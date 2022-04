Évaluation stratégique du marché du fret et de la logistique en Turquie 2022 – XPO Logistics, DB Schenker, Agility Logistics, DHL, Kuehne + Nagel

Marché du fret et de la logistique en Turquie – Croissance, tendances et prévisions (2022 – 2027)

Le rapport présente une évaluation approfondie du fret et de la logistique en Turquie, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans le fret et la logistique en Turquie de 2022 à 2027.

Le marché turc du fret et de la logistique devrait croître à un TCAC d’environ 8 % au cours de la période de prévision.

Le marché turc du fret et de la logistique est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme XPO Logistics, DB Schenker, Agility Logistics, DHL, Kuehne + Nagel, Nippon Express, CH Robinson, Hellmann Worldwide Logistics, Omsan Logistics, CEVA Logistics, Karinca Logistics, KITA Logistics, Ekol Logistics, Netlog Logistics et Mars Logistics.

Portée du rapport

Le pays a l’intention d’augmenter son volume de commerce extérieur à 1,1 billion de dollars d’ici 2023. L’avantage géographique du pays doit être soutenu par un bon corridor de transport, pour lequel le gouvernement a entrepris divers projets, notamment la construction de nouvelles routes, voies ferrées, aéroports, et l’augmentation des capacités portuaires.

Principales tendances du marché

Les routes ont la plus grande part de marché pour le transport intérieur de marchandises

Les industries manufacturières et automobiles ont été le principal moteur de la croissance de l’industrie de la logistique en Turquie. Le secteur manufacturier a contribué à près de 25,0% du PIB du pays. Le secteur de la fabrication de machines et d’équipements a été le principal contributeur aux articles exportés en Turquie. En conséquence, la Turquie est le quatorzième grand producteur automobile au monde et le cinquième en Europe, avec un taux d’exportation moyen de 78,0 %. Pour les fabricants nationaux de ces industries, les coûts de transport représentent une part importante du coût final des produits. Par conséquent, les routes sont préférées à tout autre mode de transport de marchandises. Plus de 85 % du fret intérieur est transporté par route en Turquie, une énorme majorité par rapport au deuxième secteur de marché le plus important, le rail, avec 5 %. Les volumes sont en augmentation constante depuis 2010. Le réseau routier turc a été vital pour la croissance de l’industrie logistique du pays. Le pays met en œuvre divers projets de corridors de fret ferroviaire, de corridors de fret côtiers et de corridors routiers internationaux pour devenir un marché logistique de premier plan. De plus, des initiatives telles que la très attendue initiative Belt and Road (BRI) de la Chine donneront un coup de pouce à l’industrie de la logistique en Turquie.

Investissements dans les infrastructures et partenariat public-privé (PPP)

L’économie turque connaît une croissance rapide avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 5,5 %. Avec l’augmentation de la population et de l’urbanisation, les industries manufacturières sont également florissantes. Par conséquent, le volume croissant des échanges et l’emplacement stratégique de la Turquie obligent le pays à développer ses infrastructures. Jusqu’à la mi-2019, la Turquie a mis en œuvre des projets de partenariat public-privé (PPP) d’une valeur de 139 milliards de dollars dans divers secteurs, des transports aux soins de santé et à l’énergie, de nombreuses opportunités d’investissement sont disponibles. La Turquie a mis en œuvre une variété de mégaprojets avec le modèle Build-Operate-Transfer tels que le nouvel aéroport d’Istanbul, le pont Yavuz Sultan Selim, l’autoroute Gebze-Orhangazi Izmir et le tunnel Eurasia. Au total, 242 projets ont été mis en place de 1986 à 2018. Les projets d’infrastructures de transport et d’énergie dominent le marché des PPP en Turquie. De 2003 à 2018, un total de 515 milliards d’euros d’investissements dans les infrastructures ont été réalisés, y compris des projets PPP achevés et des investissements gouvernementaux. Le pays étant situé à un emplacement stratégique qui relie l’est et l’ouest, le pays donne accès à l’Europe, à l’Asie centrale, au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord. Ce placement justifie l’importance pour son marché de la logistique et la nécessité d’investissements en infrastructures.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du fret et de la logistique en Turquie comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Le gouvernement construit 20 centres/villages logistiques, dont sept sont déjà achevés. Avec divers modes de transport entre ces centres, le coût global du transport est réduit. On estime que ces villages logistiques transporteront du fret d’une valeur de 500 milliards de dollars d’ici 2023. Ceux-ci présentent un avantage pour les 3PL, en termes de réduction des coûts et d’expansion des réseaux.

