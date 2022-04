Évaluation stratégique du marché de la gestion des mots de passe d’entreprise 2022 – IBM Corporation, Broadcom, Microsoft Corporation, Cyberark Software, Trend Micro, LogMeIn

Le rapport Marché mondial de la gestion des mots de passe d’entreprise 2022 met l’accent sur une compréhension détaillée de certains facteurs cruciaux tels que la taille, la part, les ventes, les tendances prévues, l’offre, la production, la demande, l’industrie et le TCAC pour fournir une perspective complète du marché global. En outre, le rapport met également en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion utilisées par les principales entreprises du « Marché de la gestion des mots de passe d’entreprise ».

Le marché de la gestion des mots de passe était évalué à 1 246,9 millions USD en 2020 et devrait atteindre 3 071 millions USD d’ici 2026, à un TCAC de 15,87 % sur la période de prévision 2021-2026.

Principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion des mots de passe d’entreprise : IBM Corporation, Broadcom, Microsoft Corporation, Cyberark Software, Trend Micro, LogMeIn, Fastpass Corp, Avatier Corporation, Dashlane, Keeper Security, EmpowerID, AceBIT GmbH, Centrify Corporation, Zoho Corporation, Core Security Technologies et autres.

DEVELOPPEMENTS récents:

Juin 2020 – Centrify Corporation a annoncé l’intégration de son service d’accès privilégié avec le serveur de gestion, d’instrumentation et de découverte (MID) de ServiceNow. Le plugin MID Server de Centrify active les fonctionnalités de gestion des opérations informatiques (ITOM) telles que ServiceNow Discovery, Orchestration, en tirant parti du service d’accès privilégié Centrify en tant que source centralisée de vérité pour les informations d’identification. L’intégration de Centrify à ServiceNow aidera à éviter les mots de passe codés en dur pour une sécurité renforcée et des frais administratifs réduits.

Avril 2020 – FastpassCorp a annoncé un nouveau produit avec le nom – FastPass Identity Verification Client ou IVC. IVC est une extension et un remplacement du FPR mentionné précédemment. IVC résout un problème de sécurité important pour les entreprises et les organisations travaillant avec un service d’assistance. Avec IVC, l’entreprise propose un flux de travail intelligent qui détermine comment l’identité de chaque employé peut être vérifiée avant qu’un nouveau mot de passe ne soit émis. Avec les données disponibles pour IVC, le niveau de sécurité sera considérablement amélioré.

Mars 2020 – Keeper s’associe à LogRhythm pour proposer une sécurité intégrée des mots de passe et une surveillance de la sécurité de l’entreprise. Ce partenariat permet aux entreprises d’intégrer de manière transparente les nombreuses données d’événements liées aux mots de passe de Keeper dans la plate-forme NextGen Security Information and Event Management (SIEM) de LogRhythm pour la surveillance des menaces.

Market Overview:

Password management is a software solution that supports the organization and the storing of passwords. Password management has emerged as a major segment of the identity management market. Human-generated passwords are often algorithmically weak and prone to attacks. Password management is not only helpful for people, but is also helpful for different enterprises, such as small-sized businesses, medium-sized businesses, and large-sized businesses, as a tool for information and governance security. They are also used to audit, secure, manage, and monitor all activities connected with their privileged accounts.

Regional Insights:

Dans la région Asie-Pacifique, des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon tirent la croissance de la région. La multiplication des cyberattaques a poussé la Chine à renforcer ses capacités défensives. Cela devrait stimuler l’adoption de solutions de sécurité, telles que la gestion des mots de passe, pour empêcher tout accès non autorisé. Selon l’équipe technique d’intervention d’urgence du réseau informatique national chinois (CNCERT), en 2018, 14 000 serveurs aux États-Unis infectés par un virus cheval de Troie ou un botnet contrôlaient 3,34 millions d’ordinateurs hôtes en Chine, ce qui représente une augmentation de près de 90,8 % des attaques sur un an. – sur une base annuelle.

Segmenté par types :

Gestion des mots de passe d’entreprise basée sur le cloud

Gestion des mots de passe d’entreprise sur site

Segmenté par applications :

Petites et moyennes entreprises

Grandes Entreprises

Analyse régionale du marché de la gestion des mots de passe d’entreprise :

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Buts et objectifs de l’étude de marché sur la gestion des mots de passe d’entreprise :

-La compréhension des opportunités et des progrès de la gestion des mots de passe d’entreprise détermine les points forts du marché, ainsi que les régions et les pays clés impliqués dans la croissance du marché.

-Étudier les différents segments du marché de la gestion des mots de passe d’entreprise et la dynamique de la gestion des mots de passe d’entreprise sur le marché.

-Catégoriser les segments de gestion des mots de passe d’entreprise avec un potentiel de croissance croissant et évaluer le marché du segment futuriste.

-Comprendre les principaux acteurs du marché de la gestion des mots de passe d’entreprise et la valeur de l’image concurrentielle des leaders du marché de la gestion des mots de passe d’entreprise.

-Étudier les plans, initiatives et stratégies clés pour le développement du marché Gestion des mots de passe d’entreprise.

Raisons d’acheter le rapport sur le marché de la gestion des mots de passe d’entreprise :

-L’analyse du rapport par géographie met en évidence la consommation du produit/service dans la région, indiquant également les facteurs qui affectent le marché dans chaque région.

-Le rapport présente les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale de la gestion des mots de passe d’entreprise.

-Le rapport indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide.

-Le paysage concurrentiel comprend le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions.

-Le rapport fournit des profils d’entreprise complets comprenant un aperçu de l’entreprise, des informations sur l’entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché.

-Le rapport donne les perspectives actuelles et futures du marché de l’industrie en ce qui concerne les développements récents, les opportunités de croissance, les moteurs, les défis et les contraintes des régions émergentes et développées.

Le marché mondial de la gestion des mots de passe d’entreprise fournit des informations telles que les profils d’entreprise, l’image du produit, les spécifications, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et l’instrumentation en amont et l’analyse de la demande en aval sont également dispensées. Les tendances de développement du marché mondial Enterprise Password Management et les canaux de marketing sont analysés. Enfin, la faisabilité des derniers projets d’investissement est évaluée et des conclusions d’analyse globale sont proposées.

