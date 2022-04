Analyse de la portée et des opportunités du marché de l’automatisation des laboratoires 2021-2027

La taille du marché mondial de l’automatisation des laboratoires était évaluée à 4,64 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 7,84 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’automatisation des laboratoires est une approche polyvalente du développement et de l’optimisation des technologies de laboratoire ; par conséquent, il améliore les tests et les processus médicaux. Une gamme croissante d’essais cliniques devrait augmenter le marché mondial de l’automatisation des laboratoires au cours de la période de prévision. De plus, le développement et le lancement de solutions innovantes d’automatisation de laboratoire devraient également contribuer à la croissance du marché.

Facteurs affectant le marché de l’automatisation des laboratoires au cours de la période de prévision :

La demande croissante d’automatisation des laboratoires dans le secteur pharmaceutique et biopharmaceutique devrait être la croissance du marché mondial de l’automatisation des laboratoires au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la population gériatrique et la prévalence des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer, stimulent le marché mondial de l’automatisation des laboratoires.

Les dépenses et les investissements élevés du gouvernement dans la biotechnologie et la découverte de médicaments stimulent la croissance du marché mondial.

Le manque d’intégration et la faible priorité des solutions d’automatisation de laboratoire coûteuses dans les laboratoires de petite et moyenne taille freineront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact de COVID-19 sur le marché Automatisation de laboratoire :

La pandémie de COVID-19 devrait imposer un impact énorme sur l’ensemble du secteur de la santé. Les gouvernements et diverses associations avec plusieurs acteurs du marché participent actuellement au développement de solutions efficaces pour le traitement du COVID-19. Ceci, à son tour, contribue aux ventes mondiales d’équipements et de logiciels d’automatisation de laboratoire. L’équipement d’automatisation de laboratoire trouve de nombreux cas d’utilisation dans les sociétés biopharmaceutiques et les organismes de recherche engagés dans le développement de vaccins et de médicaments COVID-19. Un nombre croissant de laboratoires effectuant des tests pour le COVID-19 devrait également accélérer la demande d’automatisation des laboratoires. Par conséquent, une croissance considérable de la valeur marchande de l’automatisation des laboratoires peut être attendue en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale de l’automatisation des laboratoires basée sur l’équipement et les logiciels, les applications et les utilisateurs finaux.

Sur la base de l’équipement et du logiciel, l’automatisation du laboratoire a été segmentée en –

Postes de travail automatisés

Lecteurs de microplaques

Systèmes robotiques

Logiciel

Les autres

En fonction de l’application, l’automatisation du laboratoire a été segmentée en

Découverte de médicament

Études génomiques

Diagnostic clinique

Études de microbiologie

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, l’automatisation du laboratoire a été segmentée en

Entreprises biopharmaceutiques et pharmaceutiques

Établissements de recherche

Instituts universitaires

Hôpitaux et laboratoires de diagnostic

Marché de l’automatisation des laboratoires : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de l’automatisation des laboratoires a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial de l’automatisation des laboratoires, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché mondial de l’automatisation des laboratoires au cours de l’année de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter la croissance la plus rapide du marché mondial de l’automatisation des laboratoires au cours de la période de prévision.

