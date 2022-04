Marché des piles à combustible haute performance 2022: analyse, croissance de l’industrie, tendances actuelles et prévisions jusqu’en 2027

Le rapport sur le marché des piles à combustible haute performance couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché Pile à combustible haute performance.

Perspectives de l’industrie des piles à combustible à haute performance

La taille du marché mondial des piles à combustible hautes performances devrait enregistrer un TCAC de 23,80 % de 2021 à 2027. Le développement et la mise en œuvre de piles à combustible fixes prennent de l’ampleur à l’échelle mondiale, soutenus par la polyvalence des produits et leur haute efficacité. En outre, la tendance aux piles à combustible à hautes performances est à la hausse, en raison d’une augmentation substantielle de la sensibilisation et de l’acceptation des piles à combustible. Ces facteurs augmenteront le marché mondial des piles à combustible haute performance au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant le marché des piles à combustible haute performance au cours de la période de prévision :

Les principaux moteurs du marché mondial des piles à combustible haute performance sont les subventions gouvernementales et l’augmentation des investissements dans les activités de R&D sur les piles à combustible. La croissance du marché est stimulée par la demande croissante d’électricité et l’importance croissante accordée à la production d’énergie propre et renouvelable pour les transports et la production d’électricité. Plusieurs sociétés de production d’énergie se concentrent sur la réduction des émissions de carbone, qui devraient encore stimuler la croissance du marché des piles à combustible à haute performance.

Le potentiel de croissance du marché des piles à combustible hautes performances est assuré par les applications de génération distribuée. La flexibilité des carburants et la demande de véhicules à pile à combustible et les technologies émergentes génèrent de multiples opportunités de croissance pour le marché mondial des piles à combustible haute performance.

Les catalyseurs coûteux sont les principaux facteurs de restriction du marché

Les principaux facteurs qui freinent la croissance du marché sont les catalyseurs coûteux et le manque d’infrastructures suffisantes.

Les défis auxquels sont confrontées les piles à combustible à haute performance incluent le maintien de l’hydrogène à bord et les coûts d’investissement élevés.

Impact de COVID-19 sur le marché des piles à combustible haute performance :

Le marché des piles à combustible hautes performances est actuellement confronté à des bouleversements massifs parmi les secteurs industriels les plus vulnérables à la crise actuelle du COVID-19. En raison de la pandémie qui a entraîné la pénurie de matières premières, la baisse des exportations et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la production dans tous les secteurs a été réduite, sont les principaux facteurs de la baisse de la production.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des piles à combustible haute performance sur la base du type, de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché des piles à combustible haute performance a été segmenté en –

Pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC)

Pile à combustible à acide phosphorique (PAFC)

Pile à combustible alcaline (AFC)

Pile à combustible à oxyde solide (SOFC)

Pile à combustible à méthanol direct (DMFC)

Pile à combustible à carbonate fondu (MCFC)

Pile à combustible microbienne (MFC)

Sur la base de l’application, le marché des piles à combustible haute performance a été segmenté en –

Portable

Stationnaire

Le transport

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des piles à combustible haute performance a été segmenté en –

Véhicules à pile à combustible

Utilitaires

La défense

Marché des piles à combustible haute performance : perspectives régionales

Cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ont été segmentées dans le marché mondial des piles à combustible haute performance. Sur le marché mondial des piles à combustible haute performance, l’Amérique du Nord détient la plus grande part, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. La croissance de la région est tirée par les politiques de recherche et la promotion de l’utilisation des carburants renouvelables. En outre, l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et, au cours de la période de prévision, devrait avoir le TCAC le plus élevé du marché mondial.

Les principaux concurrents du marché mondial des piles à combustible haute performance comprennent –

Le marché mondial des piles à combustible haute performance est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des piles à combustible haute performance comprennent–

Systèmes d’alimentation Ballard inc.

Hydrogénie

Énergie de pile à combustible, Inc.

Énergie intelligente

SFC Énergie SA

Prise d’alimentation inc.

Toshiba Energy Systems & Solution Corporation

Mitsubishi Power, Ltd.

Société d’énergie Bloom

Ceres Power Limited

Société Kyocera

SOLIDpower

Pile à combustible Doosan Co., Ltd

Pile à combustible Horizon

MICROrganic Technologies Inc.

Le rapport sur le marché des piles à combustible haute performance fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Le dansformation conclue dans le rapport comprend les entrées.

