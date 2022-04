Livraison du dernier kilomètre pour le marché des articles volumineux Perspectives précises 2022 – XPO Logistics, FIDELITONE, JB Hunt Transport, Ryder, Wayfair, SEKO Logistics

Le rapport sur le marché de la livraison du dernier kilomètre pour les gros articles fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions 2028. Ce rapport comprend également l’ensemble et étude approfondie du marché de la livraison du dernier kilomètre pour les gros articles avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie de la livraison du dernier kilomètre pour les gros articles et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

La taille du marché de la livraison du dernier kilomètre pour les gros articles a atteint 493,2 millions USD en 2021 et devrait afficher un TCAC de 13,8% sur la période de prévision 2021 à 2030

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la livraison du dernier kilomètre pour les gros articles sont XPO Logistics, FIDELITONE, JB Hunt Transport, Ryder, Wayfair, SEKO Logistics, Schneider National, Werner Enterprises

SEKO LOGISTICS GÉRERA LA LIVRAISON D’ARTICLES PLUS GROS SUR LE DERNIER KILOMÈTRE POUR SHIPSTATION – Les ventes en ligne de meubles et d’accessoires de maison ont augmenté de 49 % d’une année sur l’autre au premier trimestre de cette année, selon le US Census Bureau. Mais les articles volumineux et volumineux ont toujours un problème de logistique du dernier kilomètre – ils sont simplement difficiles à gérer pour les transporteurs traditionnels.

LogiNext lance MILE : une plateforme intégrée de livraison du dernier kilomètre – LogiNext, une entreprise technologique mondiale, a lancé aujourd’hui MILE, une plateforme intégrée de livraison du dernier kilomètre. Le logiciel basé sur le cloud de LogiNext rassemble divers éléments de l’écosystème de l’expéditeur, du transporteur et du répartiteur pour fournir ce que LogiNext appelle une plate-forme d’automatisation du transport.

Aperçu du marché

La livraison du dernier kilomètre est également connue sous le nom de logistique du dernier kilomètre, qui comprend le transport de biens et de services du centre de distribution jusqu’à la porte finale du client. L’objectif principal de la livraison du dernier kilomètre est de livrer des biens et des services dans les délais, à un prix abordable et en bon état. L’activité de livraison du dernier kilomètre s’est raffinée et devrait atteindre des sommets dans les années à venir. De nombreux détaillants et acheteurs se concentrent désormais sur la logistique du dernier kilomètre, ce qui les rendrait différents sur le marché. Amazon prime s’est transformé en distribution de détail en ligne dans laquelle les biens et services sont livrés dans les délais et en bon état. Dans le cas d’une zone rurale, les points de livraison sont éloignés et le taux de colis est également faible, ici, le marché de la livraison du dernier kilomètre est impacté.

La livraison du dernier kilomètre est un service qui livre les articles à un utilisateur final aussi rapidement que possible. Il est défini comme le mouvement des articles du centre de transport à la destination finale. La croissance rapide du secteur de la logistique, associée à une augmentation de la demande de services de livraison du dernier kilomètre, stimule la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre. De plus, l’expansion croissante des installations de transport par les grandes entreprises ainsi que les start-ups a stimulé la croissance du marché. L’évolution du niveau de vie et la forte croissance de la pénétration des smartphones contribuent également à la croissance du marché. De plus, les progrès et l’automatisation de la technologie en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la capacité croissante sont quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre.

Marché segmenté par types

50 livres – 100 livres

100 lb-200 lb

200 lb-400 lb

Autres

Marché segmenté par applications

Appareils ménagers

Meubles

Des sports

Autres

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Principaux points à retenir de la livraison du dernier kilomètre pour le rapport des articles volumineux

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché de la livraison du dernier kilomètre pour les gros articles – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents : parts de marché, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour améliorer les revenus du chiffre d’affaires.

─Comprenez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 pays les plus importants du monde pour la livraison du dernier kilomètre pour les gros articles

