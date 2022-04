Avancement du marché du fret et de la logistique de Singapour 2022 et perspectives précises – United Parcel Service, Deutsche Post DHL Group, Singapore Post Limited, APL Logistics Ltd (filiale de Kintetsu World Express Inc.), ACW Logistics Pte. Ltd

Marché du fret et de la logistique de Singapour – Croissance, tendances et prévisions (2022 – 2027)

Le rapport présente une évaluation approfondie du fret et de la logistique de Singapour, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements de Singapour dans le fret et la logistique de 2022 à 2027.

Le marché du fret et de la logistique de Singapour devrait connaître un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision

Le marché singapourien du fret et de la logistique est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme United Parcel Service, Deutsche Post DHL Group, Singapore Post Limited, APL Logistics Ltd (filiale de Kintetsu World Express Inc.), ACW Logistics Pte. Ltd, Keppel Logistics Pte. Ltd, CWT Pte. Ltd, YCH Group Pte. Ltd, Yamato Transport, Deutsche Post DHL Group, DSV, Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co. Ltd, Expeditors International, Yusen Logistics Co. Ltd, FedEx Corporation, Deutsche Bahn AG, Agility Logistics, CEVA Logistics

Portée du rapport

En tant que plaque tournante régionale, le pays est un lieu de prédilection pour les fabricants qui peuvent bénéficier du soutien de l’écosystème des principaux expéditeurs et prestataires logistiques tiers (3PL) du pays. Les entreprises manufacturières basent leurs tours de contrôle de la chaîne d’approvisionnement et leurs centres de distribution à Singapour, afin d’orchestrer leurs chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Principales tendances du marché

Infrastructure logistique de classe mondiale et excellente connectivité

Singapour dispose d’une connectivité de transport transparente. Il dispose de réseaux maritimes et routiers denses pour le transbordement multimodal, avec une connectivité intermodale transparente entre l’un des ports maritimes et aéroports les plus fréquentés au monde. L’aéroport est à moins d’une heure de route des terminaux PSA, le deuxième plus grand port à conteneurs au monde et le centre de transbordement le plus fréquenté, avec une connectivité à plus de 600 ports. PSA dispose de quatre terminaux à conteneurs, d’un terminal polyvalent et d’un terminal de transbordement de véhicules opérationnels dans le pays. PSA dispose également d’un vaste réseau de lignes maritimes de 200 lignes maritimes, reliant 123 pays avec des navires, avec une fréquence de 60 par jour.

L’aéroport international de Changi est l’un des aéroports les plus fréquentés au monde pour le fret aérien international, traitant plus de 1,97 million de tonnes métriques par an, le volume de transbordement représentant près de la moitié du débit, donc considéré comme une plaque tournante mondiale du fret aérien. Conçus pour transporter des marchandises, comme sur des roulettes 24 heures sur 24, les installations de la chaîne du froid, les entrepôts et les bureaux du centre de fret aérien de Changi (CAC), associés au parc logistique de l’aéroport de Singapour (ALPS), sont bien équipés pour répondre à tous les besoins opérationnels. Les opérations de fret aérien à l’aéroport de Changi sont centrées sur le centre de fret aérien de Changi (CAC), une zone de libre-échange ouverte 24h/24, où le fret en transbordement peut être décomposé et regroupé avec un minimum de formalités douanières.

Aperçus sur le transport maritime et le rôle de Singapour en tant que centre de transbordement clé

Le port de Singapour est reconnu comme le centre de transbordement de conteneurs le plus fréquenté au monde. La situation géographique stratégique du pays sert de passerelle vers les pays de l’ANASE et le reste du monde et est reliée à plus de 600 ports dans plus de 120 pays. Grâce à l’excellente qualité et aux services, aux infrastructures de classe mondiale et aux activités de R&D cohérentes, le secteur maritime a gagné du terrain au cours des dernières années.

En raison de la croissance future du débit de conteneurs, MPA, avec PSA Singapour, a agrandi le terminal de Pasir Panjang. Il est prévu que la capacité du port sera augmentée de 50 % à l’issue du processus d’expansion. De plus, les ports pourront accueillir les méga-porte-conteneurs. Pour réduire les coûts de transport et gagner en productivité, les compagnies maritimes mettent en place des méga-alliances. Les ports capables de gérer les méga-alliances acquièrent un avantage concurrentiel.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du fret et de la logistique de Singapour comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

