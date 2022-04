Évaluation stratégique du marché du financement participatif 2022 – Kickstarter PBC, Indiegogo Inc., GoFundMe Inc., Fundable LLC, Crowdcube Limited

Marché du financement participatif – Croissance, tendances et prévisions (2022 – 2027)

Le marché du financement participatif a été minutieusement examiné, puis soigneusement délimité par des emplacements géographiques basés sur les principales régions économiques et leurs régions topographiques. La concurrence croissante et l’évolution de la dynamique du marché ont été mises en évidence. Les acteurs du marché agressifs sont profilés avec des attributs d’aperçu de l’entreprise, d’aperçu financier, de stratégies commerciales, de portefeuille de produits et de développements récents. Les principaux acteurs de la part de marché et de la taille du marché pour 2022 à 2027 sont présentés dans ce rapport.

Le marché du financement participatif devrait connaître une croissance à un TCAC de plus de 16 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

Le marché du financement participatif est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs : Kickstarter PBC, Indiegogo Inc., GoFundMe Inc., Fundable LLC, Crowdcube Limited, GoGetFunding, Crowdfunder Inc., Alibaba Group Holding Limited, Wefunder Inc., Fundly, Jingdong Inc., Suning.com Co. Ltd, Cercle des propriétaires, Realcrowd Inc.

Portée du rapport

Le financement participatif consiste à solliciter de nombreuses petites sommes d’argent auprès d’un groupe indéfini de personnes connu sous le nom de foule. Les plateformes de financement participatif pourraient être des intermédiaires entre les donateurs et les bénéficiaires. Cet intermédiaire pourrait exploiter une pléthore de techniques de marketing pour influencer le comportement du donateur potentiel.

Principales tendances du marché

Le financement participatif basé sur les récompenses devrait augmenter considérablement

– Le financement participatif basé sur les récompenses est l’endroit où l’entreprise (généralement une start-up) lève des capitaux de pré-amorçage et d’amorçage via une plateforme en ligne et offre aux investisseurs un cadeau ou un « avantage » pour leur contribution financière. Il s’agit de préventes, dans lesquelles des particuliers ou des projets, ou des entreprises, lèvent des fonds auprès de banquiers, qui reçoivent ensuite une récompense non monétaire. Cela permet aux entreprises d’engager une construction sur un réseau existant et de solliciter ce qui peut être exploité plus tard. Ce type de financement participatif convient généralement aux entreprises en démarrage ou à un projet spécifique.

– Start-up basée en Australie – Okra Solar, qui a piloté son «contrôleur intelligent plug-and-play» pour faciliter le partage de l’énergie entre voisins. La société a mentionné avoir lancé une campagne de financement participatif basée sur les récompenses pour terminer le projet pilote à petite échelle afin de prouver la technologie. Avec cette campagne, l’entreprise a levé plus de 45 000 USD en capital d’amorçage pour construire un prototype. Plus tard, la campagne a remporté de nombreuses subventions du Département du développement international du Royaume-Uni, de l’Agence suédoise de la Société internationale de développement, et a obtenu un financement de pré-amorçage via Energy Access Ventures Fund soutenu par Schneider Electric.

– Selon le Global Entrepreneurship Monitor, les start-ups aux États-Unis détiennent plus de 17,4% de la population totale du pays. Cela indique l’énorme opportunité pour le financement participatif basé sur les récompenses dans la région. De plus, avec l’énorme marché du financement participatif en Amérique du Nord, cette opportunité se développe davantage.

– La pandémie de Covid-19 a entraîné une augmentation des incidences du financement participatif basé sur les dons et les récompenses visant à soutenir la population touchée par la pandémie mondiale. Il y a eu une augmentation considérable du nombre de campagnes de financement participatif basées sur les récompenses Covid-19 lancées par une grande variété de personnes (y compris des citoyens, des organisations professionnelles, des fondations, des organisations caritatives et des fiducies) à travers le continent européen.

L’Europe occupe une part de marché importante

– La part de marché et la croissance du financement participatif européen devraient proliférer en raison d’un nombre croissant de pays dans la région, organisant des réglementations pour le modèle de financement participatif. Les pays de l’Union européenne prévoient également d’établir des règles dans le but de permettre aux plateformes de financement participatif de la région d’opérer dans d’autres régions de l’UE.

– De plus, la Turquie est l’un des pays d’Europe qui connaît une croissance significative du marché du financement participatif avec la présence d’opportunités d’emploi stables. Selon le Global Entrepreneurship Monitor Report 2019, il s’agit de l’un des principaux moteurs de la croissance économique du pays, améliorant les conditions de l’entrepreneuriat de 10 %, rapportant plus de 331 milliards de dollars à l’économie.

– Par conséquent, le gouvernement encourage et soutient activement l’entrepreneuriat dans le pays. Selon le Startups Watch 2019, les fonds du gouvernement turc dominent la part de marché par le volume de financement, suivis des investissements providentiels et des VC pour le financement des startups en phase de démarrage dans le pays.

– La Banque européenne d’investissement (BEI) propose un produit de dette à risque destiné aux PME souhaitant lever entre 7,5 et 50 millions d’euros. Avec l’aide de la plateforme de financement participatif, la banque a combiné les avantages d’un prêt à long terme avec un modèle de rémunération basé sur la performance des emprunteurs. Avec ce modèle, la banque ciblait les entreprises de plus de 3 000 employés dans les domaines de la biotechnologie et des sciences de la vie, des logiciels et des technologies de l’information et de la communication (TIC), de l’ingénierie et de l’automatisation, ainsi que des énergies renouvelables et des technologies propres. À ce jour, la banque a prêté plus de 750 millions d’euros en financement par emprunt à long terme et prévoit de créer plus de 6 500 emplois et 7 milliards d’euros d’investissements dans la recherche et le développement.

La recherche comprend des données historiques de 2025 à 2020 et des prévisions jusqu’en 2025, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

