladies inflammatoires de l’intestin

Marché de la mésalamine : perspectives régionales

Le marché mondial de la mésalamine a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Amérique du Nord est le plus grand marché de la mésalamine en raison de la présence de grandes sociétés pharmaceutiques dans la région. Le financement gouvernemental et les incitations au développement de thérapies nouvelles et alternatives pour le traitement stimulent également la croissance du marché de la mésalamine. La région Europe partage les revenus les plus élevés, car la prévalence des maladies intestinales augmente dans la région.

Marché de la mésalamine : paysage concurrentiel

Les principales entreprises du marché mondial de la mésalamine sont Mylan N.V., Teva Pharmaceuticals, Ferring B.V., Allergan, Bausch Health Companies Incorporated (Salix Pharmaceutical).

Les autres grandes sociétés sont Zydus Cadila, Cosmo Pharmaceuticals, Tillotts Pharma AG, Shire plc, Pfizer Incorporated, Norga Pharma, AstraZeneca, Abbvie Incorporated, Takeda Pharmaceuticals, Johnson and Johnson, Boehringer Ingelheim GmbH, Sandoz Mesalamine, Cipla, Synmosa Biopharma Corporation, Lunan Better Pharmaceuticals, Merck & Co, Novartis AG.

Le rapport sur le marché de la mésalamine fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché de la mésalamine couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

