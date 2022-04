Défis, opportunités et prévisions à venir du marché des outils électriques d’ici 2021-2027

Le marché mondial des outils électriques devrait passer de 34,9 milliards USD en 2020 à 48,6 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 4,8 % de 2021 à 2027. Les outils électriques sont des dispositifs mécaniques qui fonctionnent sur différentes sources d’alimentation, telles que la batterie, de l’air comprimé ou de l’électricité. Les autres outils électriques comprennent les presses hydrauliques, les perceuses portatives et les outils à gaz, qui sont utilisés pour diverses applications, notamment les opérations d’assemblage, de production et de maintenance.

Des facteurs tels que la croissance de l’industrialisation, une augmentation des dépenses de logement et une augmentation de l’urbanisation devraient répondre au développement du marché mondial des outils électriques. En outre, il y a eu une augmentation de la demande d’outils électriques dans les techniques de bricolage (DIY) parmi les utilisateurs domestiques. L’acceptation des méthodes de bricolage a entraîné la croissance du marché en raison de la demande accrue d’outils électriques à piles, des modifications du mode de vie des consommateurs et d’une augmentation du revenu disponible des personnes. De plus, en raison de la technologie innovante des batteries sans fil, une plus grande demande de batteries lithium-ion que de batteries nickel-cadmium a entraîné l’adoption d’outils sans fil.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport :https://www.marketstatsville.com/request-sample/power-tools-market

Des normes strictes en matière de production d’outils électriques sans fil et la baisse des prix des outils électriques stimulent la croissance du marché mondial des outils électriques. Par exemple, en décembre 2016, l’Union européenne (UE) a prévu d’interdire l’utilisation de cadmium, une substance toxique dans les outils électriques sans fil, en raison de la fuite de cadmium des batteries nickel-cadmium.

Dynamique du marché mondial des outils électriques

Moteurs : industrialisation rapide associée à une augmentation des dépenses d’infrastructure

Augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures, telles que l’amélioration des ponts, des routes et autres. Comme l’indique le Global Infrastructure Outlook, d’ici 2040, la population mondiale devrait augmenter d’environ deux milliards. La population urbaine augmentera de 46 %, déclenchant une demande massive de soutien aux infrastructures.

Faites une demande avant l’achat @ :https://www.marketstatsville.com/buy-now/power-tools-market?opt=2950

Une augmentation de l’urbanisation a conduit à l’expansion du secteur industriel dans le monde entier, stimulant le marché des outils électriques. L’industrialisation a augmenté en raison du développement des transports, de la forte immigration, des nouvelles inventions et des investissements élevés, principalement dans la région Asie-Pacifique. De plus, l’augmentation de l’urbanisation a entraîné une augmentation des activités de construction, alimentant la demande de grues et d’autres équipements miniers, y compris les outils hydrauliques.

Contraintes : Coûts d’achat élevés des outils électriques

Bien que les outils électriques offrent une productivité élevée et des opérations efficaces, les technologies utilisées lors de la fabrication augmentent leurs prix initiaux. De plus, les outils électriques pneumatiques sont sur le marché des utilisateurs finaux depuis longtemps et sont devenus populaires en termes de prix et de performances inférieurs. Par exemple, un kit de clé à chocs DeWALT 20V sans fil 1/2 pouce avec un kit de prise de batterie coûte environ 219,0 $ sur les plateformes de vente au détail en ligne. Cependant, une clé à chocs DeWALT ½ pouce pour les opérations intensives ne coûte que 140,0 $ sur la même plate-forme. Cela met en évidence la différence de prix entre les outils électriques et les outils pneumatiques, ce qui entrave l’adoption des outils électriques ; freinant ainsi la croissance de son marché.

Opportunités : innovations technologiques

La pénétration croissante des technologies d’automatisation dans le monde a permis de suivre la productivité des outils à partir de plates-formes distantes telles que les logiciels informatiques, les plates-formes d’applications mobiles, etc. Les technologies d’automatisation comprennent principalement des solutions de gestion des stocks pour économiser les dépenses monétaires et le temps causés par une mauvaise gestion des opérations des outils. Les principaux fabricants d’outils ont déjà adopté ces technologies pour améliorer les performances de l’outil. Par exemple, Robert Bosch GmbH, basé en Allemagne, propose l’application BOSCH Toolbox pour ses outils électriques Bosch. L’application fournit des fonctionnalités telles que la documentation du projet, les outils de conversion, le suivi des outils Bosch, les localisateurs de service, etc.

