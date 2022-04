IdO dans les défis, opportunités et prévisions à venir du marché de la santé d’ici 2021-2027

La taille du marché mondial de l’IoT dans les soins de santé était évaluée à 167,5 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 238,3 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 20,4 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’IoT fait référence à un réseau d’objets interconnectés capables de stocker et d’échanger des informations à l’aide de capteurs et d’autres dispositifs. Dans le secteur de la santé, la pénétration des technologies de pointe augmente rapidement, y compris la croissance des appareils IoT pour le suivi des patients et la gestion des dossiers de santé des patients.

Facteurs influençant l’IoT dans le secteur de la santé au cours de la période de prévision :

Les facteurs clés de la croissance de l’industrie sont l’adoption croissante de la technologie portable, l’émergence des voitures connectées et les investissements dans les technologies numériques dans les applications de soins de santé. De plus, l’attention croissante portée aux progrès technologiques et à l’augmentation de la population gériatrique associée à l’augmentation des taux de prévalence des maladies chroniques a un impact positif sur le taux d’expansion du marché dans les années à venir.

Selon une étude réalisée par une société de fournisseur de réseau à Aruba, près de 87 % des organisations de soins de santé dans le monde adopteront les services IoT d’ici 2020. Les chercheurs interrogés comprennent environ 3 100 entreprises informatiques composées de décideurs du secteur de la santé et des affaires dans 20 pays. Cette étude a conclu que les établissements de santé ont lancé l’IoT pour favoriser les innovations, améliorer le suivi des patients et réduire les coûts.

Compte tenu de la tendance actuelle du marché, l’augmentation rapide de l’utilisation de la technologie connectée dans les établissements de santé pour la gestion des tâches cliniques et des flux de travail opérationnels stimule davantage la consommation de produits. Il augmente la taille du marché à l’avenir. Il a permis aux acteurs du marché de développer une plateforme qui aide à notifier les futures indisponibilités des systèmes en émettant le système d’alerte automatique. Par exemple, Philips a collaboré avec Open Market pour développer une technologie de capteur à distance combinée à la messagerie mobile, appelée e-Alert, qui informe du problème potentiel du système IRM avant son temps d’arrêt. Cette technologie innovante a remporté le prix de la solution IoT la plus innovante en 2017. On estime que ces facteurs stimulent la croissance de l’IoT sur le marché mondial de la santé au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur l’IoT dans le marché de la santé :

L’apparition de cette situation de COVID-19 a fortement modifié radicalement toutes les opérations à travers le monde. Au milieu de l’épidémie de COVID-19, plusieurs pays ont pratiqué l’IoT dans le système de santé. La technologie est largement utilisée pour le suivi approprié des patients COVID-19. Par exemple, à Wuhan, en Chine, des appareils et des robots IoT ont été utilisés pour vérifier la température corporelle des patients, surveiller la fréquence cardiaque et les niveaux de sucre des patients COVID-19. Par conséquent, une croissance considérable est attendue de la valeur marchande de l’IoT dans les soins de santé au cours de l’exercice 2020. Après COVID-19, le taux de déploiement de l’IoT dans les soins de santé devrait encore augmenter au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Le rapport inclut l’étude de marché mondiale de l’IoT dans les soins de santé basée sur les composants, les applications, la connectivité et les utilisateurs finaux.

Sur la base du composant, l’IoT sur le marché de la santé a été segmenté en –

Système et logiciel

Équipement médical

Prestations de service

Technologie de connectivité

Sur la base de l’application, l’IoT sur le marché de la santé a été segmenté en-

Surveillance des patients hospitalisés

Télémédecine

Imagerie connectée

Opérations cliniques et gestion du flux de travail

Autres

Sur la base de la connectivité, l’IoT sur le marché de la santé a été segmenté en-

Wifi

Satellite

Cellulaire

BLE

Communication en champ proche

Zigbee

Sur la base de l’utilisateur final, l’IoT sur le marché de la santé a été segmenté en-

Hôpitaux et Cliniques

Laboratoires de recherche

Organismes de recherche clinique

Autres

L’IoT sur le marché de la santé : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de l’IoT dans les soins de santé a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché de l’IoT dans les soins de santé en raison du taux d’adoption élevé des technologies de pointe dans le secteur des soins de santé dans la région, en particulier aux États-Unis. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter un TCAC considérable sur le marché de l’IoT sur le marché de la santé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des dépenses des gouvernements sur l’amélioration des installations médicales.

Les principaux concurrents mondiaux de l’IoT sur le marché des soins de santé comprennent –

Le marché de l’IoT dans les soins de santé a une présence de plusieurs acteurs du marché mondial. Les principaux fabricants de l’IoT dans le marché de la santé opérant sur le marché mondial sont –

Agamatrix Inc.

Armis inc.

Capsule Technologies, Inc.

Cisco Systems Inc.

Comarch SA

GE Santé

HQSoftware

Huawei Technologies Co., Ltd.

Société IBM

Société intel

Groupe sans fil KORE

API Medtronic

Microsoft Corporation

Oracle Corporation

OSP Labs Pvt. Ltd.

Oxagile LLC

Résideo Technologies, Inc.

SAP SE

ScienceSoft

Siemens SA

Solutions SoftwebInc.

Solutions de soins de santé STANLEY

Telit

Welch Allyn, Inc.

Le rapport sur le marché de l’IoT dans les soins de santé fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

