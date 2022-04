Marché du fret et de la logistique en Indonésie 2022 Aperçus et perspectives précises – PT. Samudera, PT. Siba Surya, PT. Logistique Kamadjaja, PT. POS Indonésie, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Marché indonésien du fret et de la logistique – Croissance, tendances et prévisions (2022 – 2027)

Le rapport présente une évaluation approfondie du fret et de la logistique en Indonésie, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans le fret et la logistique en Indonésie de 20022 à 2027.

Le marché indonésien du fret et de la logistique est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme PT. Samudera, PT. Siba Surya, PT. Logistique Kamadjaja, PT. POS Indonésie, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT Bhanda Ghara Reksa, PT. Puninar Jaya, PT Indika Logisitc & Support Services, PT. Cardig Logistics Indonésie, CKB Logistics, Pancaran Group, PT. Dunia Express Transindo, PT. Bina Sinar Amity (BSA Logistique), Groupe Linc – PT. Cipta Mapan Logistic*, Ceva Holdings LLC, Yusen Logistics Co. Ltd, Kerry Logistics Network Limited, Sinotrans Ltd, DB Schenker, Kuehne + Nagel, Pt. Agility International, Panalpina World Transport Ltd, Nippon Express Co. Ltd, Expeditors International Of Washington Inc., Deutsche Post DHL Group et autres

Le marché indonésien du fret et de la logistique devrait connaître un TCAC de 10,27 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

La logistique utilisant les services de transport terrestre reste le pilier de l’industrie des services de transport, avec environ 90% de la logistique en Indonésie impliquant le transport terrestre. Le nombre limité de véhicules devient un obstacle, qui peut être surmonté par la surcharge dans le transport des marchandises (Over Dimension and Overload – ODOL).

Le transport routier représente 70 à 80 % du volume total de fret traité annuellement à l’intérieur des frontières indonésiennes. En termes de valeur/devise, la part du marché du fret routier est restée comprise entre 40 % et 50 % de la taille totale du marché de la logistique.

Développement du e-commerce dans le pays

L’Indonésie a de loin la plus grande population d’Asie du Sud-Est et sa pénétration du commerce électronique est encore très faible, ce qui en fait l’un des marchés de commerce électronique les plus en vogue au monde. Attirant les intérêts des entreprises mondiales et locales, l’Indonésie a maintenant une scène de commerce électronique en croissance rapide et est en passe de devenir une puissance mondiale.

Le commerce électronique devrait connaître une croissance à deux chiffres élevée à l’avenir en Indonésie. Bien que le marché ne soit pas aussi mature que le commerce électronique en Malaisie ou à Singapour, la population indonésienne de plus de 260 millions d’habitants rend le nombre absolu de croissance élevé dans le pays, avec des millions de nouveaux acheteurs en ligne chaque année.

Le volume brut de marchandises (GMV) pour les transactions en ligne devrait atteindre 130 milliards USD d’ici la fin de 2020. Cette croissance du commerce électronique est un moteur majeur de la croissance du marché de la logistique du fret routier transfrontalier et national.

Le secteur manufacturier – une opportunité

Augmenter le nombre de camions pour répondre à la demande croissante de transport routier de marchandises

La population de camions de fret devrait augmenter de 50 % chaque année au cours des prochaines années. La croissance était due au soutien de l’amélioration des infrastructures routières à péage et à l’expansion des usines des grandes entreprises.

La performance de ces services aux entreprises sera encore plus grande si des synergies intermodales, à savoir la coopération entre les entreprises de services de camionnage et les entreprises de transport maritime et ferroviaire, se produisent également, car le processus d’expédition des marchandises atteindra une zone plus large entre les régions et les îles.

Cependant, un soutien politique du gouvernement est nécessaire pour faciliter la mobilité du transport par camion, de sorte que l’intensité et le volume des déplacements augmentent également. Parmi les politiques nécessaires figure la surveillance du pont-bascule, qui est placé directement à l’entrée et à la sortie de la zone industrielle, compte tenu du flux de trafic entrant et sortant des camions par endroits.

–Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

–Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

–Outils analytiques: le rapport sur le marché du fret et de la logistique en Indonésie comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

La recherche comprend des données historiques de 2014 à 2019 et des prévisions jusqu’en 2025, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

