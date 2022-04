Évaluation stratégique du marché des aliments frais pour animaux de compagnie 2022 – Freshpet, JustFoodForDogs, NomNomNow, Whitebridge Pet, The Farmer’s Dog

Le marché des aliments frais pour animaux de compagnie aux États-Unis devrait afficher un TCAC de plus de 25 % au cours de la période 2022-2028. Les aliments frais pour animaux de compagnie comprennent les aliments crus ou réfrigérés, y compris les légumes frais, les composants de fruits. les suppléments et les viandes ainsi que les os. La durée de conservation des aliments frais pour animaux de compagnie est inférieure à celle des aliments transformés pour animaux de compagnie. L’analyse de ce marché des aliments frais pour animaux de compagnie aux États-Unis prend en compte les ventes d’aliments pour chiens, d’aliments pour chats et d’autres segments.

Obtenir un échantillon de ce rapport

https://www.marketinsightsreports.com/reports/06172984504/global-fresh-pet-food-market-insights-and-forecast-to-2027/inquiry?source=MW&Mode=70

Principales entreprises du marché mondial des aliments frais pour animaux de compagnie : Freshpet, JustFoodForDogs, NomNomNow, Whitebridge Pet, The Farmer’s Dog, Evermore, Market Fresh Pet Foods, Ollie, Xiaoxianliang, PetPlate, Grocery Pup

Segmentation du marché par types:

Chat

Chien

Autres

Segmentation du marché par applications :

Supermarchés et hypermarchés

Animaleries et cliniques vétérinaires

Commerces de proximité

Autres Haut de page

Méthodologie de recherche :

Actuellement, les propriétaires d’animaux préfèrent les aliments pour animaux de compagnie qui contiennent des ingrédients de haute qualité en raison de leurs bienfaits pour la santé. Les aliments pour animaux de compagnie de qualité humaine comprennent des ingrédients de haute qualité, qui sont pour la plupart considérés comme frais. Les aliments pour animaux de compagnie de qualité humaine permettent une meilleure digestion, car ils ne contiennent pas d’additifs et aident à développer une forte immunité chez les animaux de compagnie. Le niveau croissant d’humanisation des animaux de compagnie peut également alimenter l’adoption d’aliments pour animaux de compagnie de qualité humaine par les propriétaires d’animaux. De plus, de nombreux vendeurs sur le marché se concentrent sur l’offre d’aliments frais pour animaux de compagnie de qualité humaine. Par exemple, JustFoodForDogs propose des aliments frais pour animaux de compagnie de qualité humaine. Les aliments frais pour animaux de compagnie proposés par la société comprennent des ingrédients certifiés USDA (pour la consommation humaine). Ainsi, l’adoption croissante d’aliments pour animaux de compagnie de qualité humaine devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande de remise

https://www.marketinsightsreports.com/reports/06172984504/global-fresh-pet-food-market-insights-and-forecast-to-2027/discount?source=MW&Mode=70

Dynamique du marché

« Les aliments pour animaux de compagnie avec des ingrédients frais et une quantité limitée de transformation gagnent en popularité parmi les propriétaires d’animaux aux États-Unis. Les détaillants d’aliments frais pour animaux de compagnie et les vendeurs d’aliments frais pour animaux de compagnie tentent de développer de nouvelles stratégies pour augmenter encore les ventes en offrant des avantages supplémentaires aux clients grâce à des options de réduction des coûts. De telles remises, qui permettront aux clients d’obtenir des aliments frais pour animaux de compagnie à des coûts réduits, devraient alimenter les ventes d’aliments frais pour animaux de compagnie aux États-Unis »,

Les propriétaires d’animaux préfèrent les aliments pour animaux de compagnie qui contiennent des ingrédients de haute qualité en raison de leurs bienfaits pour la santé. Les aliments pour animaux de compagnie de qualité humaine comprennent des ingrédients de haute qualité, qui sont pour la plupart considérés comme frais. Les aliments pour animaux de compagnie de qualité humaine permettent une meilleure digestion. ne contiennent aucun additif. et offrent une forte immunité aux animaux de compagnie. Traiter les animaux comme des membres de la famille est populaire parmi les propriétaires d’animaux aux États-Unis. Ces propriétaires d’animaux préfèrent les aliments pour animaux de compagnie de qualité humaine. Le niveau croissant d’humanisation des animaux de compagnie peut également alimenter l’adoption d’aliments pour animaux de compagnie de qualité humaine par les propriétaires d’animaux. Cette évolution devrait avoir un impact positif sur la croissance globale du marché.

Principaux faits saillants de l’analyse du marché mondial des aliments frais pour animaux de compagnie :

Le rapport fournit une analyse détaillée des tendances actuelles et futures du marché pour identifier les prévisions du marché des opportunités d’investissement jusqu’en 2028.

Principales tendances du marché des aliments frais pour animaux de compagnie dans les segments commerciaux, les régions et les pays

Principales évolutions et stratégies observées sur le marché

Profils d’entreprise détaillés d’acteurs clés et d’acteurs de premier plan à venir

Dynamiques clés du marché telles que moteurs, contraintes, opportunités et autres tendances

Opportunités de marché et recommandations pour de nouveaux investissements

De plus, ce rapport contient tous les détails informatifs nécessaires tels que les techniques économiques, l’offre et la demande de produits, les applications, les prévisions futures et les facteurs de croissance et de développement mentionnés. La domination géographique et industrielle des aliments frais pour animaux de compagnie devrait aider le marché à se forger une réputation à l’échelle mondiale. Ce rapport met principalement en évidence une approche descendante pour se concentrer sur les dimensions clés du TCAC du marché, les principaux acteurs, l’organisation des coûts, la capacité de fabrication et l’analyse commerciale.

Achetez le rapport complet sur

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/06172984504?mode=su?Source=MW&Mode=70

Nous proposons également la personnalisation des rapports en fonction des besoins spécifiques du client :

1- Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

2- Analyse concurrentielle gratuite de tous les acteurs du marché.

3- 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | Mobile : +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com