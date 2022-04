Évaluation stratégique du marché italien du fret et de la logistique 2022 – UPS, Saima Avandero (DSV), TNT, Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel

Marché du fret et de la logistique en Italie – Croissance, tendances et prévisions (2021 – 2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie du fret et de la logistique en Italie, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans le fret et la logistique en Italie de 2021 à 2026.

Le marché italien du fret et de la logistique devrait croître à un TCAC d’environ 4 % au cours de la période de prévision.

Principales entreprises : UPS, Saima Avandero (DSV), TNT, Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, DB Schenker, Poste Italiane, Fercam, BRT, DPDHL et Savino Del Bene

Portée du rapport

Le pays dispose d’un réseau très développé et efficace, en particulier dans les régions du Nord et du Centre et d’un grand marché intérieur et international en raison de sa position stratégique au centre de l’Europe. Le marché a un grand potentiel de croissance supplémentaire au cours de la période de prévision.

Principales tendances du marché

Les ventes de véhicules à moteur stimulent le marché de la logistique en Italie

La reprise de l’économie italienne se produit à un rythme modeste, tirée par la hausse de la demande intérieure. Après des années de stagnation, le secteur de la logistique et des transports connaît une tendance à l’inversion et reprend des signes de croissance, grâce à la reprise positive des exportations du pays. La principale force motrice du marché italien de la logistique est actuellement la vente de véhicules à moteur. Ils ont connu une tendance à la hausse depuis quelques années. En 2019, environ 2,1 millions de véhicules automobiles ont été vendus en Italie. L’Italie est actuellement le quatrième plus grand marché automobile d’Europe. Avec l’amélioration des exportations et de la fabrication de l’automobile et la nécessité d’un système de transport efficace, les investissements dans les infrastructures ont été poussés à améliorer et à entretenir les routes du réseau déjà établies. Avec le transport de véhicules à moteur vers des pays comme l’Allemagne, la France,

Réseau de transport routier interconnecté et étendu

Le transport routier de marchandises représente environ 80 % du total du transport intérieur de marchandises en Italie. L’Italie dispose d’un réseau très développé et efficace d’autoroutes et de routes secondaires interconnectées, en particulier dans les régions du nord. Les principaux axes du réseau routier sont Turin-Milan-VeniseTrieste, Milan-Bologne-Florence-Rome, Milan-Gênes et Rome-Naples. Il y a 6 460 km d’autoroutes, principalement dans les régions du nord et du centre, et le système global comprend 654 676 km de routes goudronnées. Étant donné que la plupart des marchandises en Italie sont transportées par route, le système est constamment mis à jour et amélioré. Un financement de 600 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la banque italienne Cassa Depositi e Prestiti a été levé en 2017 pour la construction de troisièmes voies pour l’autoroute A4 dans les deux sens, afin de contribuer à augmenter la capacité de déplacement. La route A4 est l’une des routes les plus utilisées du pays et relie les frontières ouest et est de l’Italie dans le nord du pays et transporte généralement un pourcentage élevé de gros camions. Un autre projet a été annoncé pour la construction d’une nouvelle liaison routière de 15 km dans la région nord de l’Émilie-Romagne du pays. Le projet devrait coûter environ 506 millions, dont environ 215 millions seront fournis par des sources publiques. En outre, un nouveau tunnel routier du Col de Tende d’un coût de 280 m doit être achevé en 2020. avec environ 215m à fournir par des sources publiques. En outre, un nouveau tunnel routier du Col de Tende d’un coût de 280 m doit être achevé en 2020. avec environ 215m à fournir par des sources publiques. En outre, un nouveau tunnel routier du Col de Tende d’un coût de 280 m doit être achevé en 2020.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

–Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

–Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

–Outils analytiques: le rapport sur le marché du fret et de la logistique en Italie comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

La recherche comprend des données historiques de 2015 à 2019 et des prévisions jusqu’en 2025, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

