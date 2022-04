Aperçu concurrentiel du marché de l’ éclairage des rues et des chaussées avec les principaux facteurs moteurs et les principaux acteurs Eaton, Osram Licht, Acuity Brands

Le rapport sur le marché mondial de l’ éclairage des rues et des routes 2022-2027 est une source crédible pour obtenir des études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. Les cinq analyses SWOT et Porter sont également discutées efficacement pour analyser des données informatives telles que les coûts, les prix, les revenus et les utilisateurs finaux. Le rapport fournit initialement un aperçu de l’industrie qui couvre la définition, les applications et la technologie, après quoi le rapport explore les acteurs internationaux du marché. Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial.

La taille du marché mondial de l’éclairage des rues et des chaussées devrait atteindre 9738,3 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 7675,7 millions de dollars américains en 2020, à un TCAC de 3,4% au cours de la période 2021-2027.

(Offre exclusive : 25 % de remise forfaitaire sur ce rapport)

Obtenez un exemple gratuit de copie PDF du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/12234424459/global-street-and-roadway-lighting-market-size-status-and-forecast-2021-2027/inquiry?mode=69

Principaux acteurs clés du marché mondial de l’éclairage des rues et des chaussées:Koninklijke Philips, Cree, General Electric, Eaton, Osram Licht, Acuity Brands, Hubbell, Kingsun Optoelectronic, Thorn Lighting, LED Roadway Lighting, Syska LED, Virtual Extension

Nouvelles de l’industrie :

– Mai 2020 – GE Current a ouvert un nouveau centre de distribution dans la grande région d’Atlanta. Avec l’ajout de l’emplacement, GE Current sera en mesure de fournir un service le jour même et le lendemain à ses clients d’éclairage et de contrôle à l’échelle régionale.

– mars 2020 – Signify a annoncé la finalisation de l’acquisition de Cooper Lighting Solutions auprès d’Eaton pour 1,5 milliard de dollars. Avec cette acquisition, la société entend se concentrer sur l’innovation des éclairages et systèmes connectés. On estime que cela stimulera la croissance des revenus de l’entreprise sur le marché nord-américain avec une augmentation ciblée des revenus professionnels de 42% à 53%.

Aperçu du marché:

– L’éclairage de la chaussée est considéré comme un élément de sécurité important pour les rues et les autoroutes achalandées, où la visibilité est essentielle. Selon CED Engineering, on peut s’attendre à ce qu’un éclairage adéquat réduise les accidents nocturnes d’environ 30 %, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs, des conducteurs et des piétons.

– Selon l’ONU, 68 % de la population mondiale totale vivra dans des zones urbaines d’ici 2050. Cela exercera une pression énorme sur les ressources limitées de la ville et les coûts des lampadaires éclaireront de 30 % à 50 % de la facture énergétique d’une ville typique. Par exemple, la Commission européenne a déclaré qu’elle payait plus de 10 milliards d’euros par an pour alimenter ses lampadaires. Par conséquent, avec des lampadaires intelligents, les villes peuvent conserver l’énergie, réduire les émissions de CO2, limiter la pollution lumineuse et réduire les coûts d’exploitation et de maintenance.

– De plus, de nos jours, pour économiser l’énergie, les lumières LED avec les photodiodes et les capteurs IR sont utilisées pour détecter les moments du véhicule. Il est mis en œuvre pour contrôler les lumières en fonction des véhicules et des piétons avec le mode de fonctionnement lumineux et faible et pour éteindre les lumières en l’absence de véhicules et de piétons. Tous ces facteurs ont un impact positif sur le marché de l’éclairage des rues et des chaussées.

Segmentation du marché :

Par Genre :

Éclairage conventionnel Éclairage

intelligent

Par candidature :

Autoroutes

Rues et Chaussées

Autres

Demande de remise ici :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/12234424459/global-street-and-roadway-lighting-market-size-status-and-forecast-2021-2027/discount?mode=69

Analyse régionale :

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des Éclairage de rue et de chaussée dans des pays (régions) importants, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Influence du rapport sur le marché de l’éclairage des rues et des chaussées :

-Évaluation complète de toutes les opportunités et risques sur le marché de l’éclairage des rues et des chaussées.

-Innovations récentes et événements majeurs du marché de l’éclairage public et routier.

-Une étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché de l’éclairage des rues et des chaussées.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché Éclairage de rue et de chaussée pour les années à venir.

– Compréhension approfondie du marché de l’éclairage des rues et des routes – moteurs particuliers, contraintes et principaux micro-marchés.

-Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et de marché vitales qui frappent le marché de l’éclairage de rue et de chaussée.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de l’éclairage des rues et des chaussées comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Explorez le rapport complet avec la table des matières détaillée ici :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/12234424459/global-street-and-roadway-lighting-market-size-status-and-forecast-2021-2027?mode=69

Personnalisation de ce rapport : Ce rapport peut être personnalisé selon vos besoins pour des données supplémentaires jusqu’à 5 entreprises ou pays ou 40 heures d’analystes.

Veuillez contacter notre professionnel des ventes ( sales@marketinsightsreports.com ) , nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport qui répond à vos besoins.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

Courriel : sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com