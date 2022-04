Évaluation stratégique du marché philippin du fret et de la logistique 2022 – FedEx, UPS, DHL, Yusen Logistics, XPO Logistics, Lorenzo Shipping Corporation

Marché du fret et de la logistique aux Philippines – Croissance, tendances et prévisions (2022-2027)

Le rapport présente une évaluation approfondie du fret et de la logistique aux Philippines, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans le fret et la logistique aux Philippines de 2022 à 2027.

Le marché philippin du fret et de la logistique devrait croître à un TCAC d’environ 8,2 % au cours de la période de prévision.

Le marché philippin du fret et de la logistique est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs : FedEx, UPS, DHL, Yusen Logistics, XPO Logistics, Lorenzo Shipping Corporation, TNT, PHL Post, Nippon Express, 2GO Express, JRS Express et Maersk.

Portée du rapport

De nombreux centres de distribution et d’entreposage aux Philippines se tournent vers la technologie et la robotique pour les aider à accroître leur efficacité, leur précision et leur productivité globale dans un proche avenir.

Principales tendances du marché

Initiative gouvernementale du programme Construire, Construire, Construire

Le Forum économique mondial classe les Philippines au 96e rang sur 141 pays pour la qualité de ses infrastructures. Améliorer les infrastructures de transport. Le gouvernement a mis en place un programme à long terme pour dépenser 9 billions de pesos (177 milliards de dollars) dans de nouvelles infrastructures appelées programme Build, Build, Build. Le gouvernement accélère plusieurs projets d’infrastructure dans le cadre du programme Build, Build, Build et parmi ces projets figurent trois transports en commun rapides par bus, quatre ports maritimes, six aéroports, neuf chemins de fer et 32 ​​routes et ponts. De plus, en tant qu’initiative du gouvernement visant à améliorer le système de transport dans le pays, le programme de modernisation des véhicules utilitaires publics (PUVMP) sera mis en œuvre. 2,2 milliards de pesos philippins ont été alloués au plan de modernisation des transports, qui servira à subventionner les conducteurs et les opérateurs qui achèteront des jeepneys électriques, ainsi qu’à assurer la formation des conducteurs. La formation servira de remise à niveau sur les aspects techniques de la conduite, les mesures de sécurité et l’étiquette appropriée dans le traitement des passagers.

Marché en plein essor de la livraison express aux Philippines

Avec l’extension de la portée d’Internet, l’industrie du commerce électronique aux Philippines a connu une poussée de croissance. Environ 71 % (76 millions) de la population du pays sont des internautes, et 70 % de ces internautes sont des acheteurs en ligne. Avec l’essor du secteur du commerce électronique, le besoin d’une livraison efficace des marchandises augmente. En conséquence, le marché de la livraison express est également en plein essor avec le commerce électronique dans la région. La livraison express, qui comprend des services pour les documents, les courriers, les colis et les coursiers à un prix supérieur pour des délais de livraison plus rapides, a gagné en popularité auprès de la population philippine. Les systèmes de livraison express ont créé un lien porte à porte sur les marchés nationaux et internationaux et ont développé des installations avancées de suivi des expéditions pour répondre aux besoins urgents du secteur de la logistique.

La croissance et le développement des infrastructures dans le pays au cours des dernières années ont complété le marché de la livraison express dans le pays avec une préférence accrue des entreprises et des consommateurs pour le transport de marchandises dans des délais plus courts. Le secteur express des Philippines utilise principalement deux modes de transport, à savoir les réseaux aérien et routier. En 2015, les systèmes express routiers ont enregistré la majeure partie du marché de la livraison express par rapport à l’express aérien. L’une des principales raisons de la baisse de la part du transport express aérien est la faible capacité de trafic et le nombre réduit de commandes pour une livraison le jour même en raison de coûts logistiques plus élevés par rapport aux services de livraison/de messagerie/de colis normaux à coût raisonnable.

Pour le marché de la livraison express, DHL a été considéré comme le principal acteur en termes de revenus et a été suivi par FedEx. En outre, un plus grand volume d’échanges a été observé avec la disponibilité de services de livraison express internationaux.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

–Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

–Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

–Outils analytiques: le rapport sur le marché du fret et de la logistique aux Philippines comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

La recherche comprend des données historiques de 2025 à 2020 et des prévisions jusqu’en 2025, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

