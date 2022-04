Rapport mondial 2022 sur le marché de la gestion des salles d’opération avec les principaux acteurs GE Healthcare, Omnicell, Inc., Getinge AB, Richard Wolf GmbH

Le rapport sur le marché de la gestion de la salle d’opération fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et les opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions du marché pour 2028. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète de le marché Gestion du bloc opératoire avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie de la gestion des blocs opératoires et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Le marché de la gestion des blocs opératoires devrait atteindre 4,4 milliards USD d’ici 2025, contre 2,4 milliards USD en 2020, avec un TCAC de 12,4 %.

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la gestion des salles d’opération sont Cerner Corp., McKesson Corp, BD, GE Healthcare, Omnicell, Inc., Getinge AB, Richard Wolf GmbH, Steris PLC, Barco NV, Surgical Information Systems, Ascom

Nouvelles et mises à jour

Elsevier annonce le lancement de Perioperative Care and Operating Room Management – Elsevier, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services d’information scientifique, technique et médicale, a annoncé aujourd’hui le lancement de Perioperative Care and Operating Room Management, une nouvelle revue multispécialisée à comité de lecture qui fournit des informations de haute qualité et des résultats de recherche sur les approches opérationnelles et systémiques pour assurer des soins aux patients sûrs, coordonnés et de grande valeur immédiatement avant, pendant et peu après les procédures médicales. Le premier numéro de cette revue trimestrielle est prévu pour septembre 2015.

Picis et BT lancent le système de gestion de salle d’opération Picis dans six fiducies hospitalières de Londres – Picis Inc. a annoncé mardi avoir conclu un accord avec BT pour fournir le système de gestion de salle d’opération Picis à six fiducies hospitalières de Londres. La mise en œuvre du système Picis devrait commencer en décembre 2006.

AHE lance un nouveau programme de technicien de nettoyage chirurgical certifié – L’Association pour l’environnement des soins de santé a récemment développé un programme de certification pour les techniciens des services environnementaux responsables du nettoyage et de la désinfection des salles d’opération.

Aperçu du marché

L’environnement de la salle d’opération (OR) est coûteux, en raison du coût élevé du capital par unité de production, et doit donc être géré efficacement. La gestion de la salle d’opération fait référence aux procédures scientifiques impliquées dans la gestion d’une salle d’opération et vise à maximiser l’efficacité opérationnelle de l’établissement, c’est-à-dire à maximiser le nombre de cas chirurgicaux pouvant être effectués dans une période de temps donnée, tout en réduisant autant que possible les ressources nécessaires et les coûts associés.

L’Amérique du Nord est la plus grande région du marché de la gestion des salles d’opération, à l’échelle mondiale, en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs du marché bien établis, d’une augmentation rapide des investissements et d’une forte propension aux méthodes peu invasives, entre autres. De plus, l’énorme disponibilité de fonds pour le développement du secteur de la santé, l’adoption élevée des avancées technologiques, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, l’augmentation des visites de patients chez les médecins, etc. stimulent le marché de la gestion des salles d’opération en Amérique du Nord. Selon les estimations du gouvernement fédéral, les dépenses actuelles du secteur américain de la santé représentaient environ 18 % du PIB et correspondaient aux dépenses de santé les plus élevées en pourcentage du PIB, à l’échelle mondiale (2017).

Marché segmenté par types

Prestations de service

Solutions logicielles

Marché segmenté par applications

Systèmes de gestion des informations d’anesthésie

Solutions de gestion des données et de communication

Solutions de gestion de l’approvisionnement des blocs opératoires

Solutions de planification de salle d’opération

Solutions de gestion des performances

Autres solutions

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