De plus, à travers sa marque DeWALT, Stanley Black & Decker propose une solution de gestion des stocks Tool Connect. Il dispose d’une connexion entre l’application mobile et l’outil électrique via Wi-Fi, et les données collectées peuvent être transférées vers un portail de gestion des stocks. Il permet le suivi des outils, de l’équipement et des matériaux sur plusieurs chantiers à partir d’un emplacement central.

Portée du rapport

Le marché mondial des outils électriques, par mode de fonctionnement

Électrique

Pneumatique

Les autres

Le marché mondial des outils électriques, par type d’outil

Perceuses

Outil d’enlèvement de matière

Scies

Clés

Les autres

Le marché mondial des outils électriques, par application

Industriel

DIY

Le marché mondial des outils électriques, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie,

Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment électrique du marché des outils électriques devrait représenter la plus grande part par mode de fonctionnement

En fonction du mode de fonctionnement, le marché des outils électriques a été segmenté en électriques, pneumatiques et autres. Le segment des outils électriques représentait la plus grande part de 68,3 % du marché mondial des outils électriques en 2020. Les outils électriques sont largement utilisés sur les marchés professionnels et grand public. Les entreprises ont lancé des outils électriques, faciles à manipuler et lisses par fonction. Par exemple, en janvier 2018, Apex Tool Group a étendu ses offres de produits qui incluent des solutions de serrage et des systèmes d’assemblage dans le monde entier dans de nombreuses industries telles que l’aérospatiale et l’automobile via sa marque Cleco. De plus, les principaux fournisseurs ont introduit des outils électriques abordables, compacts, petits et économes en énergie pour atteindre une clientèle plus large.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des outils électriques.

En fonction des régions, le marché mondial des outils électriques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique comprend quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique, analysés. L’Asie-Pacifique occupe la deuxième position sur le marché mondial des outils électriques. La Chine représentait une part importante de ce marché en 2020, et l’Inde devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @https://www.marketstatsville.com/table-of-content/power-tools-market

La Chine détient la majeure partie du marché des outils électriques en termes de consommation et de fabrication. Cependant, des pays en développement tels que l’Inde, Singapour, Hong Kong, Taïwan et d’autres ont été reconnus comme des marchés essentiels, en raison de leur croissance technologique rapide. Les principaux acteurs s’efforcent de développer des unités de fabrication sur ces marchés pour améliorer les quantités de production et servir les industries asiatiques, notamment la construction, l’automobile, les biens de consommation et autres. De plus, l’amélioration des modes de vie et des revenus par habitant dans les pays asiatiques crée des opportunités pour le marché de l’amélioration de l’habitat et du bricolage ; augmentant ainsi la demande d’outils électriques pour les applications de bricolage. Selon le rapport publié en 2018 par l’Overseas Development Institute (ODI) basé à Londres, l’économie régionale asiatique a augmenté de 6 % en 2017 et devrait croître de manière significative jusqu’en 2025. Cela influence la croissance globale des installations de construction et de fabrication dans ces pays. Régions. Ainsi, l’amélioration des installations de production globales devrait créer des opportunités pour la croissance du marché des outils électriques dans cette région.

Principaux acteurs du marché

Le marché des outils électriques est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Apex Group, Atlas Copco, Hilti Corporation, Robert Bosch GmbH, Koki Holding, Co., Ltd., Makita Corporation, Ingersoll Rand Inc., Stanley Black & Decker, Inc., Snap-on Incorporated et Techtronic Industries CO., Ltd. Les autres acteurs du marché sont Emerson Electric Co., Chervon (HK) Ltd. et d’autres. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché.

L’étude classe le marché des outils électriques en fonction du type, des applications et des composants naturels aux niveaux régional et mondial.

Demande de rapport Description @https://www.marketstatsville.com/power-tools-market