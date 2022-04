Analyse de la portée et des opportunités du marché de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques 2021-2027

La taille du marché mondial de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques devrait connaître un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’homéopathie est un système de médecine alternative créé par le médecin Samuel Hahnemann en 1976. Elle repose sur le principe qu’une substance provoquant les symptômes d’une maladie chez des personnes en bonne santé guérirait des symptômes similaires chez des personnes malades. L’homéopathie est un système médical naturel produit à partir de sources naturelles telles que les plantes, les animaux et les minéraux.

Facteurs affectant l’industrie de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques au cours de la période de prévision :

La croissance de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques sur le marché mondial est motivée par divers facteurs tels qu’une sensibilisation accrue des personnes aux avantages des produits homéopathiques, tels que des effets secondaires minimes qui leur sont associés et une prévalence élevée de maladies chroniques et infectieuses, telles que diabète et obésité dans le monde.

Le logiciel révolutionnaire d’homéopathie de nouvelle génération qui attire l’attention des acteurs du marché. Par conséquent, le nouveau logiciel d’homéopathie devrait être largement accepté au cours de la période de prévision.

Cependant, le manque de sensibilisation des consommateurs à l’homéopathie et aux médicaments homéopathiques et l’utilisation restreinte des produits homéopathiques dans plusieurs pays pourraient freiner la croissance de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques :

Le COVID-19 est une maladie de santé publique mondiale qui a touché presque toutes les industries. L’épidémie de COVID-19 a augmenté la demande d’homéopathie et de médicaments homéopathiques alors que la crise du COVID-19 envahit le monde et affecte la santé des individus. Par conséquent, avec l’épidémie de COVID-19, il y a une augmentation significative de la demande d’homéopathie et de médicaments homéopathiques qui a été observée à travers le monde, ce qui a eu un impact positif sur la valeur marchande de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques en 2020 les années suivantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché sur l’homéopathie et les médicaments homéopathiques en fonction du type, de l’application et de la source.

Le marché de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques a été segmenté en fonction du type –

Teinture

Dilutions

Biochimistes

Pommades

Comprimés

Autres

Le marché de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques a été segmenté en fonction de l’application–

Analgésique & Antipyrétique

Respiratoire

Neurologie

Immunologie

Autres

Le marché de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques a été segmenté en fonction de la source –

Végétaux

Animaux

Minéraux

Marché de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique en raison de la sensibilisation croissante au traitement homéopathique et de l’augmentation de l’utilisation des médicaments homéopathiques dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison de la forte prévalence de maladies chroniques, telles que le diabète et l’obésité.

Les principaux concurrents du marché mondial de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques comprennent –

Le marché de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques a une présence de quelques acteurs du marché à travers le monde. Les principaux fabricants d’homéopathie et de médicaments homéopathiques opérant sur le marché mondial sont –

A Nelson et Cie Ltée

Ainsworth Ltd.

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Groupe Boiran

Dr Reckeweg & Co. GmbH

Laboratoires GMP d’Amérique Inc.

Laboratoires Hahnemann inc.

Homeolab

Hyland’s Co.

Médiral International Inc.

Approvisionnement en santé naturelle

PIKANA

SBL Pvt Ltd.

Société Homéopathique Standard

Willmar Schwabe GmbH & Co.

Le rapport sur le marché de l’homéopathie et des médicaments homéopathiques analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

